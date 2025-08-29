Agresorul livratorului asiatic a avut o copilărie cu probleme. A fost instituționalizat și are probleme emoționale

Tânărul care a lovit și umilit, marți seară, un livrator de mâncare originar din Bangladesh a trăit o copilărie cu probleme, marcată de lipsuri și violență, potrivit Gândul.

Cazul bărbatului din Bangladesh lovit pe stradă de un român care a invocat motive de natură rasială a provocat valuri de reacții în spațiul public, unde se discută despre escaladarea extremismului în România,

Însuși președintele Nicușor Dan a reacționat, spunând că infracțiunile motivate de ură „constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății românești”.

Atât Poliția, cât și oficiali ai Asociației Angajaților Străini din România au admis faptul că incidentul a fost unul izolat și nu se poate vorbi despre un fenomen.

Atacatorul a fost un copil instituționalizat

Autorul atacului se numește Cosmin Tudoran și are de 20 de ani. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că tânărul ar fi fost un copil instituționalizat, care a crescut fără părinți.

„Mama” pe care tânărul spunea că vrea să o sune atunci când a fost imobilizat de polițistul aflat în timpul liber ar fi, de fapt, o femeie care l-ar fi avut în grijă.

„Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?”, întreba tânărul după ce a fost pus la pământ.

Tânărul lucrează ca agent de pază

Potrivit sursei citate, Tudoran ar avea probleme emoționale.





Tânărul muncește ca paznic la un magazin care comercializează articole de îmbrăcăminte, potrivit surselor Gândul.

Amintim că un bărbat asiatic, livrator de mâncare în București, a fost, recent, victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neașteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber.

Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului și a îndemnat cetățenii din țara sa care lucrează în România să nu își piardă încrederea.