LIVE TEXT | Război în Ucraina. Pierderi mari în rândul forțelor speciale ruse SPEȚNAZ. Pregătiri de luptă ale Flotei ruse din Pacific. Prigojin consideră că Rusia poate suferi o înfrângere în Ucraina

UPDATE 07.12 Kremlinul încearcă probabil să prezinte Rusia drept un partener militar egal cu China înaintea vizitei ministrului chinez al apărării Li Shangfu la Moscova din 16 până în 18 aprilie. Ministerul rus al Apărării (MOD) a anunțat pe 14 aprilie că ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, se va întâlni cu Li pentru a discuta despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării, precum și chestiunile de securitate regională și globală. Ministrul chinez de externe Qin Gang a declarat pe 14 aprilie că China nu va vinde arme Rusiei și va reglementa exportul de articole în Rusia care au dublă utilizare civilă și militară. Comentariile lui Qin reprezintă o continuare a eforturilor Chinei de a minimiza retoric sprijinul său pentru Rusia și demonstrează că există limite pentru parteneriatul „fără limită” pe care Rusia și China l-au declarat înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei. ISW a apreciat că Putin nu a putut să asigure parteneriatul bilateral fără limite cu China, la care probabil spera atunci când președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova între 20 și 22 martie.

UPDATE 06.48 Kremlinul speră probabil să devină mai atractiv pentru China prin lansarea exercițiilor Flotei Ruse din Pacific pentru a proiecta puterea navală a Rusiei în Pacific. Ministerul rus al Apărării a anunțat pe 14 aprilie că armata rusă a ridicat Flota Pacificului din Districtul Militar de Est (EMD) la cel mai înalt nivel de pregătire pentru luptă pentru verificările de pregătire pentru luptă. Șeful Statului Major rus, generalul de armată Valery Gerasimov, a mai declarat că elemente ale Flotei Pacificului vor conduce exerciții de luptă. Verificările de pregătire pentru luptă ale Flotei ruse din Pacific sunt probabil menite să semnaleze Chinei că Rusia sprijină obiectivele de securitate ale Chinei în Pacific și că Rusia rămâne un partener militar egal care poate funcționa ca putere din Pacific, în ciuda degradării puterii militare ruse în Ucraina.

UPDATE 06.35 De asemenea, Kremlinul intenționează probabil să folosească verificările de pregătire pentru luptă ale Flotei Pacificului pentru a încerca să descurajeze sprijinul japonez pentru Ucraina înainte de reuniunea G7 din 19-21 mai. Șoigu a declarat la 14 aprilie că forțele ruse au declarat că, exercițiile de pregătire pentru luptă sunt menite să elaboreze metode pentru a preveni dislocarea forțelor inamice în partea de sud a Mării Ohotsk și pentru a respinge o aterizare pe insulele Kurile și Sahalin de sud, ambele semnale către Japonia (care revendică o parte din arhipelagul pe care Uniunea Sovietică a pus mâna la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial). Districtul Militar de Est al Rusiei (EMD) a desfășurat recent o baterie de sisteme de rachete de apărare de coastă Bastion pe insula Paramushir, în partea de nord a insulelor Kurile japoneze ocupate de ruși, despre care ISW a evaluat că este probabil un avertisment pentru Japonia cu privire la sprijinirea în continuare a Ucrainei. Probabil că Rusia intenționează să folosească pozițiile militare în Pacificul de Nord pentru a ridica temeri cu privire la escaladarea militară cu Japonia, într-un efort sporit de a împiedica Japonia să sprijine în continuare Ucraina atunci când va găzdui întâlnirea G7 de la Hiroshima. Rusia a folosit operațiuni similare de informare și acțiuni demonstrative împotriva Occidentului, menite să împiedice continuarea asistenței occidentale pentru securitatea Ucrainei, stârnind îngrijorările cu privire la escaladare, deși aceste eforturi nu au prevestit niciodată o escaladare reală.

