Tragedie în Ilfov: un copil de 3 ani, bătut până la moarte de tatăl vitreg. Agresorul s-a baricadat și amenință că se aruncă de la etaj

Un caz șocant a zguduit județul Ilfov, după ce un bărbat și-a ucis în bătaie copilul vitreg, un băiețel de doar trei ani, și a fugit de acasă împreună cu fiul său biologic, în vârstă de un an.

Un bărbat și-a omorât în bătaie copilul vitreg, în vârstă de trei ani, apoi a fugit de acasă cu propriul fiu, un bebeluș de un an. Micuțul a fost găsit abandonat într-o casă din Otopeni, în timp ce criminalul este căutat de polițiști.

Inițial, mama a declarat că băiatul avea dureri de burtă, însă ulterior a mărturisit că a fost constrânsă să ascundă adevărul. Între timp, suspectul s-a baricadat în apartament împreună cu propriul copil de un an și amenință că se va arunca de la etaj.

Totul a început pe 23 august 2025, când o femeie din Otopeni a sunat la 112 și a anunțat că și-a găsit fiul, de aproape trei ani, fără suflare în locuință. „Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă”, au precizat surse din anchetă pentru Adevărul.

Cazul a fost preluat de polițiștii din Ilfov și, la început, dosarul a fost deschis pentru ucidere din culpă. Trupul micuțului a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală. Pe 25 august, necropsia a arătat leziuni grave în zona stomacului, indicând că băiatul a fost agresat.

Trei zile mai târziu, pe 28 august, mama copilului a revenit asupra declarației inițiale. Ea a spus că fusese constrânsă să ascundă adevărul și a recunoscut că fiul său a fost bătut de concubinul ei, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl biologic al copilului.

Operațiune de amploare la Otopeni

De atunci, suspectul s-a baricadat în apartamentul din Otopeni unde locuia împreună cu familia, fără forme legale. În locuință se afla și fiul său de un an, pe care îl ținea lângă el.

În cursul nopții, bărbatul a amenințat că se va arunca de la etaj, iar la fața locului a intervenit o echipă de negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Micuțul de un an a fost scos din apartament chiar de fratele suspectului și predat polițiștilor, aflându-se acum în siguranță.

„La acest moment, la fața locului se află o echipă de polițiști coordonată de conducerea IPJ Ilfov”. Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, fiind vorba despre o anchetă pentru omor.