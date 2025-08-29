Video Incendiu de proporții lângă un palat atribuit lui Putin, pe coasta Mării Negre

Un puternic incendiu de pădure a izbucnit joi, pe coasta Mării Negre, la circa 10 kilometri de palatul atribuit președintelui Vladimir Putin.

Un incendiu de pădure de proporții a izbucnit joi în apropierea localității Krinița, lângă orașul Ghelendjik, pe coasta Mării Negre, la doar 10 kilometri de palatul luxos pe care Aleksei Navalnîi îl atribuia președintelui rus Vladimir Putin, relatează Agerpres.

Potrivit autorităților din ținutul Krasnodar, incendiul a izbucnit după ce resturile unei drone ucrainene, doborâte de apărarea antiaeriană rusă, au căzut într-o zonă împădurită. La început, flăcările au cuprins o suprafață de 200 de metri pătrați, însă ulterior s-au extins rapid pe mai bine de 17 hectare.

Ministerul pentru Situații de Urgență a mobilizat forțe impresionante: 27 de autospeciale și peste 100 de pompieri, sprijiniți de un elicopter Mi-8 și un avion Be-200. Agenția de presă TASS a distribuit un clip video în care se vede fumul degajat în aer.

Turiști evacuați de pe plajă

Incendiul a surprins și turiștii aflați pe malul mării. Potrivit autorităților ruse, 23 de persoane care se relaxau la plajă au rămas blocate și au fost evacuate cu o șalupă.

Palatul atribuit lui Putin

Focul s-a apropiat de celebrul palat de pe litoralul Mării Negre, evaluat la peste 1 miliard de dolari. Aleksei Navalnîi a prezentat în 2021, într-un documentar devenit viral, imagini și detalii despre construcția de lux, despre care susținea că i-ar aparține lui Putin.

Potrivit opoziției, palatul are aproape 18.000 de metri pătrați și este amplasat pe un teren de 68 de hectare. Kremlinul a respins însă aceste acuzații. Președintele rus a negat că palatul ar fi proprietatea sa sau a vreunei rude.