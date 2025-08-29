search
Vineri, 29 August 2025
Protestele violente în Elveția după ce un tânăr migrant a murit încercând să scape de poliție

Publicat:

Elveția se confruntă cu riscul unor noi violențe după două nopți de revolte care au izbucnit în Lausanne, în urma morții unui adolescent migrant care încerca să scape de poliție.

Protestele violente în Elveția după ce un migrant a murit încercând să scape de poliție FOTO: X
Protestele violente în Elveția după ce un migrant a murit încercând să scape de poliție FOTO: X

Elveția, de obicei considerată un exemplu de stabilitate în Europa, se confruntă cu riscul unor noi violențe după două nopți consecutive de proteste violente în Lausanne, izbucnite după ce un adolescent migrant a murit într-un accident de scuter, în timp ce încerca să fugă de poliție.

Marvin M., un adolescent de 17 ani, rezident în Lausanne, a murit duminică dimineață, în jurul orei 3:45, după ce a lovit un perete de garaj în timp ce fugea de poliție pe un scuter furat. În ciuda eforturilor echipajelor de urgență de a-l resuscita, adolescentul a decedat.

În nopțile de duminică și luni, forțele de poliție anti-revoltă s-au ciocnit cu protestatari care aruncau cocktailuri Molotov, în timp ce autoritățile încercau să tempereze violențele.

Furie alimentată de discriminare

Publicațiile locale au dezvăluit că patru ofițeri de poliție au fost suspendați după descoperirea unor mesaje rasiste, sexiste și discriminatorii în grupuri private de WhatsApp, ceea ce a amplificat furia comunității.

Sandro Cattacin, profesor de sociologie la Universitatea din Geneva, a declarat pentru Daily Mail că este probabil ca violențele să continue: „Mă aștept să avem [revolte] din nou săptămâna viitoare. Acum apar și alte grupuri, persoane legate de poziții mai agresive anti-capitaliste, care spun: «OK, acesta este momentul să avem revolte». Dacă se întâmplă în weekend, atunci [revoltele] ar fi mai brutale și din partea poliției mai violente”.

Cattacin a mai precizat că s-a consultat cu lucrători sociali din teren, care i-au transmis temerile privind o escaladare a violențelor. El susține că singura soluție de calmare a tensiunilor este deschiderea unui dialog între poliție și grupurile marginalizate: „Întrebarea este acum: poate poliția să intervină cu grijă, încercând să limiteze pagubele și să înceapă, în orice caz, o discuție cu acești tineri?

Tensiuni rasiale și reacții politice

Majoritatea celor aproximativ 200 de protestatari erau tineri migranți care simt că poliția din Lausanne este sistemic rasistă. Primarul orașului, Grégoire Junod, a recunoscut problema: „Există o problemă de discriminare sistemică care trebuie abordată”. El a adăugat că este nevoie de o „schimbare culturală” pentru a preveni abuzurile viitoare.

Profesorul Cattacin a subliniat că reacția extremei drepte, care condamnă migrația și cere intervenții mai dure ale poliției, a contribuit la amplificarea tensiunilor: „Un politician de extremă dreaptă a intervenit în presă și a spus că poliția trebuie să fie și mai agresivă cu acești tineri. El a spus că nu sunt oameni pe care vrem să-i avem în această țară, etcetera”.

Citește și: Violențele din Marea Britanie. Mii de oameni au protestat în stradă față de extrema dreapta și rasism VIDEO

Circumstanțele accidentului

Poliția a confirmat că un vehicul i-a urmărit pe adolescent înainte de accident, însă Procuratura cantonului Vaud a emis un comunicat pentru „clarificarea și calmarea situației”. Se arată că doi șoferi s-au apropiat de adolescent înainte ca poliția să ajungă la locul accidentului, ceea ce sugerează o „distanță semnificativă” între scuter și mașina de poliție și „fără contact” între ele.

Marvin M., adolescentul care a murit încercând să scape de poliție FOTO: X
Marvin M., adolescentul care a murit încercând să scape de poliție FOTO: X

Ofițerii au confirmat că îl urmăreau pe Marvin, dar susțin că acesta a pierdut controlul la viteză mare într-o zonă cu limită de 18 mph. Deși scuterul fusese raportat furat, familia adolescentului a negat orice implicare în furt. Mama sa a declarat pentru 24 Heures că fiul său era nevinovat, iar fratele său a scris online: „Ar fi trebuit să fii cu mine, acasă, în camera noastră, pe care am împărțit-o mereu”. Procuratura cantonului Vaud a deschis o anchetă penală privind circumstanțele accidentului.

Proteste și revolte

Duminică seara, aproximativ 100 de tineri cu cagule s-au adunat în cartierul Prélaz, aruncând artificii asupra polițiștilor, incendiind coșuri de gunoi și avariind un autobuz al companiei de transport din Lausanne.

În noaptea următoare, între 150 și 200 de persoane au instalat blocaje rutiere folosind containere de gunoi pe care le-au incendiat. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc, confruntându-se cu protestatarii care au incendiat autobuze și au aruncat cu pietre.

Contextul migrației în Elveția

În ultimul deceniu, Elveția a primit peste 200.000 de refugiați, majoritatea din Eritreea, Somalia, Siria și Afganistan, dar și din alte țări africane și musulmane. Ce odată a fost considerat un model de compasiune a generat tensiuni tot mai mari, care au ajuns acum pe străzi.

Această situație survine la aproape un an după ce Elveția a anunțat planuri de limitare a populației la zece milioane, în cadrul unui plan de restricționare a imigrației propus de Partidul Poporului, de dreapta radicală.

Europa

Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Prințul Harry revine în Anglia natală chiar de parastasul bunicii sale Elisabeta! Va face pace cu familia sa, așa cum își dorește?

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!