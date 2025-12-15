Video Imagini virale cu Irinel Columbeanu. Fostul milionar s-a botezat la Biserica Baptistă din București

Fostul milionar Irinel Columbeanu s-a fi botezat, iar imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale pe internet.

Înainte de Sărbătorile de Iarnă, Irinel Columbeanu pare să fi făcut o schimbare importantă în viața sa. Fostul afacerist s-a fi botezat, iar imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale pe internet.

Evenimentul a ajuns în atenția publicului datorită lui Robert Grecu, care a prezentat momentul pe TikTok. Postarea a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu, în mediul online.

În comentarii, un internaut a dezvăluit că fostul milionar s-a botezat la Biserica Baptistă Bunavestire București, momentul fiind transmis live, pe canalul de Youtube al lăcașului de cult.

Irinel Columbeanu a mărturisit pe scenă că a urmat exemplul tatălui său, care, potrivit acestuia, s-a botezat tot la Biserica Baptistă.

„Am auzit glasul Domnului când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, a declarat Irinel Columbeanu.

Bunavestire este o biserică evanghelică, fondată după Revoluție ca răspuns la opresiunea credinței din perioada comunistă, potrivit instituției.

Fostul milionar Irinel Columbeanu, cunoscut pentru stilul de viață extravagant din trecut, duce acum o existență modestă la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde este îngrijit după ce a suferit trei AVC-uri

Acesta va petrece sărbătorile la azilul unde locuiește. Va sta la masă alături de ceilalți pensionari și se va bucura de un Crăciun autentic. Patronul azilului a pregătit totul cu grijă.

Citește în continuare pe Click!