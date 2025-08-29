search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Exclusiv Mutarea ingenioasă care ar salva Ucraina și ar schimba dinamica războiului: „Ar fi al doilea Kursk și i-ar surprinde pe ruși”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, care este situația reală pe frontul din Ucraina și care ar putea fi salvarea ucrainenilor, într-un moment în care aceștia se apără tot mai greu de asalturile dezlănțuite ale mașinăriei de război rusească.

Trupele ucrainene reușesc încă să facă față cu greu rușilor. FOTO: Profimedia
Trupele ucrainene reușesc încă să facă față cu greu rușilor. FOTO: Profimedia

Trupele ucrainene rezistă tot mai greu pe front în fața atacurilor concentrate ale rușilor, iar în paralel apărarea antiaeriană pare de la o zi la alta mai compleșită de rachetele și dronele inamicului. Numai în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, un adevărat potop de 600 de drone și peste 30 de rachete balistice și de croazieră a lovit Kievul și a provocat 18 morți și pagube imense.

Sufocată încet de strânsoarea inamicului ca de un anaconda uriaș, armata ucraineană are puține soluții în fața puhoiului de soldați ruși. Mai mult, rușii au fost foarte aproape să spargă frontul în câteva rânduri. De atlfel, numeroși experți și analiști militari au estimat că situația este pur și simplu dramatică pe unele sectoare ale frontului lung de peste 1.000 de kilometri. Însă vestea bună este că nu e totul pierdut pentru ucraieni, care rezistă și acum cu stoicism. Cel puțin aceasta este părerea generalului (r) Virgil Bălăceanu, cel care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Est.

Situația operativă pe frontul ucrainean

Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul descrie situația delicată în care se află forțele defensive ucrainene, dar și eroismul acestora. Supuși unui asalt susținut al rușilor și loviți din toate pozițiile, cu bombe, rachete și drone, ucrainenii nu renunță la orașele - fortărețe care încă îi mai împiedică pe ruși să pornească într-un marș triumfal ce s-ar putea opri chiar la Kiev. Dacă Armata Rusă ar reuși să cucerească fortărețele din nordul și estul Ucrainei, în calea sa spre Kiev ar fi avantajată și de teren, dar și de faptul că nu ar mai exista suficiente fortificații ucrainene pentru a fi ținută suficient pe loc. Cu atât mai demn de laudă este efortul ucrainenilor, care plătesc curajul lor cu sânge, dar le provoacă inamicilor pierderi chiar de două-trei ori mai mari.

„Dacă e să ne referim la situația operativă, în zona Doneţk este destul de critică pentru forțele ucrainene, mai ales legat de un punct foarte important. E vorba de localitatea Dobropillia. Rușii ar vrea ca prin cucerirea Dobropillia să încercuiască într-o etapă imediat următoare Pokrovsk. Și de aici ei vizează crearea unor condiții favorable către centura fortăreței, mai ales către orașul Konstantinivka, centura fortăreței. Sunt patru orașe îngemănate, înlănțuite: Konstantinivka ca Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk. Este punctul critic pentru că efortul acelor ofensive ale rușilor e dat de direcția Pokrovsk, acum”, explică generalul.

Însă rușii nu se limitează la a pune presiune pentru a sparge frontul la Pokrovsk. În paralel, ei atacă și alte direcții.

Generalul Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN
Generalul Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN

„Mai sunt și alte direcții în care încearcă să-și creeze condiții favorabile pentru asedierea centurii fortăreței, acelor patru orașe pe care le menționam. Aici, două localități trebuie avute în vedere - Lîman și Siversk. Însă, în general, apărarea ucraineană pe ansamblu rămâne activă, mai ales pe pătrunderea pe adâncime tactică a rușilor în zona Sumî. Sunt foarte multe contraatacuri pe care le încearcă ucrainenii și inclusiv pe direcția înspre Harkov, în apropierea orașului Vovceansk, pe care rușii nu au reușit să-l cucerească”, adaugă generalul.

Citește și: Nicușor Dan sau Ilie Bolojan: cine e mai bun și unde punctează fiecare. Verdictul dat de la Oxford

Veste proastă, veste bună. La ce să ne așteptăm pe front

Potrivit spuselor sale, în acest moment, vestea bună ar fi că frontul este încă stabil. Există însă și o veste proastă.

