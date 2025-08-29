search
Vineri, 29 August 2025
Diana Buzoianu, mesaj dur pentru RA-APPS care refuză să publice lista imobilelor pe care le administrează: „Jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!"

Publicat:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, continuă lupta în instanță cu RA-APPS, după ce instituția a refuzat să facă publice informațiile privind imobilele pe care le administrează.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, continuă lupta în instanță cu RAAPPS FOTO: Gov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, continuă lupta în instanță cu RAAPPS FOTO: Gov.ro

Ministra USR al Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea RA-APPS că folosește bani publici pentru a angaja avocați și a amâna momentul în care instituția trebuie să publice lista imobilelor statului, beneficiarii și chiriile acestora. După ce a câștigat procesul în primă instanță, Buzoianu continuă lupta, după ce RAAPPS a făcut recurs.

Diana Buzoianu a explicat, într-o postare pe Facebook, cum a pornit conflictul cu Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS).

Anul trecut am cerut oficial RAAPPS, în baza legii accesului la informații de interes public, să publice lista imobilelor pe care le gestionează, beneficiarii și chiriile. Adică, în traducere: normalitatea. Să aflăm cine stă în casele statului și cu cât. Răspunsul lor? «Ce-i aia lege? E secret, c-așa vrem noi!»”, a scris ministra USR.

În urma refuzului, Buzoianu a dat instituția în judecată și a câștigat în primă instanță. „Simplu, clar, fără echivoc. Judecătorii le-au spulberat aberația că pot ascunde ce fac cu bunurile statului”, a subliniat aceasta.

„Jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”

Însă șefii RA-APPS au făcut recurs, decizie care, potrivit ministrei, nu face decât să prelungească momentul în care adevărul va ieși la iveală.

Doar că șefii RAAPPS au făcut recurs (= avocați = bani) sperând să mai amâne momentul adevărului. Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adusă de acasă”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministra consideră că acest proces reprezintă un test pentru respectarea legii și pentru transparența în gestionarea bunurilor statului. „Eu, noi, toți oamenii de bun simț trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna și privilegiile pe ochi frumoși dispar în fața legii. RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, a transmis aceasta.

Politică

