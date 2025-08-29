Rusia a folosit drone Shahed cu motor cu reacție pentru a lovi Kievul

Forțele ruse au lansat drone Shahed cu motor cu reacție în atacul de joi asupra Kievului, a declarat Iuri Ihnat, șeful Departamentului de Comunicații al Comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, citat de Hromadske.

Aceste drone Shahed modificate au parametri de zbor asemănători cu rachetele de croazieră, care ating de obicei viteze de 700 km/h, a explicat Ihnat. Dronele Shahed propulsate de rachete ajung la viteze între 300-500 km/h.

Forțele Aeriene Ucrainene au documentat pentru prima dată aceste drone de atac în timpul operațiunilor de vară.

„Sunt greu de doborât”, a adăugat oficialul militar, care a precizat că deocamdată Rusia nu a desfășurat în masă acest tip de drone kamikaze rapide.

Aceste drone pot atinge altitudini de până la 9.000 de metri și sunt o provocare serioasă pentru apărarea antiaeriană, potrivit experților

„Anterior am înregistrat opt ​​unități. De data aceasta au fost doar câteva”, a spus Ihnat, fără a specifica numărul exact de astfel de drone lansate joi asupra Kievului. Atacul din 28 august a fost „unul dintre cele mai mari atacuri combinate” asupra Ucrainei din război, a declarat el pentru CNN.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a atacat „întreprinderi complexe militar-industriale și baze aeriene militare din Ucraina” folosind „arme de înaltă precizie”.

Pe lângă dronele Shahed convenționale și cele propulsate de rachete, Rusia a desfășurat drone capcană, pe care a început, de asemenea, să le echipeze cu focoase explozive.

Forțele ruse au lansat 31 de rachete și 598 de drone asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, într-un atac de amploare efectuat pe parcursul a opt ore. Bilanțul actual este de 23 de morți.

Atacurile rusești au înregistrat mai multe premiere îngrijorătoare: sediul reprezentanței Uniunii Europene la Kiev, dar și sediul British Council au fost avariate în ceea ce UE și Marea Britanie denunță a fi lovituri deliberate. Ambasadorii ruși la Bruxelles și Londra au fost convocați pe fondul acestor atacuri fără precedent care au marcat o lovitură împotriva diplomației europene în vederea încheierii păcii, în timp ce Moscova susține că este în continuare interesată de negocieri, dar că își urmărește simultan obiectivele de război.

Ministrul ucrainean de externe Andri Sybiha a declarat că atacurile asupra acestor instituții diplomatice constituie încălcări directe ale Convenției de la Viena, subliniind că astfel de atacuri ar trebui condamnate de comunitatea internațională.

Pagube au suferit și sediile publicațiilor media Ukrainska Pravda și Radio Svoboda. Totodată, a fost lovit depoul de de trenuri de mare viteză Ukrzalizniția.