„Frontul rămâne, într-o anumită proporție, stabil. Se poate întrevedea, lucrurile sunt însă incerte, pentru că de fiecare dată vorbim de așa anumita ceață a războiului, cum ne spune Clausewitz, dar posibil Pokrovsk și orașul Kupeansk să cadă în mâinile rușilor în această toamnă. Șansele rușilor de a-și realiza scopurile operației ofensive în zona Donbassului sunt extrem de improbabile, pentru că este un aliniament foarte bine pregătit pentru apărare, încă de la invazia din 2014. Și trebuie să luăm în calcul că rușilor, ca să ajungă de la Avdiivka, le-a luat aproape un an și jumătate. Și au asediat Avdiivka mai bine de un an de zile până în apropiere de direcțiile spre Pokrovsk. Vorbim de o distanță în linie dreaptă de aproximativ 50 de kilometri”, mai spune generalul.

De asemenea, rușii nu au reușit până acum să-și atingă scopul, chiar dacă au fost capabili să accelereze ritmul înaintării.

„Ritmul ofensivei a crescut în ultima perioadă în contextul ofensivei de vară, dar nu în mod deosebit. Nu au realizat până acum niciun obiectiv operativ-strategic. Nu au cucerit nicio localitate mai deosebită. Încă rezistă ucrainenii în zona Pokrovsk și încearcă să înlăture pericolul încercuirii, să nu permită căderea în mâinile rușilor a autostrăzii dintre Pokrovsk și Kostantinîvka, dintre Lâman și Sloviansk. Pe de altă parte, rezistă bine și în privința acțiunilor ofensive în zona Harkovului. Deci, din punct de vedere al evoluției situației, vom asista în continuare la un război de uzură, pentru că nu vedem nicio intenție a lui Putin pentru o încetare a focului și pentru semnarea unui armistițiu”, este concluzia generalului Bălăceanu.

Putin se bazează în acest moment pe faptul că ucrainenii rezistă tot mai greu, iar problema resursei umane îi afectează din plin.

„Frontul este însă într-o dinamică nu foarte puternică, iar resursele ucrainenilor nu sunt consistente, au un deficit mare, aproape 100.000 de militari. Ei încearcă să rezolve problema creșterii numărului de militari”, punctează generalul Virgil Bălăceanu.

Citește și: Mesaj clar de la Chișinău: Franța și Germania susțin Moldova. România, mare absentă. Profesorul decorat de Franța: „Situația e cumva dificilă”

Lovitura de maestru pe care ar putea-o planifica Sîrski 

În această situație, generalul român consideră că ucrainenii ar avea o șansă de a acționa direct, cu un nou atac puternic asupra teritoriului Federației Ruse, la fel cum au atacat anul trecut Kursk. Mutarea surpriză care i-ar da Ucrainei o gură de oxigen și i-ar obliga pe ruși să-și domolească atacurile ar viza din nou teritoriul Rusiei. Mai exact, mutarea la care s-ar gândi generalul Virgil Bălăceanu ar fi un atac asupra oblastului rusesc Breansk.

„Dacă războiul va continua - și cel mai probabil va continua în acest an - ne putem aștepta și la alte lovituri prin surprindere, cum a fost în 2024 cea din Kursk. Și iau doar un scenariu, pentru că nu sunt generalul Sîrski (n.r. - Oleksandr Sîrskîi este comandatul Forțelor Armate ale Ucrainei) și nu pot eu să decid viitoarele planuri operaționale. Sigur, cu aprobarea politică a lui Zelenski, dar într-o altă conjunctură favorabilă s-ar putea să asistăm, cum am asistat la o lovitură puternică în Kursk și la incursiuni în Belgorod, de ce nu să asistăm în Breansk la o asemenea lovitură pentru a înlătura pericolul rus pe direcția Cernihîv înspre Kiev. Vorbesc de aceste direcții, pentru că Kievul a fost asaltat pe trei direcții, direcția principală dinspre Cernobîl, dar și alte două direcții secundare dinspre Cernihîv și dinspre Sumî. O astfel de lovitură în Breansk ar fi al doilea Kursk și i-ar putea lua din nou prin surprinde pe ruși”, conchide generalul Virgil Bălăceanu.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
mediafax.ro
image
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
playtech.ro
image
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00. Noroc din plin, oportunități, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!