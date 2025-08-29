Ce spune un livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „Am fost șocat prima oară când am venit”

Un clip video cu un livrator asiatic oprit pentru a i se transmite că individul care l-a atacat pe colegul său nu este reprezentativ pentru România a stârnit valuri de reacții de susținere pe rețeaua socială.

„Rehan, te filmăm. Ai auzit despre tipul care a fost lovit în față?”, așa începe videoclipul distribuit pe Facebook.

„Da, da” , răspunde livratorul asiatic.

„E din Bangladesh. Noi filmăm ca să arătăm cum sunt primiți oamenii în România. Acea persoană nu ne reprezintă. Vrem doar să dăm mâna cu tine. Cine muncește e binevenit. O parte din familia mea muncește ca tine, într-o altă țară. Deci știm cum e să muncești în străinătate”, continuă interlocutorul român.

Livratorul a mărturisit cât de greu i-a fost să se adapteze în România, dar spune că aici se simte „ca acasă”

„Am fost șocat prima oară când am venit. Nu știam să livrez, nu știam limba. Am venit aici și era o femeie afară. Am întrebat unde e adresa asta. Și ea, în loc să răspundă, a zis: hai cu mine, fiule. Românii sunt foarte de treabă. Și eu sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat ”, a mărturisit livratorul străin. În trei ani, nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aș muta în altă țară. Pentru că, sincer, nu mă simt plecat de acasă. Mă simt acasă. Am atâția prieteni în România. Îmi zic boss, le zic boss”, povestește livratorul.

„Nu am văzut niciun nepalez care să cerșească pe la Unirii.

Postarea a adunat valuri de reacții.

„Nu am văzut niciun nepalez care să cerșească pe la Unirii. Niciun nepalez care să vândă «păcălici» pentru centura de siguranță prin intersecții. Niciun nepalez care să bage «alba-neagra» prin Centrul Vechi. Și nici nu taie porcu’-n strada… Niciun nepalez care să bage mâna prin buzunarele noastre în RATB. Niciun nepalez beat pe bănci, prin parc. Niciun nepalez care să mă întrebe dacă «n-am o țigară, bos». Niciun nepalez care să-și trimită copiii la cerșit pe la terase. I-am văzut zilnic la Glovo/Bolt, aducându-ne mâncarea nouă, celor care ne era greu să ne ridicăm c*ru’ să o luăm singuri. I-am văzut construindu-ne casele.I-am văzut măturându-ne străzile”, a comentat cineva.

„Au găsit un colț de pâine în România. Uscat, mic sau fărâmicios, dar pe care îl împart și cu cei dragi”

Aceeași persoană a adăugat:

„I-am văzut pregătindu-ne mâncarea la aproape orice fast-food din mall-uri. I-am văzut prin hipermarketuri, aranjându-ne produsele pe rafturi.I-am văzut pe blocuri, în soare de 40 de grade, punând smoală pe acoperișuri, în timp ce noi ne plângeam din birou, cu aerul condiționat pornit, că «e prea cald afară». I-am văzut trimițând 50 de euro la Western Union. 50 DE EURO! 250 lei!!! Nu au venit aici ca să-și facă vile în țara lor, AU VENIT DE FOAME! Și au găsit un colț de pâine în România. Uscat, mic sau fărâmicios, dar pe care îl împart și cu cei dragi. Ăsta este Vestul lor! Dar noi le dăm un pumn în gură…”

Comentariile au continuat în aceeași cheie.

„Oare se gândește cineva la cât de greu le este acestor oameni plecați departe de casele lor, de familiile lor, de oamenii dragi lor? Noi, românii, avem tot felul de melodii de genul "amară străinătate", "fie pâinea cât de rea", "casa părintească", etc, pentru a arăta cât de mult suferă românii plecați la muncă în străinătate... Nu credeți că și acești oameni suferă la fel de mult ? Credeți că le este ușor să fie singuri printre străini ?”, a scris altcineva.

„Respect pentru toti oamenii care-și castigă o pâine cinstit, asa cum multi români o fac în străinatate!”, a comentat o altă persoană.

Amintim că un tânăr asiatic, livrator de mâncare în București, a fost, recent, victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile.

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat incidentul, subliniind că astfel de acte de violență xenofobă reprezintă un atac direct la adresa valorilor fundamentale ale societății românești.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Ambasada Bangladeshului în România i-a transmis mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea fermă a atacului și a îndemnat cetățenii bangladeși care lucrează în România să nu își piardă încrederea.