Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
FCSB a decis: Malcom Edjouma rămâne în lot până la finalul sezonului

Publicat:

Malcom Edjouma își continuă aventura la FCSB. Mijlocașul francez, în vârstă de 29 de ani, a ajuns la un acord cu clubul ”roș-albastru” pentru prelungirea contractului până la finalul sezonului, actele urmând să fie semnate chiar astăzi, potrivit informațiilor GOLAZO.ro.

Malcom Edjouma a prelungit cu FCSB până la final de sezon.
Malcom Edjouma rămâne la FCSB | FOTO Sport Pictures

Revenirea lui Molcom Edjouma este cu atât mai surprinzătoare cu cât fotbalistul fusese scos din lot la începutul sezonului și a fost folosit mai mult ca rezervă în ultimele luni. Totul s-a schimbat, însă, după prestația solidă din meciul nebun cu Feyenoord, câștigat de FCSB cu 4-3, evoluție care l-a convins și pe Gigi Becali să-i mai ofere o șansă.

Edjouma rămâne la FCSB

În lipsa unor alte oferte, Edjouma a acceptat rapid propunerea campioanei și va rămâne la FCSB cel puțin până în vară. În plus, francezul reprezintă o soluție importantă și pentru cupele europene, fiind deja înscris pe lista UEFA și eligibil pentru ultimele două partide din faza principală a Europa League.

Spre deosebire de Andre Duarte, care poate fi trecut pe lista europeană doar dacă FCSB va ajunge în fazele eliminatorii, Edjouma este disponibil imediat pentru duelurile decisive din Europa.

Gigi Becali, impresionat de Edjouma

Edjouma a profitat de șansă și l-a convins pe Gigi Becali. Introdus pe teren în minutul 61, în locul lui Mihai Lixandru, mijlocașul francez a avut o evoluție sigură și eficientă în fața celor de la Feyenoord, prestație care nu a trecut neobservată de patronul FCSB.

Intrarea sa a adus echilibru la mijlocul terenului, iar jocul prestat contra olandezilor i-a redeschis ușa în lotul ”roș-albaștrilor”.

Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului.

E posibil (n.r. – să îi prelungească lui Edjouma contractul), m-am gândit în seara asta. Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el: «Dacă dai drumul la minge mai repede și nu o mai ții, îți prelungesc contractul!».

Dacă joacă precum a jucat în seara asta, îi prelungesc contractul. L-am sunat pe MM (n.r. - Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație) ca să îi spun asta”, a declarat Gigi Becali după meciul de joi.