UPDATE 06.15 Armata rusă nu este în poziţia de a ameninţa Japonia în acest moment . ISW a raportat anterior că elementele Brigăziilor 40 și 155 de infanterie navală ale Flotei Pacificului au suferit pierderi grele în apropiere de Vuhledar, regiunea Donețk la începutul lui 2023 și la sfârșitul lui 2022, cea de-a 155-a fiind reconstituită de până la opt ori în ultimul an. Flota Pacificului nu are probabil puterea de luptă disponibilă în regiunea Pacificului pentru a se arăta într-un mod care ar fi cu adevărat amenințător pentru Japonia sau potrivit pentru încercările de proiecție a puterii Rusiei, care ar putea convinge China că este o putere militară egală.

UPDATE 06.07 Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, stabilește anumite condiții de informare pentru a exploata un eșec militar rusesc, în cazul în care contraofensiva ucraineană planificată va avea succes. Prigojin a publicat un eseu pe 14 aprilie în care susține că viitoarea contraofensivă a Ucrainei este mai probabil să reușească decât să eșueze. Prigojin a avertizat că un „stat profund” egoist rusesc (pe care el îl definește ca „o comunitate de elite apropiate de stat care operează independent de conducerea politică a statului și au legături strânse și propria agendă”) se află în prezent în criză din cauza eșecurilor armatei ruse de a-și asigura rapid o victorie. Prigojin i-a acuzat pe membrii acestui stat profund încorporați în birocrația rusă că au sabotat în mod deliberat succesul Rusiei în război pentru că ei încearcă să-și reia viața privilegiată de confort. Prigojin a declarat că acești „dușmani interni” ai statului profund rusesc vor împinge Kremlinul să „facă diverse concesii serioase” echivalente cu „trădarea intereselor ruse”. Este demn de remarcat faptul că Prigojin – unul dintre cei mai extremi lideri de gândire dintre fracțiunea pro-război a Rusiei – consideră că Rusia poate suferi o înfrângere în Ucraina și că o astfel de înfrângere pe termen scurt ar fi de fapt în beneficiul Rusiei.

UPDATE 05.48 Prigojin a respins în mod explicit ideea oricăror negocieri pentru a pune capăt războiului și a îndemnat rușii să continue lupta, chiar dacă aceasta duce la înfrângerea temporară a Rusiei. Prigojin a declarat că Rusia trebuie să ignore tentațiile statului profund rus de a reduce pierderile rusești și de a se stabili.Prigojin a declarat că armata rusă nu poate opri lupta acum, în ciuda câștigurilor teritoriale actuale ale Rusiei, deoarece statul ucrainean s-a transformat, iar Ucraina neocupată se opune politic Kremlinului. Prigojin a declarat că Rusia trebuie să continue să lupte fără încetare în Ucraina, indiferent de cât de nefavorabile devin condițiile. El a afirmat că orice scenariu în care Rusia se confruntă cu o înfrângere va avea ca rezultat un nou val de „sentimente naționale radicale” în Rusia, care va servi drept catalizator pentru un patriotism rus revigorat și va permite națiunii ruse să sufere botezul prin foc necesar pentru a ieși victorios și învinge Ucraina.

UPDATE 05.37 Discursul naționalist rus despre acceptabilitatea ca Rusia să sufere înfrângere în Ucraina se abate de la unele afirmații occidentale despre necesitatea de a-i administra Rusiei o lecție umilitoare și de a permite Rusiei „să-și salveze fața”. Argumentul lui Prigojin că Kremlinul trebuie să reziste tentației de păstra ceea ce a cucerit până acum și, în schimb, să rămână angajată în efortul de a câștiga în Ucraina, nu este compatibil cu ideea că Kremlinului trebuie să i se ofere o cale de a-și salva fața, ca să nu se ajungă la o escaladare masivă, posibil nucleară. Este demn de remarcat faptul că Prigojin – unul dintre cei mai extremi lideri de gândire dintre fracțiunea pro-război a Rusiei – consideră că Rusia poate suferi o înfrângere în Ucraina și că o astfel de înfrângere pe termen scurt ar fi de fapt în beneficiul Rusiei. Comentariile lui Prigojin, împreună cu cele ale altor voci radicale pro-război, evidențiază prioritatea pe care comunitatea pro-război o acordă galvanizării societății ruse și dinamizării acesteia pentru o lungă luptă împotriva Occidentului. Această agendă nu este avansată prin curtarea distrugerii termonucleare.

