Video A spart un magazin de telefoane și s-a lăudat live pe TikTok: „Sunt în Germania, vere, în Berlin. Nu mă duc vere la pușcărie”. Individul a fost reținut

Tânărul a spart geamul magazinului cu o piatră și â furat mai multe telefoane mobile.

Un tânăr de 19 ani, din Alexandria, a fost reținut de polițiști, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Acesta este învinuit de faptul că pe 24 august, noaptea, a spart geamul unui magazin cu o piatră și a furat mai multe telefoane mobile.

”În urma sesizării, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Alexandria au efectuat cercetări sub supravegherea procurorului de caz, în urma cărora a fost identificată persoana bănuită. La data de 28 august a.c., în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de tânăr”, potrivit IPJ Teleorman.

Înainte de a fi reținut, infractorul a făcut live-uri pe TikTok, lăudându-se că este în Germania.

„Am spart un magazin de telefoane, la noi în oraș Nu aveam unde să bag atâtea telefoane și le-am băgat în geacă. Sunt în Germania, vere, în Berlin. Nu mă duc vere la pușcărie. Am spart un magazin, aia e, mă cauta românii”, răspunde acesta mesajelor care îi erau puse în direct.