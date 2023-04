Evoluțiile războiului ce îi fac viitorul nesigur lui Putin. Cel mai negru scenariu pentru liderul de la Kremlin

Cu toate că cel puțin pe hârtie Vladimir Putin nu va avea probleme în a obține al șaselea mandat, totuși, cu mai puțin de un an înainte de alegerile de anul viitor (17 martie), la Moscova predomină o atmosferă de incertitudine cu privire la viitor, iar o escaladare a războiului are potențialul de crește tensiunea în societate, scrie Tatiana Stanovaia, analist la Carnegie Endowment for International Peace, într-o analiză publicată de Foreign Affairs.

În teorie, Putin are toate premisele să fie reales și chiar să-și atingă obiectivul, cel puțin după cum relatează presa din Rusia, să depășească recordul de 77% din voturi atins în 2018: invazia în Ucraina se bucură de un sprijin larg în rândul populației, sondajele realizate de Centrul independent Levada arată o rata de aprobare la un nivel aproape istoric, Kremlinul are controlul asupra mass-mediei rusești, partidele de opoziție controlate de stat sunt mai favorabile ca niciodată actualului președinte.

Totuși, la Moscova există puține certitudini cu privire la viitor: războiul a deschis un nou capitol pentru Rusia - unul dominat de imprevizibil pe toate planurile, în care nimeni nu se mai simte în siguranță și când politicienii simt că e imposibil să facă planuri chiar și pe termen scurt. Conversațiile scurse recent în spațiul public între producătorul muzical Iosif Prigojin și fostul senator Farhad Ahmedov au dezvăluit câtă furie au acumulat aceștia față de conducerea din Rusia și convingerea lor că factorii de decizie nu au capacitatea de lua decizii critice. Ei au susținut chiar că unii dintre cei mai puternici oameni din Rusia, între care comandantul Gărzii Naționale, ar complota împotriva ministrului rus al apărării.

Afirmațiile lor sunt semnificative pentru discuțiile pe care le au membrii elitei atunci când cred că nu îi aude nimeni, și aceste conversații indică un grad mare de nemulțumite, notează Tatiana Stanovaia, analist la Carnegie Endowment for International Peace.

Cum s-ar putea complica situația pentru Putin

Iar lucrurile ar putea deveni și mai complicate pentru Putin în plan intern.

De pildă, o escaladare militară cu mult mai mare ar putea spori nemulțumirea astfel încât lui Putin să-i fie dificil să mențină controlul. Dacă Moscova decide să efectueze și mobilizări suplimentare, o măsură pe care Moscova caută să o evite, asta va provoca și mai multă neliniște în societate, cu consecințe imprevizibile. Dacă pe lângă asta Rusia se confruntă și cu alte eșecuri, Putin va trebui să gestioneze un val și mai mare de critici. Toate aceste situații l-ar putea determina să anuleze alegerile, să introducă elemente ale unei dictaturi militare și să facă epurări în rândul elitelor pentru a-și consolida securitatea. Pe de altă parte asta ar putea determina elitele să provoace regimul.

Cel mai probabil scenariu în acest moment este că Putin va fi ales la o diferență mai mult decât confortabilă de voturi, așa cum și Kremlinul poate fi încrezător că se va întâmpla. Doar că, din cauza războiului, este susceptibil sa devină mai vulnerabil decât și-ar putea imagina mulți.

Evoluții ale războiului care pot periclita regimul lui Putin

Analista schițează evoluții ale războiului care ar putea reprezenta primejdii pentru regimul lui Putin.

Este ușor de înțeles cum Rusia ar putea ajunge să-și intensifice operațiunile în Ucraina. Kievul pregătește o contraofensivă la scară largă, programată să aibă loc în această primăvară, care va pune la încercare pozițiile rusești de-a lungul unor teritorii vaste. Totodată, Ucraina efectuează sabotaje și atacuri cu drone asupra instalațiilor militare rusești și ar putea decide să înceapă să bombardeze regiunile de frontieră ale Rusiei. Unul dintre cei mai populari bloggeri militari pro-război din Rusia a fost ucis pe 2 aprilie într-o explozie la Sankt Petersburg, ceea ce arată că, din cauza conflictului, nimeni nu este în siguranță. Oricare dintre aceste atacuri ar putea determina Moscova să își sporească investițiile în război, pentru a nu risca să piardă și mai mult teritoriu sau să fie pusă într-o postură și mai stânjenitoare.

Teoretic, Rusia ar putea escalada conflictul fără a pune în pericol viețile cetățenilor săi. Moscova ar putea, de pildă, să își intensifice loviturile asupra infrastructurii critice ucrainene sau să încerce să asasineze membri ai conducerii Ucrainei. Dar dacă pierderile sale sunt suficient de grave, Rusia se va simți probabil constrânsă ia decizia la care a fost obligată după alungarea trupelor rusești din Harkov: să anunțe o nouă mobilizare. De fapt, Rusia pare să se pregătească deja pentru o astfel de posibilitate. În peste 40 de regiuni, oficialii trimit citații "pentru a verifica datele" privind bărbații eligibili pentru recrutare.