UPDATE 05.28 Fostul ofițer rus și naționalist înflăcărat Igor Girkin a negat speculațiile conform cărora se confruntă cu acuzații la Sankt Petersburg pentru discreditarea Forțelor Armate Ruse – o negare care probabil indică și mai mult protecția sa de către patroni siloviki necunoscuți.Un agregator de știri rus a susținut pe 14 aprilie că un rezident din Novosibirsk a cerut Comitetului de Investigații din Sankt Petersburg să investigheze conținutul rețelelor sociale al lui Girkin pentru discreditarea forțelor ruse – o infracțiune pedepsită cu o amendă de până la cinci milioane de ruble (65.530 USD), închisoare corecțională sau muncă forțată sau până la șapte ani de închisoare. Girkin a negat că a primit o notificare de acuzare penală, susținând că nu își va modifica comportamentul și că nu este intimidat de autorități. Girkin a negat că ar fi primit vreo înștiințare despre acuzațiile făcute de Ministerul de Interne al Rusiei (MVD) și a emis ipoteza că MVD ar putea „teoretic” să-l investigheze pentru discreditare. Girkin are toate motivele să creadă că ar fi condamnat fără o protecție din partea siloviki (oameni din serviciile secrete ruse, n.ed.), deoarece atacurile sale vitriolice asupra performanței armatei ruse în Ucraina încalcă aproape evident legea discreditării. Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, ar putea încerca să exercite presiuni asupra rețelelor de patronaj ale lui Girkin, răspunzând acuzațiilor aduse lui Girkin. Prigojin a declarat că Girkin nu va fi recrutat în Wagner, deoarece Wagner nu mai recrutează deținuți - ceea ce înseamnă probabil că Girkin va rămâne în închisoare pentru comportamentul său. Deși nu este clar dacă Prigojin sau personalități afiliate lui Wagner sunt implicate în declanșarea unei anchete împotriva lui Girkin, este de remarcat că plângerea a fost depusă la Sankt Petersburg - un oraș în care Prigojin are legături. Se pare că Girkin are sediul în Moscova, ceea ce face ca locul plângerii din Sankt Petersburg să fie mai neobișnuit. Prigojin și Girkin au o istorie de atacuri personale și dispute, iar Prigojin ar putea dori să expună sau să slăbească rețelele de patronaj ale lui Girkin, care îi permit să fie nevătămat, în ciuda măsurilor de cenzură în curs de desfășurare în Rusia.

UPDATE 05.15 Forțele de elită ruse își diluează eficiența luptei cu personal și voluntari mobilizați slab pregătiți din cauza cauzalităților mari susținute în Ucraina. Washington Post a relatat că documentele secrete ale serviciilor secrete ale SUA au dezvăluit că Brigada a 22-a Independentă de Gardă cu Destinație Specială (SPEȚNAZ) a Rusiei (Directia principală a Statului Major General al Rusiei) și alte două brigăzi SPEȚNAZ nespecificate au suferit o rată de uzură estimată la 90-95% în Ucraina. Washington Post a relatat, de asemenea, că Brigada 346 SPEȚNAZ și-a pierdut aproape întreg personalul, doar 125 de militari rămânând activi din 900 dislocați inițial. Aceste rate mari de victime sugerează că cele mai multe forțe de elită ale Rusiei - forțele aeropurtate și SPEȚNAZ - probabil că nu mai sunt de elită. Forțele ruse au desfășurat recent elemente ale unor brigăzi aeropurtate și formațiuni SPEȚNAZ în zonele din prima linie din Ucraina care operează ca batalioane de voluntari sau care sunt aproape în întregime compuse din personal mobilizat. Este foarte puțin probabil ca personalul sau voluntarii mobilizați să fi primit instruire cu privire la modul de desfășurare a operațiunilor aeriene de aterizare și a operațiunilor forțelor speciale, ceea ce ar sugera că aceste elemente ale Forțelor Aeriene Ruse (VDV) și SPEȚNAZ nu diferă semnificativ de alte formațiuni rusești ineficiente în luptă, cu personal format din militari proaspăt mobilizați sau voluntari.

