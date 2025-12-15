Video Un celebru regizor și actor și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Hollywood. Ambii aveau urme de înjunghiere pe corp

Rob Reiner, regizorul unor filme îndrăgite precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, „Misery”, „Stand By Me”, „Prințesa mireasă” și „This is Spinal Tap”, a murit la vârsta de 78 de ani, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani, potrivit The Guardian.

Autoritățile anchetează o „presupusă omucidere”, după ce regizorul a fost descoperit mort, împreună cu soția sa, într-o casă deținută de Reiner în Brentwood, Los Angeles.

Decesele soților Reiner au fost confirmate duminică seara de un purtător de cuvânt al familiei.

„Cu profundă tristețe anunțăm tragica trecere în neființă a lui Michele și Rob Reiner. Suntem îndurerați de această pierdere subită și vă rugăm să păstrați intimitatea în aceste momente incredibil de dificile”, a transmis purtătorul de cuvânt al familiei într-un comunicat de presă.

TMZ și People au relatat că cei doi au suferit răni compatibile cu un atac cu cuțitul.

Detaliile despre cauza morții nu au fost încă dezvăluite oficial, dar detectivii Departamentului de Poliție din Los Angeles investighează cazul ca fiind o „aparentă omucidere”, a declarat căpitanul Mike Bland al LAPD.

Un oficial al Departamentului de Pompieri din Los Angeles a confirmat presei că a răspuns la o solicitare de ajutor medical duminică după-amiază, când au fost găsite cadavrele.

Michele și Rob Reiner erau căsătoriți de peste trei decenii

Reiner era căsătorit cu fotografa Singer Reiner din 1989.

Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza filmul „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, pe care îl realizase împreună cu prietena sa Nora Ephron, după 10 ani de singurătate. Inspirat de noua lor poveste de dragoste, Reiner a schimbat finalul inițial pesimist al filmului, astfel încât Harry și Sally au ajuns împreună, potrivit The Guardian.

Fiul renumitului actor comic Carl Reiner și al cântăreței Estelle Rebost, Rob s-a născut în Bronx, New York, în 1947.

A început cariera actoricească în anii 1960, obținând primul său rol important Michael „Meathead” Stivic în toate cele nouă sezoane ale sitcom-ului All in the Family. A câștigat două din cinci nominalizări la premiile Emmy pentru interpretarea sa și a fost, de asemenea, nominalizat la cinci Globuri de Aur pentru acest rol.

Reiner și-a făcut debutul regizoral în 1984 cu mult îndrăgitul documentar fals This Is Spinal Tap, care urmărește o trupă britanică de heavy metal excentrică. A urmat o serie rapidă de hituri, printre care Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), care este adesea clasat printre cele mai bune comedii romantice din toate timpurile, Misery (1990) și A Few Good Men (1992), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film.

„A fost pur și simplu o extensie a mea”

Considera că Stand By Me a fost primul lucru pe care l-a făcut în afara umbrei tatălui său. „Spinal Tap a fost o satiră, și îmi place satira, dar asta a fost ceva ce făcuse și tatăl meu. Și The Sure Thing a fost o comedie romantică și el le făcuse pe acelea. Așa că Stand By Me a fost primul lucru pe care l-am făcut care a fost pur și simplu o extensie a mea, iar asta a însemnat mult pentru mine”, a declarat regizorul pentru The Guardian în 2018.

Printre filmele ulterioare regizate de Rob Reiner s-au numărat „The American President” (1995), „The Bucket List” (2007) și ultimul său film, continuarea din 2025, „Spinal Tap II: The End Continues”. De-a lungul carierei sale, a fost nominalizat la patru Globuri de Aur pentru cel mai bun regizor și la trei premii ale Directors Guild of America.