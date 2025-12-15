search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un celebru regizor și actor și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Hollywood. Ambii aveau urme de înjunghiere pe corp

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rob Reiner, regizorul unor filme îndrăgite precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, „Misery”, „Stand By Me”, „Prințesa mireasă” și „This is Spinal Tap”, a murit la vârsta de 78 de ani, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani, potrivit The Guardian.

Rob Reiner a fost găsit mort, alături de soția sa. FOTO captură YouTube 60 minutes
Rob Reiner a fost găsit mort, alături de soția sa. FOTO captură YouTube 60 minutes

Autoritățile anchetează o „presupusă omucidere”, după ce regizorul a fost descoperit mort, împreună cu soția sa, într-o casă deținută de Reiner în Brentwood, Los Angeles.

Decesele soților Reiner au fost confirmate duminică seara de un purtător de cuvânt al familiei.

„Cu profundă tristețe anunțăm tragica trecere în neființă a lui Michele și Rob Reiner. Suntem îndurerați de această pierdere subită și vă rugăm să păstrați intimitatea în aceste momente incredibil de dificile”, a transmis purtătorul de cuvânt al familiei într-un comunicat de presă.

TMZ și People au relatat că cei doi au suferit răni compatibile cu un atac cu cuțitul.

Detaliile despre cauza morții nu au fost încă dezvăluite oficial, dar detectivii Departamentului de Poliție din Los Angeles investighează cazul ca fiind o „aparentă omucidere”, a declarat căpitanul Mike Bland al LAPD.

Un oficial al Departamentului de Pompieri din Los Angeles a confirmat presei că a răspuns la o solicitare de ajutor medical duminică după-amiază, când au fost găsite cadavrele.

Michele și Rob Reiner erau căsătoriți de peste trei decenii

Reiner era căsătorit cu fotografa Singer Reiner din 1989.

Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza filmul „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, pe care îl realizase împreună cu prietena sa Nora Ephron, după 10 ani de singurătate. Inspirat de noua lor poveste de dragoste, Reiner a schimbat finalul inițial pesimist al filmului, astfel încât Harry și Sally au ajuns împreună, potrivit The Guardian.

Citește și: Vedetele de la Hollywood, îndurerate de moartea legendarului Kirk Douglas: „Şi-a păstrat farmecul de star de cinema până la finalul vieţii“ FOTO

Fiul renumitului actor comic Carl Reiner și al cântăreței Estelle Rebost, Rob s-a născut în Bronx, New York, în 1947.

A început cariera actoricească în anii 1960, obținând primul său rol important Michael „Meathead” Stivic în toate cele nouă sezoane ale sitcom-ului All in the Family. A câștigat două din cinci nominalizări la premiile Emmy pentru interpretarea sa și a fost, de asemenea, nominalizat la cinci Globuri de Aur pentru acest rol.

Reiner și-a făcut debutul regizoral în 1984 cu mult îndrăgitul documentar fals This Is Spinal Tap, care urmărește o trupă britanică de heavy metal excentrică. A urmat o serie rapidă de hituri, printre care Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), care este adesea clasat printre cele mai bune comedii romantice din toate timpurile, Misery (1990) și A Few Good Men (1992), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film.

„A fost pur și simplu o extensie a mea”

Considera că Stand By Me a fost primul lucru pe care l-a făcut în afara umbrei tatălui său. „Spinal Tap a fost o satiră, și îmi place satira, dar asta a fost ceva ce făcuse și tatăl meu. Și The Sure Thing a fost o comedie romantică și el le făcuse pe acelea. Așa că Stand By Me a fost primul lucru pe care l-am făcut care a fost pur și simplu o extensie a mea, iar asta a însemnat mult pentru mine”, a declarat regizorul pentru The Guardian în 2018.

Printre filmele ulterioare regizate de Rob Reiner s-au numărat „The American President” (1995), „The Bucket List” (2007) și ultimul său film, continuarea din 2025, „Spinal Tap II: The End Continues”. De-a lungul carierei sale, a fost nominalizat la patru Globuri de Aur pentru cel mai bun regizor și la trei premii ale Directors Guild of America.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Apa și canalizarea se scumpesc din 2026. Lista noilor tarife pe regiuni
playtech.ro
image
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
”Super gripa” a ajuns în România. Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor renaște după Crăciun. Au karma de partea lor și îsi schimbă destinul
click.ro
Albert și Charlene de Monaco foto Facebook jpg
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică