Câte pahare de vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani. Secretul longevității din „Zonele Albastre”

Locuitorii din așa-numitele „Zone Albastre”, regiuni ale lumii unde oamenii trăiesc mult peste media globală, urmează câteva principii simple de viață. Unul dintre ele, care îi surprinde pe mulți, este consumul regulat și moderat de vin.

Există cinci „Zone Albastre” oficiale în lume, unde șansele de a ajunge la 100 de ani sunt considerabil mai mari decât în alte regiuni. Costa Rica, Grecia și Japonia se numără printre acestea, iar studiile arată că locuitorii de aici sunt de până la zece ori mai predispuși să atingă vârste înaintate comparativ cu populația din Statele Unite.

Pe lângă alimentația predominant vegetală, restricția calorică și relațiile strânse cu familia și comunitatea, un detaliu atrage atenția: consumul de alcool, în special vin, este o practică frecventă, dar strict moderată. În unele dintre aceste zone, oamenii beau constant unul sau două pahare pe zi.

Vinul, parte din rutina zilnică

Exploratorul și cercetătorul Zonelor Albastre, Dan Buettner, a explicat acest obicei într-o declarație citată de Daily Record: „Oamenii din toate Zonele Albastre (cu excepția adventiștilor) consumă alcool moderat și regulat. Cei care beau moderat trăiesc mai mult decât cei care nu beau deloc. Secretul este să bei 1-2 pahare pe zi (de preferat vin Cannonau din Sardinia), cu prietenii și/sau la masă. Și nu, nu poți strânge băutura pe toată săptămâna ca să bei 14 pahare sâmbătă”.

Această afirmație pare contradictorie, mai ales în contextul avertismentelor repetate ale organizațiilor medicale privind riscurile alcoolului pe termen lung: hipertensiune arterială, boli hepatice, accidente vasculare cerebrale și diverse tipuri de cancer.

Ce beneficii ar putea avea vinul roșu

Dr. Gareth Nye, lector în Științe Biomedicale la Universitatea din Salford, a explicat anul trecut pentru Mirror că vinul roșu, consumat cu moderație, ar putea avea totuși unele efecte benefice.

„Vinul roșu conține o substanță chimică numită resveratrol. Este un compus vegetal despre care s-a sugerat că are proprietăți antioxidante. Antioxidanții ajută la protejarea celulelor de deteriorare, iar la persoanele în vârstă această capacitate este diminuată”, a spus el.

Potrivit specialistului, „unele studii au sugerat că antioxidanții pot proteja celulele prin reducerea inflamației, ceea ce ar putea contribui la o viață mai lungă. De asemenea, cercetările au arătat că resveratrolul poate scădea tensiunea arterială și poate controla colesterolul prin creșterea HDL, sau colesterolul «bun»”.

Cu toate acestea, Dr. Nye subliniază că beneficiile nu justifică consumul de alcool: „Alcoolul nu este o necesitate în dietă, iar aceleași efecte pot fi obținute prin consumul de fructe și legume. Riscurile asociate consumului de alcool depășesc cu mult beneficiile potențiale”.

Cât înseamnă, de fapt, consum moderat

Pentru a evita efectele negative asupra sănătății, este esențial să fie respectate limitele recomandate. În Marea Britanie, ghidurile oficiale indică un maximum de 14 unități de alcool pe săptămână, repartizate pe cel puțin trei zile.

Concret, acest lucru înseamnă aproximativ șase halbe de bere cu tărie medie sau zece pahare mici de vin cu concentrație mai scăzută, potrivit NHS. Nutriționista Helen Bell, de la Help & Advice, a declarat în 2024 pentru Mirror: „Depășirea acestor limite poate duce la numeroase probleme de sănătate, inclusiv boli hepatice, un risc crescut de cancer și afecțiuni cardiovasculare”.

Ea avertizează că mulți oameni subestimează cantitatea consumată: „Am avut cazuri în care persoanele credeau că beau moderat, doar pentru a descoperi că depășeau recomandările, ceea ce a dus la efecte negative asupra sănătății. Recomand întotdeauna să se țină evidența consumului, știind ce înseamnă o unitate de alcool. De exemplu, un pahar standard de vin (175 ml) are aproximativ două unități”.

„Distribuirea consumului pe parcursul săptămânii și includerea mai multor zile fără alcool pot ajuta la menținerea unor limite sănătoase”, a mai adăugat ea.

La rândul său, Dr. Nye a subliniat: „Nimeni nu ar trebui să consume alcool pentru beneficii asupra sănătății; moderația este întotdeauna esențială. Ideal, cât mai puțin alcool posibil este cea mai bună opțiune pentru sănătate. Dacă simțiți că aportul de alcool a crescut sau că ajungeți să depindeți de el, este indicat să cereți ajutor”.

„Regula de 80%” și alte obiceiuri ale longevității

Pe lângă consumul atent de alcool, locuitorii din Zonele Albastre practică și așa-numita „regulă de 80%”, cunoscută în Japonia drept „Hara Hachi Bu”. Aceasta presupune să mănânci până te simți sătul în proporție de aproximativ 80%, de obicei printr-o masă mai ușoară spre sfârșitul zilei.

Deși această practică ajută la evitarea supraalimentării, nutriționista Helen Bell avertizează că nu este potrivită pentru toată lumea: „Această metodă poate preveni mâncatul excesiv și poate sprijini controlul greutății, reducând riscul bolilor asociate obezității. Totuși, a mânca o singură masă pe zi nu este ideal pentru toți, deoarece nevoile nutriționale diferă. Sfatul meu este ca fiecare să-și adapteze alimentația la propriul organism, menținând o dietă echilibrată”.

Dr. Nye completează: „Există multe studii despre restricția calorică și beneficiile sale potențiale. Luată izolat, aceasta nu este neapărat sănătoasă pe termen lung, însă în Zonele Albastre vorbim despre un stil de viață complet și echilibrat, din care alimentația este doar o parte. Supraalimentarea este una dintre principalele cauze ale obezității globale, iar a ști când să te oprești din mâncat este esențial. Cu cât ai mai puțin țesut adipos în exces, cu atât cresc șansele unei vieți mai lungi”.