search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un mare producător auto se pregătește să închidă prima fabrică din Germania din istoria sa

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Volkswagen va înceta producția de vehicule la fabrica sa din Dresda după ziua de marți, 16 decembrie, marcând pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto închiderea unei linii de producție în Germania, potrivit Financial Times.

Volkswagen se confruntă cu o cerere scăzută în Europa. FOTO Guliver/ Getty Images
Volkswagen se confruntă cu o cerere scăzută în Europa. FOTO Guliver/ Getty Images

Se întâmplă în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu presiuni asupra fluxului de numerar, ca urmare a vânzărilor slabe din China și a cererii scăzute din Europa, precum și a tarifelor impuse de SUA, care afectează vânzările din America.

Gigantul auto se luptă cu probleme legate de alocarea bugetului său de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, având în vedere că se preconizează o durată de viață mai lungă pentru mașinile cu motor pe benzină. Bugetul rulant, care este actualizat anual, a fost redus drastic în ultimii ani. Pentru perioada 2023-2027, cifra echivalentă era de 180 de miliarde de euro.

Arno Antlitz, directorul financiar al producătorului auto, a sugerat în octombrie că fluxul de numerar net pentru 2025, care anterior fusese estimat a fi aproape de zero, ar putea fi ușor pozitiv.

Totuși, analiștii au afirmat că producătorul auto va continua să se confrunte cu presiuni suplimentare.

„Cu siguranță, fluxul de numerar va fi supus presiunilor în 2026”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein.

Analistul a menționat că grupul auto caută modalități de a reduce cheltuielile și de a crește profiturile operaționale.

„Să ne orientăm către noile generații de tehnologii pe bază de benzină”

Producătorul auto se confruntă cu provocări „pe scară largă”, durata de viață mai lungă preconizată pentru motoarele cu combustibili fosili necesitând noi investiții, a afirmat Reitman.

Trebuie să ne orientăm către noile generații de tehnologii pe bază de benzină”, a adăugat el.

Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, consideră că unele proiecte vor trebui eliminate din planurile de cheltuieli ale Volkswagen, pentru ca producătorul să își îndeplinească obiectivul de investiții, potrivit Financial Times.

De la începerea producției în 2002, fabrica din Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule adică mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale VW din Wolfsburg.

Măsura încetării producției de vehicule la fabrica sa din Dresda reprezintă un mic pas înainte în planurile Volkswagen de a reduce capacitatea de producție în Germania.

Decizia face parte dintr-un acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care va duce și la reducerea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

„Din punct de vedere economic, era esențială”.  

Thomas Schäfer, directorul mărcii VW, a declarat luna aceasta că decizia de a închide producția nu a fost luată „cu ușurință”, dar că „din punct de vedere economic, era esențială”.

Unitatea a va fi închiriată Universității Tehnice din Dresda în vederea înființării unui campus de cercetare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii și a cipurilor.

Împreună cu universitatea, Volkswagen s-a angajat să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect. Gigantul auto a declarat că va continua să utilizeze unitatea pentru a livra mașini clienților și ca atracție turistică.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul
gandul.ro
image
Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării
mediafax.ro
image
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Cât va costa o vacanță în Bulgaria după trecerea la euro. La ce costuri să se aștepte turiștii români din 2026
playtech.ro
image
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!