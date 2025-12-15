Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan

13 decembrie 2025 va fi amintită pentru totdeauna de fanii WWE. Este data ultimului meci al lui John Cena. După ce a pășit în ring împotriva lui Gunther, nu mai este wrestler, la vârsta de 48 de ani.

După o carieră de 25 de ani, Cena a decis să se retragă. Unii spun că este cel mai mare din toate timpurile, „Goat”. Ultimul campion adevărat și multe altele sunt expresiile folosite pentru a descrie un atlet care a reușit să devină mai mare decât WWE însăși, așa cum a făcut Michael Jordan în NBA.

Toată lumea știe cine este John Cena, chiar și cei care nu l-au văzut niciodată într-un ring. Adevăratul moștenitor al lui Hulk Hogan, dar într-o epocă mult mai complicată și într-un mod complet diferit.

Cine a fost John Cena, de fapt? A dus WWE în jurul lumii, conducând numeroase campanii caritabile, apărând în nenumărate talk-show-uri și demonstrând o etică a muncii răsunătoare, spre deosebire de orice alt campion de wrestling, îl descriu specialiștii.

Dincolo de titluri (este de 17 ori campion, nimeni nu mai este ca el), Cena a fost iubit și urât timp de peste 20 de ani, rămânând mereu el însuși. În anii săi de dominație, a fost detestat din punct de vedere sportiv de fanii mai sofisticați, care doreau să vadă atleți mai tehnici în locul lui.

Totuși, s-au răzgândit când au văzut fiecare performanță a campionului din West Newbury, capabil să-și ridice fiecare adversar, menținând o intensitate la cote maxime și divizând opinia publică (pentru acțiunile sale din ring, nu și în afara lui), rămânând un erou impecabil și neînfricat.

Triple H, Edge, Randy Orton, Shawn Michaels, Undertaker, Batista, Brock Lesnar, Roman Reigns, Kurt Angle și Eddie Guerrero sunt doar câțiva dintre adversarii lui John, care au contribuit la transformarea WWE într-un produs pentru toată lumea. Bunici și copii, fani înrăiți și entuziaști curioși, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără John Cena.