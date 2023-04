Alcoolul a decimat trupele rusești în războaiele anterioare, iar istoria s-ar putea repeta. Vodca îi conduce la moarte pe soldații lui Putin

Băutura și armata rusă au o lungă istorie, potrivit politologilor. Studiile arată că alcoolul ar fi fost unul dintre factorii înfrângerii Rusiei în războiul din Crimeea, din 1853. Abuzul de vodcă al soldaților ruși devine, din nou, un motiv de îngrijorare, pe fondul conflictului militar din Ucraina.

Consumul de vodcă și pierderile colosale al armatei ruse

În urmă cu aproximativ 170 de ani, într-o luptă împotriva Imperiului Otoman, Rusia a suferit o înfrângere catastrofală, în războiul Crimeei. Parte a acestei înfrângeri a fost din cauza obiceiurilor de băut fără limită, adoptate de armată.

Mark Lawrence Schrad, director al Studiilor Rusiei la Universitatea Villanova și autor al cărții „Vodka Politics: Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian State”, a scris în 2014 că beția a afectat armata rusă sub conducerea țarului Nicolae I: de la soldații de rând până la comandanții de rang înalt. La vremea respectivă, 100.000 de soldați și-au pierdut viața în război, notează Insider.

În cartea sa, Schrad detaliază cazuri, din timpul Războiului Crimeei, în care armata rusă a rămas fără comandanți, spitalele se scăldau în parfum de vodcă, iar soldații se plângeau că nu își primeau rațiile de băutură.

Astfel, Războiul Crimeei avea să devină un alt exemplu al problemei consumului de băutură pe front, din istoria Rusiei. Un alt exemplu despre care scrie Schrad este războiul ruso-japonez, pe care Japonia l-a câștigat în ciuda faptului că era mult depășită numeric. Schrad citează un ziar din Sankt Petersburg care scrie că: „Japonezii au găsit câteva mii de soldați ruși atât de morți de beți, încât au putut să-i bată cu baioneta, ca pe niște porci”.

Deși nu este singurul motiv pentru care aceste războaie au fost pierdute, Schrad susține că vodca a jucat un rol semnificativ în eșecurile Rusiei.

În timpul Primului Război Mondial, țarul a instituit o interdicție care a durat până la preluarea puterii de către Iosif Stalin. Autorul cărții scrie însă despre revolte generate de lipsa de alcool, urmate de jefuirea magazinelor de băuturi, depozitelor și distileriilor.

Băutura și istoria militară rusă au fost întotdeauna în strânsă legătură. Această practică ar avea scopul de a le da mai mult curaj soldaților. Schrad susține că Rusia are o istorie unică în ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice în timpul luptelor, în special, de vodcă.

Istoria pare să se repete în războiul cu Ucraina

O actualizare recentă a informațiilor Ministerului Apărării din Regatul Unit a raportat că multe trupe ruse mor în Ucraina inclusiv din cauza consumului excesiv de alcool. Datele estimative, relevate din scurgerile unor documente americane secrete arată că numărul morților în rândul trupelor ruse este, în prezent, de două ori mai mare decât cel al oponenților lor.

Schrad a spus pentru Insider că nu vrea să facă „analogii directe cu lucruri care s-au întâmplat acum 170 de ani”, dar anumite lucruri sunt evidente.

„Nu cred că este atât de important în zilele noastre cum a fost în timpul războiului ruso-japonez sau al Primului Război Mondial, dar este semnificativ, nu? Nu este un factor pe care să-l dai deoparte, nu-i așa? Ai o armată rusă demoralizată și ei se confruntă cu o forță de luptă ucraineană foarte entuziastă care este acolo pentru a-și apăra patria” a spus politologul.

Cu toate că ucrainenii au moștenit și ei un fel de alcoolism societal și tradiția de a consuma vodcă, în momentul începerii războiului din februarie 2022, partea ucraineană a instituit un fel de interdicție generală în primele luni. Ideea era, potrivit lui Mark Schrad, că alcoolul trebuia să dispară pentru a fi menținută disciplina, într-o perioadă de criză.

Pe de altă parte, rușii au făcut întocmai opusul. Rusia a avut oameni care s-au prezentat în stare de ebrietate pe câmpul de luptă în război.