Unde și-au găsit siguranța picturile ucrainene de la Galeriile Naționale de Artă din Kiev

Când Rusia a trimis trupe în Ucraina în urmă cu un an, directorul Galeriei Naționale de Artă din Kiev a avut un singur lucru în minte: siguranța picturilor.

În timp ce sirenele răsunau, Yuri Vakulenko și-a făcut bagajele și s-a îndreptat spre galerie, unde avea să petreacă următoarele 66 de zile trăind în subsol, cu o vestă antiglonț și o mască de gaze la îndemână, și îngrijind exponatele, scrie reuters.com.

Vakulenko, care nu dorea ca tablourile să se prăfuiască în depozite din străinătate, a întrebat muzeele europene dacă ar fi interesate să organizeze versiuni modificate a două expoziții care fuseseră deja organizate în Ucraina.

Două muzee elvețiene, Musee d'Art et d'Histoire din Geneva și Kunstmuseum Basel, au fost de acord.

"Aceasta a fost o idee care ar permite ca tablourile noastre să se afle într-un loc sigur, permițând în același timp galeriei noastre să continue să lupte pe frontul cultural", a declarat Vakulenko pentru Reuters de la Kiev.

Muzeul din Geneva, care a preluat tablouri de la Muzeul Prado din Madrid în timpul războiului civil spaniol din anii 1930, a trimis materiale de ambalare pentru a asigura un transport sigur.

Musee Rath, care găzduiește expozițiile temporare ale Musee d'Art et d'Histoire, expune în prezent "From Dusk to Dawn", care prezintă lucrări ale pictorilor ucraineni din galeria de la Kiev.

De asemenea, sunt expuse lăzile în care au fost transportate tablourile din Ucraina, la câteva săptămâni după ce ferestrele galeriei din Kiev au fost sparte de șocul unui obuz din apropiere.

Vakulenko a declarat că a fost imposibil să asigure tablourile care traversează Ucraina, așa că transportul a fost însoțit de securitate pe parcursul călătoriei de două zile până la granița cu Polonia.

"Cel mai important lucru a fost păstrarea secretului asupra deplasării încărcăturii pe teritoriul Ucrainei", a declarat Vakulenko. "Detaliile mișcării încărcăturii erau cunoscute doar de un cerc foarte limitat de persoane direct legate de procesul de transport și de securitate".

Expoziția de la Basel prezintă 49 de lucrări din secolele XVIII-XX realizate de artiști de origine ucraineană, precum Ilya Repin și Volodymyr Borovykovsky. Mulți dintre pictori au fost formați în Rusia și au fost asociați cu imperiul acesteia sau cu Uniunea Sovietică.

Dar expozițiile contestă conceptul că lucrările se încadrează într-o înțelegere atotcuprinzătoare a artei rusești.

"Suntem cu toții obișnuiți cu această etichetă "artă rusă", dar există mult mai mult sub ea".