UPDATE 05.02 Duma de Stat a Rusiei își intensifică eforturile de a cenzura personalitățile culturale ruse care au fugit din Rusia și de a critica războiul, probabil având ca scop încurajarea autocenzurii interne. Vicepreședintele Dumei de Stat ruse Piotr Tolstoi a anunțat pe 14 aprilie că Duma de Stat a creat un grup de lucru pentru a găsi o „soluție echitabilă” pentru a împiedica aceste personalități culturale, precum și agenții străini desemnați să primească venituri din eforturile creative din Rusia. Tolstoi a susținut că unii deputați fac „propuneri radicale... pentru că nu merită să faci bani într-o țară pe care o urăști”. Propunerile anterioare ale Dumei au inclus reținerea finanțării de la stat, plățile de redevențe, veniturile din publicitate și drepturile de autor și confiscarea proprietăților rușilor care au fugit. Vicepreședintele Dumei de Stat, Irina Yarovaya, prezidează comitetul, iar alți membri includ Tolstoi și președinții comitetelor Dumei de Stat pentru securitate și anticorupție, construcția statului și legislație, politica informațională, tehnologia informației și comunicațiile și cultură.

UPDATE 04.43 Forțele ruse au continuat operațiuni ofensive limitate în zona Kreminna pe 14 aprilie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes la sud de Dibrova (5 km sud-vest de Kreminna) și lângă Bilohorivka (12 km sud de Kreminna). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au încercat fără succes să avanseze spre Torske (16 km vest de Kreminna) și Nevske (18 km nord-vest de Kreminna) și că lupte grele au loc în apropiere de Makiivka (22 km nord-vest de Kreminna).

UPDATE 04.31 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene continuă să vizeze zonele din spatele frontului din regiunea Lugansk. Fostul consilier al Republicii Populare Lugansk (LNR), șef Rodion Miroshnik, a susținut că forțele ucrainene au lovit Rubizhne (6 km est de Kreminna) și Troitske (53 km nord-est de Kupyansk) cu 14 rachete HIMARS în seara zilei de 13 aprilie. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene lovesc mijloacele militare rusești în zonele din spatele liniei frontului, în pregătirea operațiunilor de contraofensivă în zonă și a speculat că forțele ucrainene vor crește activitățile de sabotaj în zonele din spate din regiunea Lugansk.

UPDATE 04.14 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat activitatea de recunoaștere de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove pe 14 aprilie. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au respins cinci grupuri de sabotaj și recunoaștere ucrainene în apropiere de Vilshana (13 km nord-est de Kupyansk), Tymkivka (18 km). la est de Kupyansk) și Krokhmalne (20 km nord-vest de Svatove).

UPDATE 03.50 Forțele ruse au continuat să avanseze în Bakhmut pe 14 aprilie. Imaginile geolocalizate au arătat că forțele Grupului Wagner au făcut câștiguri marginale în nord-vestul Bakhmut și au avansat în sud-vestul Bakhmut. Bloggeri ruși au susținut că forțele Wagner au curățat parcul Rose Alley din nord-vestul Bakhmut și au avansat în mai multe zone din centrul Bakhmut, inclusiv printr-o secțiune nespecificată a căii ferate pe 13 aprilie. Un blogger rus a susținut pe 14 aprilie că forțele ruse au atacat Predtechnyne și forțele Grupului Wagner au continuat atacurile în Bakhmut, lângă Khromove (2 km vest de Bakhmut) și lângă Bohdanivka (6 km nord-vest de Bakhmut). Un blogger afiliat lui Wagner a susținut că forțele ruse nu controlează autostrada T0504 Bakhmut-Ivanivske-Chasiv Yar, în ciuda pretențiilor anterioare ale bloggerului că spun contrariul. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești în Bakhmut, la nord-vest de Bakhmut lângă Bohdanivka și la sud-vest de Bakhmut lângă Predtechine. O sursă din Republica Tatarstan a raportat că Batalionul al doilea al Brigăzii Separate de Asalt Aerian „Veterany” operează pe unul dintre flancurile Bakhmut.

UPDATE 03.36 Forțele ruse au continuat să efectueze atacuri la sol asupra liniei de apărare a orașului Avdiivka-Donețk pe 14 aprilie. Imaginile geolocalizate publicate pe 14 aprilie arată că forțele ruse au avansat până la periferia estică a orașului Nevelske (8 km vest de orașul Donețk). Bloggeri ruși au susținut pe 13 aprilie că forțele ruse au avansat în apropiere de Novokalynove (10 km nord de Avdiivka), Opytne (3 km sud-vest de Avdiivka) și Kruta Balka (3 km nord-est de Avdiivka).[48] Un blogger a susținut pe 14 aprilie că forțele ruse au efectuat atacuri la sol în apropiere de Novomykhailivka, Pobieda, Sieverne și Marinka. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești în apropiere de Novokalynove, Sieverne (5 km vest de Avdiivka), Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiivka) și Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka).

UPDATE 03.19 Forțele ruse nu au efectuat niciun atac la sol confirmat sau revendicat în vestul regiunii Donețk pe 14 aprilie. Un blogger rus a susținut că Brigada 40 de infanterie navală rusă încă operează lângă Vuhledar în 14 aprilie.

UPDATE 03.01 Forțele ruse continuă să pună în pericol centrala nucleară Zaporijia (ZNPP) pe fondul eforturilor continue ale Rusiei de a stabili controlul asupra ZNPP. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat la 14 aprilie că dependența ZNPP de o singură linie electrică de putere continuă prezintă un risc major și că reprezentanții AIEA raportează în mod regulat bombardarea în apropierea ZNPP. Grossi a raportat că două mine au detonat în apropierea perimetrului ZNPP pe 8 și 12 aprilie. Grossi a raportat că oficialii ruși se pregătesc să transfere unul dintre cele două reactoare rămase ale ZNPP în prezent în modul de oprire la cald într-un mod de oprire la rece și că rezervorul Kakhovka este în prezent cu doi metri peste minimul necesar pentru răcire la ZNPP. Grossi a raportat că o treime din personalul inițial al ZNPP a plecat și că restul fie au semnat contracte cu compania energetică de stat rusă Rosenergoatom, fie și-au păstrat angajarea la compania energetică de stat ucraineană Energoatom. O sursă rusă a raportat, la 14 aprilie, că batalionul rusesc „SahaBootur” aeropurtat (VDV) cuprindea în principal personal mobilizat din Yakutsk, Republica Sakha era dislocat în zona Energodar.

UPDATE 02.39 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene continuă să vizeze zonele din spatele rusești din regiunea Zaporijia. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au lovit Melitopolul cu o muniție nespecificată pe 14 aprilie și că apărarea antiaeriană rusă din Melitopol a interceptat o dronă ucraineană pe 13 aprilie.

UPDATE 02.22 Forțele ruse continuă să mențină o prezență militară pe Kinburn Spit din regiunea Mykolaiv. Pravda a relatat pe 13 aprilie că batalionul de voluntari cazaci „Terek” operează pe Kinburn Spit.

UPDATE 02.05 Forțele ruse au continuat focul de rutină la vest de Hulyaipole și în regiunea Herson pe 14 aprilie.

UPDATE 01.47 Un voluntar rus care a servit anterior în detașamentul de forțe speciale „Troia” a dezvăluit publicației independente ruse Novaya Gazeta Europe că Kremlinul continuă să folosească companii militare private (PMC) și rețele naționaliste pentru a-și susține campaniile de generare de forțe. Voluntarul a povestit că a semnat inițial un contract cu un PMC rus fără nume în timpul începerii mobilizării, în septembrie 2022, după ce a citit un anunț de recrutare pe Telegram și a remarcat că a vrut să servească în război, dar a fost dezinteresat să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării (MOD). Novaya Gazeta a observat că voluntarul s-a înrolat probabil în PMC Redut pe baza pregătirii sale de o lună la Trigulay Training Ground din regiunea Tambov, pe care PMC Redut îl folosește pentru a pregăti voluntari. Totuși, acest teren de antrenament aparține Brigăzii a 16- a cu destinație specială (SPEȚNAZ) a Direcției principale a Statului Major General al Rusiei. Voluntarul a remarcat că a fost complet orbit atunci când i s-a ordonat să opereze în cadrul detașamentului „Troia”, ceea ce implică faptul că serviciul de voluntariat în cadrul unui PMC a fost mai atrăgător, deoarece voluntarii aveau mai mult control asupra desfășurărilor lor decât voluntarii care semnaseră contracte direct cu Ministerul Rusiei. Novaya Gazeta a raportat anterior că Redut are legături cu Ministerul Apărării din Rusia și este responsabil pentru recrutarea batalionului „Veterani” și a Brigăzii Cazaci „Don”. Batalionul „Troia” s-a format la mijlocul anului 2014 în regiunea Donețk, unde a funcționat ca companie de recunoaștere a forțelor speciale și a intrat frecvent în altercații cu unitățile Republicii Populare Donețk (DNR) care considerau că batalionul este plin de „parașutisti falși”. Voluntarul a dezvăluit că batalionul „Troia” a operat în zona de operațiuni Svatove din decembrie 2022, doar jumătate din unitate având experiență militară anterioară. Voluntarul a menționat că a auzit că Ministerul Apărării rus a desființat batalionul „Troia” pentru a încorpora unități de voluntari în forțele convenționale.

UPDATE 01.24 Interviul cu voluntarul rus din Novaia Gazeta's descoperă câteva observații cheie despre mișcarea de recrutare a voluntarilor rusi. Interviul confirmă evaluarea ISW conform căreia Ministerul Apărării din Rusia nu este eficient în atragerea directă a recruților, din cauza reputației sale, ceea ce face ca PMC-urile ruse să fie mai atractive pentru recruți. Ministerul Rusiei folosește probabil PMC-uri afiliate Ministerului pentru a induce în eroare recruții să semneze contracte militare, transferând efectiv personalul PMC în armata rusă în cadrul eforturilor recente de profesionalizare a armatei. Interviul indică faptul că unitățile de elită ruse, cum ar fi forțele aeropurtate (VDV) sau SPEȚNAZ, sunt probabil întărite de voluntari și personal mobilizat și nu mai sunt compuse în totalitate sau chiar în principal din profesioniști sau specialiști, punând sub semnul întrebării statutul lor de unități „de elită”. Un blogger rus a observat, de asemenea, că Rusia trebuie să-și schimbe sistemul de recrutare, deoarece nu ține cont de expertiza recruților.[64] Rusia poate chiar să creeze sau să denatureze unități de voluntari SPEȚNAZ sau VDV pentru a atrage recruți, indiferent de lipsa de experiență a acestora cu forțele speciale sau operațiunile VDV, pentru a califica astfel de recrutare drept înrolare în unități de elită prestigioase.

