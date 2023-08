LIVE TEXT | Război în Ucraina. Curățare etnică în Melitopol. Lipsa anvelopelor poate perturba grav aprovizionarea cu muniție a forțelor ruse

Lipsa anvelopelor noi poate încetini aprovizionarea cu muniție către linia frontului și va opri mișcarea camioanelor pe vremea noroioasă din toamnă. Forțele ruse se confruntă și cu o penurie acută de piese auto pentru aceste camioane.

UPDATE 06.50 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin două sectoare ale frontului și au avansat în apropierea Robotyne. Imaginile geolocalizate publicate pe 19 și 20 august arată că forțele ucrainene au avansat recent la est de Robotyne. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive în direcțiile Melitopol (regiunea Zaporijia de vest) și Berdiansk (zona vest Donețk-estul Oblast Zaporijia). Un blogger rus a susținut că forțele ruse continuă să se confrunte cu probleme cu capacitățile de contrabaterie pe toate sectoarele frontului, dar în special în direcția Zaporijia. Bloggerul a mai susținut că unitățile rusești se confruntă cu o lipsă de ofițeri din cauza pierderilor de forță de muncă și că soldații conduc unele companii rusești, care ar trebui să aibă la comandă un ofițer inferior.

UPDATE 06.34 Loviturile ucrainene împotriva zonelor din spatele forțelor Rusiei generează nemulțumire în spațiul informațional rusesc și provoacă critici la adresa comandamentului militar rus, așa cum probabil intenționează Ucraina. Unii bloggeri ruși și-au exprimat furia față de recentele lovituri ucrainene de pe podul de peste strâmtoarea Kerci și au cerut forțelor ruse să vizeze familiile, casele și alte proprietăți ale factorilor de decizie ucraineni pentru a descuraja noi atacuri ucrainene împotriva zonelor din spatele forțelor rusești. Bloggeri au făcut referire la strategii anterioare de represalii sovietice și rusești în Liban și în nordul Caucazului, iar un blogger a susținut că este ușor pentru oficialii ruși să ignore nevoia de represalii, deoarece loviturile ucrainene nu le afectează direct mijloacele de trai. Fostul ambasador al Republicii Populare Lugansk (LNR) în Rusia, Rodion Miroshnik a susținut, pe 20 august, că loviturile împotriva Moscovei devin normalitate după trei zile consecutive de presupuse lovituri ucrainene împotriva orașului și a cerut forțelor ruse să răspundă cu lovituri de răzbunare „dureroase personal” pentru factorii de decizie care au ordonat loviturile de la Moscova. O sursă din interior rusă a susținut că apărarea antiaeriană rusă nu s-a activat pentru a se apăra împotriva unei lovituri peste noapte împotriva unei gări din orașul Kursk în perioada 19-20 august, subliniind o plângere frecventă a unui blogger conform căreia forțele ruse nu reușesc să se apere împotriva loviturilor care au loc pe teritoriul rus. Ministerul Regatului Unit al Apărării (MOD) a evaluat că forurile de conducere ruse au făcut presiune probabil pe comandanții Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) pentru a îmbunătăți acoperirea rusă a apărării aeriene în vestul Rusiei, sugerând că atât conducerea superioară a Rusiei, cât și spațiul informațional ultranaționalist fac presiuni asupra comandamentului militar rus ca răspuns la lovituri.

UPDATE 06.17 Loviturile ucrainene asupra zonelor din spatele liniilor de luptă rusești (mai ales cele făcute în adâncime) degradează în mod demonstrabil moralul forțelor ruse din Ucraina, ceea ce ar putea amenința stabilitatea apărării rusești în mai multe zone critice ale frontului. Unitățile ruse din prima linie, în special în sudul Ucrainei, s-au luptat frecvent cu moralul scăzut în urma atacurilor ucrainene în zonele din spatele frontului. Problemele de moral se pot intensifica rapid și se pot răspândi în rândul unităților din prima linie rusă dacă o unitate aflată sub presiune se rupe, ceea ce ar putea răspândi panica și ar putea reduce semnificativ eficiența de luptă a altor forțe ruse. O unitate rusă din prima linie distrusă ar amenința integritatea celorlalte apărări din prima linie, iar o astfel de ruptură în prima linie rusă ar oferi o vulnerabilitate pe care forțele ucrainene ar putea-o exploata. De asemenea, forțele ruse probabil nu au rezervele necesare pentru a schimba sau înlocui rapid o unitate distrusă, așa cum a evaluat anterior ISW, ceea ce face imperativă păstrarea moralului în unitățile din prima linie. Problemele de moral legate de apărarea Rusiei împotriva operațiunilor de contraofensivă ucrainene sunt relevante doar dacă forțele ucrainene pot degrada moralul Rusiei până la punctul de disoluție al unei unități de luptă și pot profita de el; aceste probleme de moral nu vor conta dacă forțele ruse nu se sparg sub această presiune. Nu există nicio modalitate de a prezice dacă, unde sau când sau o unitate rusă ar putea intra în disoluție unitate sub presiunea susținută, dar forțele ucrainene stabilesc condiții pentru a crește probabilitatea unei astfel de dezvoltări.

