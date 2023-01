Metastazele putinismului: rușii mor tot mai tineri, sunt mai puțini, mai săraci și mai bătuți de soartă

Pandemia a curmat peste un milion de vieți, iar sancțiunile au afectat economia, notează „The Economist“.

Când s-a întors la președinție, în 2012, după o pauză de patru ani ca prim-ministru, Vladimir Putin a proclamat că tabăra sa a „câștigat o bătălie deschisă și sinceră” (în ciuda faptului că realegerea sa fusese orice altceva decât asta). Multe lucruri păreau să meargă bine. Populația creștea și oamenii trăiau o viață mai lungă, mai bogată și mai fericită. Nu pentru mult timp. În ultimii zece ani, rușii au început să moară mai tineri și devin din ce în ce mai puțini, mai săraci și mai nenorociți de soartă.

Economia

Anexarea Crimeei în 2014 a fost întâmpinată cu urale în Rusia. Dar a abătut un val de sancțiuni și a declanșat o prăbușire a prețului petrolului. Recesiunea ulterioară a lovit puternic economia. Veniturile medii au scăzut, în special pentru cea mai săracă jumătate a populației. Deși PIB-ul pe persoană și-a revenit până în 2018, veniturile medii nu și-au revenit. Potrivit Studiului privind veniturile, acestea au fost încă cu aproximativ 10% mai mici decât vârful lor din 2012 în 2019, ultimul an pentru care sunt disponibile estimări. Raportul World Happiness, arată că starea de spirit din Rusia a scăzut. Din 2017, rușii s-au considerat mai puțin fericiți decât în 2012.

Pandemia

Rata oficială a deceselor cauzate de Covid-19, în Rusia, nu pare deloc surprinzătoare. Dar aceste cifre sunt înșelătoare. Conform estimărilor „The Economist“ privind mortalitatea în exces, numărul său real de decese este printre cele mai ridicate din lume. Aproximativ 1,2 milioane de oameni au murit, aproximativ de două ori mai mult decât în America și de aproape trei ori mai mult decât în UE. Combinată cu scăderea ratei natalității și a migrației, asta înseamnă că populația țării este mai mică acum decât în 2012. Numai în 2021, populația țării a scăzut cu 693.000, sau cu aproximativ 0,5%.

Războiul

Războiul ruso-ucrainean nu a făcut decât să înrăutățească lucrurile. Deși numărul victimelor este incert și mic în comparație cu decesele cauzate de Covid-19, acestea au crescut rapid, ajungând deja la mii, iar soldații care mor sunt în mare parte tineri. Iar sancțiunile, fără precedent în amploarea și ambiția lor, au lovit o economie deja tensionată. Până acum, consecințele economice au fost mai puțin dăunătoare decât s-ar fi așteptat, dar majoritatea analiștilor se așteaptă să se înrăutățească în următoarele luni. FMI prezice o „recesiune rea”. Institutul de Finanțe Internaționale proiectează o contracție economică de 15%. Acest lucru ar anula de două ori creșterea veniturilor reale din ultimul deceniu.

Toate acestea sunt destul de rele. Dar în comparație cu întreaga lume sau chiar cu țările bogate în special, declinul Rusiei pare și mai rău. În ultimul deceniu, PIB-ul din economiile avansate a crescut cu 22%; în întreaga lume, a crescut cu 41% (ambele ajustându-se la schimbările de preț). Dacă previziunile privind o contracție de 15% sunt corecte, până la sfârșitul anului economia Rusiei va fi cu 7% mai mică decât în 2012. Rusia nu a pierdut doar un deceniu de creștere, fie că este vorba despre economie, sănătate sau fericire. Se mută în trecut.

În majoritatea democrațiilor, un astfel de record de neinvidiat ar provoca probleme pentru persoana de la vârf, de la conducere. Dar cu oponenții săi închiși sau în exil, cu alegeri departe de a fi libere și corecte, și cu mass-media sub controlul său, Putin nu are de ce să se teamă. Nu același lucru se poate spune despre cei care trăiesc sub stăpânirea lui.