Mesajul partizanilor ucraineni după ce rușii au instalat apărări la fabricile de drone

0
0
Publicat:

Autoritățile ruse au un construit un turn de apărare aeriană Panțir lângă fabrica de drone din Elabuga, regiunea Tatarstan, potrivit mișcării partizane ATEȘ, care susține că această măsură reflectă pagubele provocate de atacurile ucrainene de până acum relatează Euromaidan Press.

image

Elabuga reprezintă o țintă valoroasă pentru operațiunile ucrainene, întrucât produce drone Geran-2, versiunea rusească a modelului Shahed-136 al Iranului, utilizate în atacurile masive împotriva infrastructurii și zonelor civile ucrainene. Astfel că întreruperea producției la această instalație ar afecta rețeaua de aprovizionare cu aceste sisteme de armament, cu potențialul de a reduce frecvența și amploarea atacurilor cu drone pe teritoriul ucrainean.

Agenții ATEȘ care lucrează la fabrică au documentat structurile defensive din apropierea fabricii, a anunțat marți grupul pe Telegram pe 26 august.

Este un semn că atacurile cu drone ucrainene au provocat deja pagube instalației, notează partizanii.

Forțele ucrainene au efectuat cel mai recent atac cu drone împotriva Elabuga pe 25 august. Instalația s-a confruntat cu multiple atacuri ucrainene pe parcursul anului 2025, fiind documentate atacuri în lunile aprilie, iunie și august.

Este parte a unor eforturi ale Rusiei de a-și proteja situri sensibile ce pot deveni ținte. Agenții grupului au documentat construcții similare la Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg și alte orașe. Aceste structuri conțin module proiectate pentru sistemele de apărare aeriană Panțir și sunt menite să contracareze operațiunile cu drone ucrainene.

ATEȘ dă însă asigurări că aceste măsuri defensive se vor dovedi insuficiente împotriva următoarelor atacuri.

„Kremlinul n-are decât să construiască noi turnuri noi și să-și protejeze fabricile cu sisteme Panțir, dar asta nu îi va feri de represalii”, a declarat grupul, adăugând că „pentru fiecare dronă Shahed lansată asupra Ucrainei, va urma un atac just”.

Organizația a făcut apel la informații despre instalații defensive similare, sisteme de apărare aeriană sau facilități militare din Rusia și teritoriile ocupate, oferind compensații pentru informații fiabile.

Fabrica din Elabuga produce peste 5000 de drone lunar

În iulie, presa de stat rusă a difuzat două filme de propagandă ce prezentau capacitățile de producție a dronelor Geran-2, în special la complexul Elabuga, situat la peste 1.300 km de teritoriul ucrainean.

Rapoartele serviciilor de informații au indicat că fabrica produce lunar peste 5.000 de unități Geran-2 , 18.000 de drone fiind finalizate în primele șase luni ale anului 2025.

Aceste clipuri de propagandă au venit după bombardamentului record al Rusiei într-o singură zi, pe 9 iulie, când Moscova a lansat 741 de drone și rachete.

Campania de atacuri a Ucrainei pe teritoriul Rusiei s-a concentrat pe infrastructura militară, inclusiv baze aeriene, centre logistice, rafinării de petrol și rețele feroviare care sprijină efortul de război rusesc.

Rusia

