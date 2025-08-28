All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”

Turiștii români se înghesuie în stațiunile din Bulgaria, dar așa cum se întâmplă în astfel de cazuri apar și neînțelegeri între ei. De atlfel, cei mai mari critici ai românilor sunt chiar ei.

Sfârșitul sezonului estival se apropie în Bulgaria, dar zeci de mii de români continuă să ia cu asalt stațiunile de pe litoralul vecinilor. Nu de puține ori, aceștia ajung să se calce în picioare, în sensul în care apar neînțelegeri și critici dure între conaționali.

O postare pe un grup de Facebook dedicat românilor care aleg Bulgaria a provocat o adevărată polemică între membrii grupului. Autoarea postării a publicat câteva fotografii sugestive, însoțite de doar câteva cuvinte sugestive: „Aseară, în Nisipurile de Aur. Stațiunea e plină de români”, a scris ea.

Românii, cei mai critici cu românii

Reacțiile nu au întârziat, iar una dintre ele a dat naștere unei întregi discuții. „Din păcate”, a fost comentariul scurt care a atras atenția celorlalți membri ai grupului de Facebook. „Îmi poți spune de ce «din păcate»?”, a întrebat cineva.

„Se referă la faptul că suntem peste tot, dar în schimb, dacă cineva este jos, râdem de el/ea”, a fost o interepretare. „Din păcate că banii se duc aici și nu rămân în țară la noi”, a fost o altă interpretare.

Însă niciuna dintre cele două încercări nu a fost corectă. Autorul comentariului a revenit cu explicații: „Spun din păcate deoarece am fost în prima săptămână a lunii august la Nisipuri și comportamentul românilor m-a dezgustat. Fiind un hotel all inclusive, și fiind mâncare din belșug tăvile în permanență pline, se înghesuiau la masă, se certau pe locuri și își puneau foarte mult în farfurie. Și rămânea foarte mult în farfurie. Iar dimineața la ora 6:00 toate șezlongurile din primele două rânduri erau pline. Românii se duceau și își legau prosoapele ca să ocupe loc în față. Mai târziu când veneau familii cu copii mici nu puteau sau nu aveau loc să stea în față să-și supravegheze cu atenție copiii din cauza acestora. Pe viitor voi încerca să merg undeva mai departe. Unde sunt cât mai puțin români pentru că și comportamentul nostru lasă de dorit”, a explicat el.

„Am observat și eu că parcările erau pline de mașini de românscki”, a comentat cineva. „Bravo, să se ducă. Decât în țigăneală asta de la noi mai bine în altă țară” a fost altă opinie.

„Da, așa este. S-ar părea că s-au mutat românii la bulgari! Hotel Berlin Golden Beach ne-a depășit așteptările. Mâncare bună, curățenie, animatori, plajă și piscină cu șezlonguri suficiente! Bravo lor! Păcat de noi! Comportament care lasă de dorit, farfurii prea pline, prosoape aduse cu noaptea în cap și puse pe șezlonguri, spre rezervare. Suntem bine primiți și prost văzuți. Cheltuim banii afară, nu în țară! Apropos, de ce la ei și poate, și la noi, nu?!”, a intervenit altul.

„Mi-e silă că sunt român”

Au existat însă și puncte de vedere complet diferite. Alți internauți au criticat ostilitatea românilor față de conaționalii lor. „Nu înțeleg de ce vă plângeți. Voi sunteți chinezi?”, i-a replicat cineva autorului comentariului de la care a pornit întreaga discuție.

O replică și mai dură a venit din partea altui internaut. „Cu generalizări din astea ajungem să ne dăm în cap și să ne urâm între noi. Nu există nație mai dezbinată. Crezi că nemții, francezii și britanicii nu au și ei neamurile lor proaste? Asta nu înseamnă că se urăsc. Numai la noi s-a ajuns să ne urâm vecinul de plajă doar că e român. Nu-s suveranist, dar parcă românul prea face plecăciune în fața străinului și îi dă în cap românului de lângă el ca să își arate superioritatea. L-am auzit pe unul spunând că urăște România și românii. Mi-e silă că sunt român, a zis omul și altul de lângă el dădea din cap aprobator și a zis ceva de genul - urăsc împuțită de Românie. Nu știu dacă e cel mai corect mod de a ne raporta la oameni și la țară asta, așa cum e ea...”, a punctat acesta.

E bine la bulgari și nu prea

Alți români s-au referit la faptul că, în opinia lor, bulgarii nu sunt cu nimic mai presus ca românii și s-au plâns de condițiile din Bulgaria și de comportamentul celor de acolo.

„Am fost anul trecut în Bulgaria la all inclusive 4 stele și am fost anul acesta în România la hotel de 4 stele all inclusive în Eforie Nord. În Bulgaria am fost dezamăgită și nu se poate compara hotelul din Bulgaria de 4 stele cu hotelul din România. România este cu mult peste Bulgaria...la curățenie mâncare, plajă”, a scris o turistă.

„Păcat! Anul acesta am fost în Sunny Beach. Comportamentul bulgarilor lasă de dorit. Pe noi, la 2 benzinării (mici, prin sate) nu ne-au lăsat la toalete, pe motiv că nu aveau apă. Iar ei ca oameni, grețoși. Vorbesc strict de magazine, nu de hotel. Iar prețurile în stațiune foarte mari pe la magazine. Așa că... eu personal, voi alege litoralul nostru sau Turcia, Grecia, unde fără doar și poate sunt alți oameni, alte condiții, alte prețuri. Fiecare cu experiența lui până la urmă”, a comentat cineva.

Aproape un milion de români au vizitat Bulgaria în 2024

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), un turist din trei care alege Bulgaria ar fi român. Potrivit Termene.ro, aproape 900.000 de turiști români au vizitat această țară în perioada ianuarie – iulie 2024. Datele au fost făcute publice de ministrul adjunct al Turismului din țara vecină, Irena Georgieva. Pentru sezonul estival 2025 nu există încă date.