Ultima mobilizare, desfășurată în septembrie și octombrie, a stârnit o mare anxietate în rândul populației și a împins peste 300.000 de tineri în afara țării. O a doua convocare ar avea probabil un impact similar.

Turbulențele sociale ce ar surveni ar putea remodela politica internă, în mare parte prin întărirea și mai mult a autorității așa-numiților siloviki, serviciile de securitate ale Rusiei. Membrii acestui grup fac de mult timp presiuni pentru ca Moscova să elimine libertățile încă în vigoare în Rusia, pe care le consideră indulgențe democratice riscante. Ei au pledat pentru anularea alegerilor regionale de anul trecut și au insistat ca Kremlinul să promulge legea marțială și să închidă granițele Rusiei. Aceste eforturi au eșuat în mare măsură: alegerile au avut loc, impunerea legii marțiale de către Putin a fost doar parțială, iar frontierele rămân deschise. Dar, dacă Rusia se confruntă cu eșecuri militare și, în consecință, cu tulburări sociale, siloviki ar putea să preia conducerea. Putin ar putea constata că are mai puțin control asupra elaborării politicilor, pe măsură ce oficialii din domeniul securității ar putea începe să-și spună punctul de vedere sau vor refuza abil să-i urmeze ordinele

Rusia ar putea asista la mai multe arestări, confiscări de bunuri și epurări

Eșecurile militare vor incita revolta în rândul "patrioților furioși" din Rusia așa cum îi numesc consultanții politici de la Kremlin pe bloggerii pro-război proeminenți care au criticat public performanța armatei ruse. Unii chiar l-au criticat pe Putin însuși și au amenințat că nu-l vor mai susține în 2024. Aceștia ar putea satura mediul informațional rusesc cu insulte la adresa armatei, exact în momentul în care mii de ruși obișnuiți ar încerca să fugă din țară.

O astfel de situație disperată ar putea forța Kremlinul să folosească tacticile unei dictaturi militare - cu mai multă represiune în masă, pe măsură ce statul și-ar direcționa atenția în jurul războiului - exacerbând și mai mult diviziunile dintre rușii care doresc escaladarea conflictului și cei care nu doresc acest lucru.

Cel mai negru scenariu pentru Putin

În cel mai rău scenariu pentru Putin, elitele ar putea începe să intre în panică cu privire la regimul său, iar cele mai puternice figuri ale țării ar putea începe să promoveze agende politice diferite de ale sale. De altfel, liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin se distanțează de președintele rus, lansând acuzații potrivit cărora persoanele alese de el și cei subordonați lui Putin fac greșeli grave. Aceste critici interne nu l-ar costa pe Putin alegerile; Kremlinul nu are nicio dificultate în a suprima sau elimina opoziția din exterior. Dar instabilitatea l-ar putea expune pe Putin la provocări în palat din partea altor membri ai regimului său.

Escaladarea reînnoită, așadar, ar putea declanșa două tendințe. Pe de o parte, ar putea provoca panică în rândul elitelor rusești, determinându-le să se lupte între ele și chiar împotriva Kremlinului. Pe de altă parte, ar putea face ca siloviki să facă presiuni și să reușească să reprime și mai mult populația. În ambele cazuri, Rusia ar putea asista la mai multe arestări, confiscări de proprietăți și epurări. Putin ar putea chiar să-și piardă o parte din controlul asupra puterii.

Rușii sunt conștienți de faptul că Putin ar putea rămâne la putere pentru o perioadă lungă de timp. De fapt, atunci când membrii elitei descriu pe cineva ca fiind un potențial succesor al lui Putin, deseori încearcă nu să facă predicții, ci mai degrabă să pună acea persoană în dificultate. Cu toate acestea, dacă conflictul se prelungește și Moscova continuă să se poticnească, este posibil să concepem că elitele țării ar putea începe să se gândească serios să aleagă ele însele un succesor. Cu cât Putin rămâne mai mult timp la putere, cu atât îi va fi mai greu să controleze procesul de succesiune, iar dacă Putin și devine mai distras de război, cei mai bogați și mai puternici ruși vor avea un stimulent și o capacitate sporită de a se organiza pe cont propriu. Aceștia vor fi dispuși să acționeze în spatele lui Putin dacă acesta devine indecis, ezitant sau prost informat.

Acest lucru nu înseamnă că elitele rusești vor încerca o lovitură de stat în viitorul imediat; deocamdată, liderul Rusiei rămâne liderul suprem. Totuși războiul remodelează Rusia, iar dorința lui Putin de a angaja resurse din ce în ce mai mari pentru a evita înfrângerea l-a adus pe o pantă riscantă, unindu-i soarta cu rezultatul unui conflict imprevizibil.