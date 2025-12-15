Video Alertă pe aeroportul din Strasbourg din cauza unui colet suspect. Ce europarlamentari români au rămas blocați în avion

Un avion Tarom cu europarlamentari români și un grup de jurnaliști a fost blocat pe pista aeroportului din Strasbourg din cauza unei valize suspecte. Printre pasageri se numără Diana Șoșoacă, Claudiu Târziu, Maria Grapini, Dan Barna și Vasile Dîncu.

Update: Traficul pe aeroport a revenit la normal

Echipele de specialiști au efectuat controlul și au constatat că a fost vorba despre o alarmă falsă. Pasagerii au fost debarcați în siguranță după aproximativ 40 de minute de așteptare, iar traficul pe aeroport a revenit la normal.

Știrea inițială:

Pasagerilor nu li s-a permis să ne debarce pentru că s-a anunțat că există o valiză suspectă în aeroport. Se așteaptă să fie făcute verificările, echipele de securitate trebuie să stabilească exact despre ce este vorba, ca pasagerii să poată coborî din avion.

Avionul este blocat pe pistă, iar pasagerii, printre care mai mulți europarlamentari români și ziariști, așteaptă noi instrucțiuni din partea echipelor de securitate. Cu câteva minute înainte de acest incident, a aterizat un avion din Algeria, iar imediat după acest moment a fost anunțată informația despre valiza suspectă găsită în aeroport.

Printre europarlamentarii aflați în avion se numără Diana Șoșoacă, Claudiu Târziu, Maria Grapini, Dan Barna și Vasile Dîncu. În plus, un grup de jurnaliști se află de asemenea la bord.

Un alt avion care debarcase anterior a fost evacuat din cauza aceleași alerte. Autoritățile au acordat, între timp, permisiunea de debarcare pentru pasagerii cursei, urmând ca verificările să continue pentru a clarifica situația.

