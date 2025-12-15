Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat. Procurorii anchetează o moarte suspectă

Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Medicii legiști urmează să efectueze autopsia pentru a stabili circumstanțele decesului și eventualele leziuni de pe corp.

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au decis să investigheze moartea sa ca fiind suspectă. Urmează ca medicii legiști să efectueze autopsia, pentru a stabili ce leziuni a avut pe corp și cum au fost cauzate, au precizat surse judiciare. Experții urmează să clarifice dacă fostul ministru a fost agresat sau dacă vârsta înaintată a dus la căderi involuntare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov s-a autosesizat după ce informații despre circumstanțele decesului au apărut în presă, conform unor surse citate de Antena 3 CNN. Procurorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și „Alexandru Obregia” și urmează să fie audiate persoane care ar putea oferi detalii despre ultimele zile ale fostului demnitar.

Cu doar câteva zile înainte de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, având semne de lovituri la cap și în zona ochilor. Surprinzător, medicii nu au anunțat poliția. La scurt timp, a fost externată pe semnătură de iubitul său, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp după externare, Rodica Stănoiu a decedat.

Averea Rodicăi Stănoiu și relația discretă

Stănoiu ar fi lăsat în urmă o avere considerabilă, incluzând conturi bancare, bijuterii și proprietăți, precum o vilă în Pipera, o altă vilă cu piscină pe litoral și bunuri în străinătate. Partenerul său a fost recent surprins de CanCan.ro ieșind de la un notariat din București cu un dosar stufos în mână.

Rodica Stănoiu nu a avut copii, dar ar avea doi nepoți. Relația sa cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani a fost păstrată discret, iar printre apropiați se discută și despre existența unui testament în care ar figura și numele partenerului său.