Proiect pentru supravegherea activității organizațiilor non-profit. Un ONG reclamă o serie de prevederi neclare

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un mecanism de supraveghere a activității asociaților și fundațiilor. Inițiativa are scopul de a combate posibila finanțare a terorismului prin ONG-uri. APADOR-CH, una dintre cele mai vechi ONG-uri din România, acuză că indicatorii de risc pentru evaluare organizațiilor sunt neclari.

„Proiectul stabilește că ONG-urile vor fi evaluate pe baza unor indicatori de risc neclari, stabiliți de Oficiu, că pot fi încadrate ca „vulnerabile” la spălarea banilor sau finanțarea terorismului”, spune ONG-ul, într-un comunicat transmis vineri.

APADOR-CH consideră că mai multe revederi ale ordinului nu sunt formulate clar și „pot genera abuzuri și vor îngreuna activitatea organizațiilor neguvernamentale”, în loc să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Ce prevede proiectul

Una din prevederi ar urma să elimine obligația ca, în cadrul consiliului director, să fie desemnată o persoană responsabilă cu efectuarea controalelor adecvate și la impunerea unor raportări lunare. Tot consiliul director ar urma să aprobe și să implementeze o procedură internă de protecție împotriva vulnerabilităților și abuzurilor, menită să prevină finanțarea terorismului.

APADOR-CH subliniază că nu este realist ca fiecare organizație să elaboreze individual propria procedură, deoarece la nivelul acestor organizații nu există experți în prevenirea și combaterea terorismului prin mijloace financiar-contabile.

Propunerile APADOR-CH

Astfel, ONG-ul anunță că a trimis joi un set de recomandări la sediul Oficiului, pentru clarificarea unor prevederi din legislație.

„Multe dintre ele au fost înțelese și acceptate de reprezentanții autorității, care au promis o rectificare a proiectului în acord cu propunerile organizațiilor prezente la dezbatere”, spune APADOR-CH.

Principalele propuneri formulate de APADOR-CH: