Ministrul chinez al apărării, vizită oficială în Rusia, de Paște. Ucraina găseşte tot mai multe componente chinezeşti în armele ruse

Ministrul chinez al apărării Li Shangfu se va duce în vizită duminică în Rusia. Discuţii cu omologul său rus Serghei Şoigu sunt planificate în timpul vizitei, care durează până marţi, a anunţat Ministerul rus al Apărării pe canalul său de Telegram.

"Părţile vor discuta despre starea şi perspectivele cooperării în domeniul apărării, precum şi problemele actuale de securitate globală şi regională", adaugă ministerul.

China a acceptat să trimită arme letale Moscovei, arată un document "scurs" de la Pentagon în care apar discuții interceptate ale spionilor ruși, însă Beijingul a cerut ca acest lucru să rămână secret. Un consilier de rang înalt de la biroul preşedintelui Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene găsesc un număr tot mai mare de componente din China în armele ruseşti folosite în Ucraina, relatează Reuters. Între timp, Beijingul neagă trimiterea de echipamente militare către Rusia după începerea războiului și afirmă că va reglementa exporturile în privința echipamentelor civile care pot fi adaptate pentru uz militar. În „armele recuperate de pe câmpul de luptă continuăm să găsim diferite componente electronice”, a declarat Vladislav Vlasiuk, care îl consiliază pe şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean cu privire la politica de sancţiuni.

„Tendinţa de acum este că există mai puţine componente fabricate în Occident, dar mai multe componente fabricate - nu este greu (de) ghicit - în ce ţară: bineînţeles, China”, a declarat acesta. Informaţiile centralizate de experţii ucraineni de pe câmpul de luptă arată că au fost găsite componente fabricate în China într-un sistem de navigaţie la dronele aeriene Orlan, la care anterior era folosit un sistem elveţian. Experţii au raportat, de asemenea, că au găsit componente chinezeşti în sistemul de control al tirului de la tancurile ruseşti care anterior utilizaseră componente fabricate în Franţa.

„Preluăm o mulţime de lucruri diferite, fabricate în China”, a spus Vlasiuk. China a negat în mod repetat trimiterea de echipamente militare către Rusia după invazia din Ucraina. Întrebat dacă firme chineze au furnizat piese pentru echipamente militare ruseşti, biroul purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat pentru Reuters: „De-a lungul istoriei, China a lansat o cooperare comercială normală cu toate ţările, inclusiv cu Rusia, pe baza egalităţii şi a beneficiilor reciproce. În ceea ce priveşte exporturile de articole militare, China a adoptat de-a lungul timpului o atitudine prudentă şi responsabilă. Poziţia şi acţiunile Chinei au fost întotdeauna în acest sens”, a transmis Beijingul.

Vlasiuk susţine însă că Ucraina a reuşit să identifice unii producători sau furnizori şi să împărtăşească aceste informaţii cu aliaţii occidentali. El a numit China North Industries Group (Norinco), un producător chinez de arme, ca fiind unul dintre furnizori, precum şi compania militară Xinxing Guangzhou Import & Export Co, dar nu a spus ce anume au furnizat. Un membru al personalului de la Norinco, care a refuzat să-şi dea numele, a declarat că firma „nu furnizează componente pentru echipament militar Rusiei”, în timp ce Xinxing Guangzhou Import & Export Co. nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, menţionează Reuters. De asemenea, Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns la o solicitare din partea agenţiei pentru un punct de vedere. Anterior, ministrul chinez de externe, Qin Gang, a declarat că Beijingul se angajează să nu vândă arme Rusiei sau Ucrainei, scrie The Guardian.

„În ceea ce privește exportul echipamentelor militare, China adoptă o atitudine prudentă și responsabilă. China nu va furniza arme părților relevante din conflict și va gestiona și controla exporturile de echipamente cu uz dual în concordanță cu legile și regulamentele” din domeniu, a declarat Qin Gang. „Teritoriul este indivizibil, dar și securitatea este indivizibilă”, a adăugat Qin. „Fără recunoașterea intereselor de securitate ale unei părți, crizele și conflictele devin inevitabile”. „China este dispusă să continue să facă eforturi pentru pace și speră ca toate părțile implicate în criză vor rămâne obiective și calme și vor face eforturi constructive pentru a rezolva criza prin negocieri”, a mai spus Qin.