UPDATE 05.55 Bloggeri ruși au criticat Ministerul rus al Apărării (MOD) pentru că nu a prevenit un presupus atac ucrainean cu drone asupra bazei aeriene Soltsy din regiunea Novgorod, pe 19 august și pentru că a minimizat gravitatea daunelor aduse aeronavelor aflate acolo. Ministerul rus al Apărării a susținut pe 19 august că forțele ruse au doborât o dronă ucraineană folosind arme de calibru mic și că un incendiu a avariat o aeronavă, dar că pompierii au stins imediat focul. Imaginile publicate pe 20 august arată că un bombardier supersonic cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 (nume de raportare NATO Backfire-C) arde la baza aeriană Soltsy. O sursă din interior a susținut că martorii au spus că focul a avariat sau a distrus complet două aeronave. Mai mulți bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au folosit o dronă quadcopter mică și relativ ieftină pentru a desfășura atacul și au criticat Ministerul apărării din Rusia pentru că nu a depozitat aeronava în hangare, observând că chiar și structurile și plasele de protecție elementare sunt fiabile împotriva quadcopterelor. Avarierea sau chiar distrugerea a două aeronave Tu-22M3 nu va genera în sine efecte militare semnificative, dar răspunsurile bloggerilor ruși la atac arată modul în care astfel de atacuri ân adâncimea teritoriului rus susțin eforturile mai mari ucrainene de a degrada moralul Rusiei.

UPDATE 05.41 Olanda și Danemarca au confirmat că vor transfera avioane de luptă F-16 în Ucraina, dar nu au precizat când. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a călătorit în Țările de Jos pe 20 august și s-a întâlnit cu premierul olandez Mark Rutte pentru a discuta despre transferul aeronavei. Zelensky a declarat că Țările de Jos și Danemarca vor transfera 42 de avioane de luptă F-16 în Ucraina, dintre care 19 vor fi oferite de Danemarca, a precizat Ministerul Danez al Apărării (MOD). Rutte a declarat că transferurile vor avea loc atunci când Ucraina îndeplinește anumite condiții, despre care Ministerul Danez a anunțat că includ permisiunea legală a SUA, pregătirea piloților ucraineni și crearea infrastructurii de sprijin în Ucraina. Consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a declarat pe 18 august că SUA va acorda permisiunea legală după ce piloții ucraineni își vor finaliza pregătirea pe aeronavă. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuriy Ihnat, a declarat pe 17 august că Ucraina nu va primi avioanele de luptă până în iarna 2023-2024.

UPDATE 05.28 Comandantul forțelor aeriene ucrainene, generalul locotenent Mykola Oleshchuk, a declarat totuși pe 20 august că furnizarea de avioane occidentale, cum ar fi F-16, va permite forțelor ucrainene să combată principala amenințare a aviației ruse - avionul de luptă Su-35. Oleshchuk a evaluat că, dacă forțele ruse ar pierde între două și cinci procente din aeronavele lor actuale, atunci forțele ruse ar opri temporar misiunile de luptă pentru a dezvolta un răspuns. Oleshchuk a susținut că această pauză temporară ar oferi Ucrainei superioritate aeriană temporară și, prin urmare, ar permite forțelor ucrainene să accelereze semnificativ operațiunile de contraofensivă. Impactul avioanelor de luptă F-16 asupra operațiunilor de contraofensivă ucraineană depinde de numeroși factori, iar ISW nu oferă nicio evaluare a argumentului lui Oleshchuk în acest moment.

