Călin Georgescu și Horațiu Potra, luni, în fața magistraților. Mobilizare a susținătorilor pe rețelele sociale

Călin Georgescu se va prezenta luni, 15 decembrie, la Curtea de Apel București. Susținătorii săi se mobilizează pe rețelele de socializare, unde anunță ca vor fi prezenți la instanță pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale. În fața magistraților va fi adus și Horațiu Potra.

Gălin Georgescu se va prezenta în fața magistraților de la Curtea de Apel București în cel cel de-al doilea dosar penal trimis spre judecare, în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, potrivit Realitatea.net, care relatează despre o mobilizare „uriașă” a susținătorilor săi pe rețelele sociale.

Toți inculpații din acest dosar vor fi prezenți în fața instanței, urmând ca inclusiv Horațiu Potra să fie scos din arestul central și adus în fața judecătorilor.

Amintim că Horațiu Potra a fost scos și pe11 decembrie din arestul central. Atunci a fost adus la Tribunalului București, pentru a contesta măsurile asiguratorii impuse de procurori asupra averii sale.

Potra a fost scos din arest și vineri

Șeful mercenarilor din Congo a cerut ridicarea sechestrului, argumentând că valoarea bunurilor confiscate ar depăși prejudiciul reținut de anchetatori. Instanța a rămas în pronunțare.

Cunoscut pentru activitatea sa în cadrul Legiunii Străine și pentru implicarea în structuri paramilitare internaționale, Potra a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, alături de fiul și nepotul său

Pe 20 noiembrie, Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și nepotul său Alexandru Cosmin Potra, au fost aduși în România.

Cei trei sunt anchetați într-un dosar care îi vizează și pe Călin Georgescu, procurorii acuzându-i că ar fi conspirat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” din România.

În paralel, Horațiu Potra este cercetat și într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În cadrul acestei anchete, procurorii au instituit sechestru asigurător pe 12 imobile, 28 de kilograme de aur și aproximativ 26 de milioane de lei.

Controlul judiciar, menținut în cazul lui Georgescu, în dosarul de propagandă legionară

Amintim că, în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri, 12 decembrie, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână sub control judiciar.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare", se arată în decizia instanţei, care nu este însă definitivă.