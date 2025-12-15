Cătălin Predoiu, discuții strategice la Casa Albă cu consilierul lui Trump: „O întâlnire bună”

Ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui american Donald Trump, și a primit în SUA Premiul Internațional pentru Serviciu Public, recunoaștere pentru eforturile sale în guvernare și energie.

Cătălin Predoiu a fost primit la Casa Albă de Jarrod Agen, directorul Consiliului Național pentru Controlul Energetic. Momentul a fost semnalat de ministrul român pe contul său X, unde a scris: „O întâlnire bună la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui Trump”.

Predoiu a repostat și mesajul consilierului american, care a subliniat rolul strategic al României în domeniul energetic: „România este un partener-cheie în transportul de GNL din SUA prin Coridorul Vertical în Europa Centrală și de Est. Am făcut deja progrese semnificative în asigurarea unor acorduri de export de GNL din SUA și am avut plăcerea să ne întâlnim cu ministrul Cătălin Predoiu din România (...) pentru a accelera următorii pași în cadrul alianței noastre energetice esențiale”.

Premiat pentru serviciul public în SUA

În cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington, Cătălin Predoiu a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Distincția i-a fost înmânată de Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România.

Gitenstein a subliniat impactul contribuțiilor lui Predoiu: „Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara într-un minut. Ceea ce a făcut Cătălin prin Codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă. Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat”.