UPDATE 05.13 Oficialii ruși au elaborat un plan pentru a desfășura o campanie de curățare etnică de un deceniu în Mariupolul ocupat, regiunea Donețk. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat pe 20 august că partizanii ucraineni au obținut acces la un document de dezvoltare a ocupației ruse care prevede o creștere cu 300.000 a populației totale a Mariupolului până în 2035 prin migrația din Rusia. Centrul de Rezistență a raportat că un program de credit ipotecar preferențial existent pentru rușii care se mută în Mariupolul ocupat face parte din acest efort de relocare. Oficialii ruși de ocupație s-au angajat într-o serie de eforturi pentru a atrage cetățeni ruși în teritoriile ocupate din Ucraina, iar acest presupus document este cea mai detaliată relatare a amplorii obiectivelor de repopulare pe termen lung ale Kremlinului. Mariupolul avea o populație înainte de invazie de peste 400.000 de oameni și aproximativ 120.000 de locuitori au rămas în orașul ocupat până în mai 2023. Asediul rusesc al Mariupolului în timpul primelor faze ale invaziei ruse la scară largă a ucis până la 25.000 de civili ucraineni și sute de mii de persoane au fost strămutate din oraș. Oficialii ruși au deportat încă 50.000 de locuitori din oraș în Rusia și alte teritorii ocupate în lunile care au urmat capturării acestuia. Obiectivele de repopulare din documentul de dezvoltare indică faptul că Kremlinul intenționează să refacă Mariupolul ca un oraș predominant etnic rus, după ce s-a angajat într-un efort sistematic și probabil intenționat de a depopula orașul de etnici ucraineni. ISW continuă să evalueze că eforturile în curs de desfășurare a Rusiei de a deporta ucraineni și de a repopula orașele ucrainene cu cetățeni ruși importați echivalează probabil cu o campanie de curățare etnică deliberată, pe lângă încălcări aparente ale Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid.

UPDATE 05.02. Comandanții Grupului Wagner i-au acuzat pe doi reprezentanți de rang înalt ai organizației că au trădat pentru compania militară privată Redut (PMC) afiliată Ministerului rus al Apărării (MOD). Comandantul Wagner Anton Yelizarov (cunoscut sub indicativul „Lotos”) a susținut că Andrey Troshev (cunoscut sub numele de „Sedoy”) a părăsit Wagner cu un alt comandant Wagner, care a fost identificat ulterior ca Vadim V. (poreclit „Khrustal”). Yelizarov a susținut că Troshev nu a comandat niciodată unitățile Wagner și nu a fost membru al Consiliului Comandanților lui Wagner. Finanțatorul Wagner, Yevgeny Prigojin l-a prezentat în mod repetat pe Troshev ca reprezentant personal înainte de rebeliunea lui Wagner din 24 iunie și ca director al „Ligii pentru protecția intereselor veteranilor din războaiele locale și conflictele militare”, afiliată lui Wagner.Troshev părea a fi confidentul apropiat al lui Prigojin și se pare că stabilise legături cu Putin și Ministerul Apărării Rusiei prin munca sa cu Wagner. Troshev a apelat anterior la președintele rus Vladimir Putin în numele lui Wagner, iar Putin l-a identificat drept un comandant Wagner afiliat la Kremlin pe 29 iunie. Comandantul Wagner poreclit Koldun a susținut că „Khrustal”, care a condus personal Wagner, cheamă acum luptătorii Wagner pentru a-i recruta într-un nou PMC pentru operațiunile în Africa. Un blogger afiliat Wagner și comandanții Wagner i-au criticat pe Troshev și „Khrustal” pentru lașitate și numeroase eșecuri personale și profesionale și au susținut că comandanții militari Wagner nu l-au părăsit pe Wagner. Sursele Wagner au încercat, de asemenea, să minimizeze autoritatea lui Troshev și Khrustal în Wagner.