UPDATE 01.08 Oficialii ruși continuă să-și extindă campaniile de recrutare de voluntari în toată Rusia și în Ucraina ocupată. Consilierul Republicii Bashkortostan, șeful Artur Yumaguzhin, ar fi format Batalionul Operațional „Salavat Yulaev”. Consilierul primarului Mariupol, Petro Andryushenko, a distribuit rapoartele despre locuitorii Mariupolului care au primit pliante pentru a semna contracte militare cu Forțele Armate Ruse. Şeful ocupaţiei ruse din Crimeea, Serghei Aksyonov, s-a întâlnit cu reprezentanţii Societăţii de Voluntari Ruse pentru Asistenţa Armatei, Aviaţiei şi Marinei Rusiei (DOSAAF) şi s-a angajat să aloce 15 milioane de ruble (aproximativ 182.325 USD) pentru extinderea programului. ISW a raportat anterior că DOSAAF are legături cu eforturile de recrutare ale Wagner Group. Un punct de vânzare din Republica Tatarstan a raportat că 15 luptători ai unității BARS-13 „Legiunea Rusiei” (Rezerva Armatei Ruse de Luptă) au fost dislocați în Ucraina pe 14 aprilie. Proprietarul producătorului de muniție de pușcă de precizie Lobayev Arms, Vladimir Lobayev, a susținut că oficiali locali, cum ar fi oficialul Duma Krai Krasnodar, Tozlyan Armenak, continuă să achiziționeze arme pentru o unitate fără nume Cazack BARS.

UPDATE 00.52 Personalul de securitate rus continuă să aresteze cetățeni ucraineni pe baza acuzațiilor că se asociază cu un batalion de voluntari tătari din Crimeea. Surse ruse au susținut pe 14 aprilie că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a arestat doi presupuși membri ai Batalionului de Voluntari Noman Chelebidzhikhan din Sevastopol, Crimeea. Batalionul de voluntari Noman Chelebidzhikan este o formațiune de rezistență armată înființată în 2016 pentru a se opune anexării Crimeei de către Rusia și este interzisă în Rusia. Serviciul de știri din Crimeea Crimean Realities a raportat pe 14 aprilie că forțele de securitate ruse au reținut zeci de cetățeni ucraineni pe parcursul anului trecut sub acuzațiile că ar fi participat la batalionul de voluntari tătari din Crimeea.

UPDATE 00.33 Autoritățile de ocupație ruse continuă să se pregătească pentru alegeri preliminare în teritoriile ocupate. Șeful administrației de ocupație a regiunii Zaporijia, Evgheni Balițki, a anunțat pe 14 aprilie că a aplicat pentru a participa la votul preliminar în cadrul Partidului Rusia Unită All-Russian, care va avea loc în perioada 22-28 mai. Deputatul pentru regiunea ocupată din regiunea Zaporijia, Vladimir Rogov, a susținut pe 13 aprilie că oficialii ocupației vor lansa alegeri locale pentru a selecta membrii adunării legislative și că acele persoane își vor propune candidații pentru guvernatorul regiunii ocupate Zaporijia.

UPDATE 00.16 O sursă rusă a susținut pe 14 aprilie că forțele de ordine a ocupației din Mariupol au arestat doi indivizi suspectați că au condus un atac asupra șefului poliției de ocupație din Mariupol, Mihail Moskvin, pe 27 martie.

ȘTIRE INIȚIALĂ Comisarul Federației Ruse pentru Drepturile Copilului, Maria Lvova-Belova, a susținut pe 14 aprilie că întârzierile în returnarea copiilor ucraineni din Rusia în Ucraina s-au datorat schimbărilor în ostilitățile din prima linie. Lvova-Belova a susținut pe 14 aprilie că toți copiii ucraineni care nu s-au întors anterior din „vacanțe” în Krasnodar Krai s-au întors acum la familiile lor. Lvova-Belova a continuat să susțină că părinții din teritoriile ocupate și-au trimis în mod voluntar copiii în sudul Rusiei la sfârșitul verii 2022 și că atât organizațiile de voluntari rusești, cât și ucrainene ajută la reunirea copiilor ucraineni cu părinții lor. ISW continuă să evalueze că oficialii ruși folosesc scheme de vacanță și reabilitare pentru a deporta copiii ucraineni în Crimeea și Rusia ocupate.