Trădarea lui Troshev și Khrustal poate reprezenta o fractură tot mai mare în cadrul conducerii Wagner, ceea ce indică faptul că eforturile Kremlinului și Ministerului rus al Apărării de a desființa pe Wagner reușesc parțial. Un blogger rus a susținut că Ministerul Apărării din Rusia continuă să formeze noi PMC-uri pentru a înlocui Wagner în Africa, în ciuda faptului că astfel de unități au nevoie de cel puțin 12 până la 18 luni pentru a se instrui și pentru a stabili noi relații cu țările africane. Kremlinul și Ministerul Apărării Rusiei se pare că îi folosesc pe Troshev și „Khrustal” pentru a recruta luptători și comandanți Wagner, sub promisiunea unor noi misiuni în Africa, punând în același timp condiții pentru a restricționa contingentul lui Prigojin de la continuarea operațiunilor în Africa și Orientul Mijlociu. Denunțarea publică de către sursele Wagner a lui Troshev și „Khrustal” ca fiind lași poate indica faptul că, șefii Wagner încearcă să-i descurajeze pe alți comandanți și pe reprezentanții Wagner să părăsească gruparea.

UPDATE 04.51 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive la nord-est de Kupyansk pe 20 august, dar nu au înregistrat câștiguri confirmate. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Sinkivka (9 km nord-est de Kupyansk). Purtătorul de cuvânt al Grupării de Forțe de Vest Ruse, Yaroslav Iakimkin, a susținut că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Vilșana (la 14 km nord-est de Kupiansk) și au capturat poziții ucrainene nespecificate. Bloggeri ruși au susținut că elementele Armatei 1 de tancuri de gardă ruse (Districtul Militar de Vest) au continuat să avanseze lângă Synkivka, dar au remarcat că afirmațiile despre încercuirea sau capturarea așezării de către Rusia sunt premature. Șeful administrației de ocupație a regiunii Harkiv, Vitali Ganchev, a susținut pe 19 august că forțele ruse au capturat cinci așezări nespecificate în regiunea Harkiv în ultima săptămână, deși ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestei afirmații. Surse ruse au susținut că forțele ruse au înaintat constant la nord-est de Kupyansk în ultimele câteva săptămâni, deși nu a apărut încă o confirmare vizuală corespunzătoare care să coroboreze aceste afirmații. Sursele ruse au susținut anterior progrese extinse ale Rusiei la sud-vest de Svatove, dar dovezile vizuale încă nu au confirmat, sugerând că sursele ruse ar putea fi implicate într-un model mai larg de exagerare a progreselor rusești de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove. Sursele ruse ar putea exagera progresele rusești pentru a prezenta operațiunile ofensive rusești localizate ca fiind mai amenințătoare, pentru a sprijini efortul rus de a îndepărta forțele ucrainene de sectoare mai semnificative operațional ale frontului. Un blogger rus a recunoscut că forțele ruse se luptă să avanseze lângă Synkivka și Petropavlivka (6 km est de Kupyansk) din cauza câmpurilor de mine ucrainene.

UPDATE 04.38 Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au respins șase atacuri ucrainene în apropiere de Vilshana, Synkivka și Ivanivka (km est de Kupyansk) în regiunea Harkiv și Novoselivske, regiunea Lugansk (15 km nord-vest de Svatove).

UPDATE 04.26 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive limitate în zona Kreminnei pe 20 august și au obținut câștiguri marginale. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 august indică faptul că forțele ruse au avansat la nord-vest de Kreminna. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat în apropiere de Bilohorivka (12 km sud de Kreminna).

UPDATE 04.14 Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Torske (15 km vest de Kreminna), Bilohorivka și zona pădurii Serebryanske la sud de Kreminna.

UPDATE 03.57 Forțele ucrainene au continuat operațiuni limitate de contraofensivă în zona Bakhmut și este posibil să fi avansat pe 20 august. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 august indică faptul că forțele ucrainene au ajuns în poziții mai la vest și la nord de Andriivka (10 km sud-vest de Bakhmut), deși nu este clar dacă forțele ucrainiene dețin încă aceste poziții. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au respins recentele atacuri ucrainene în apropiere de Andriivka, dar această filmare indică faptul că la nord și la vest de așezare controlul rusesc s-a degradat, indiferent de durata și amploarea acestor progrese ucrainene. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au respins un atac ucrainean lângă Mayorske (21 km sud-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene lângă Berkhivka (6 km nord-vest de Bakhmut) pe 19 august.

UPDATE 03.43 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în zona Bakhmut pe 20 august și au avansat marginal. Imaginile geolocalizate publicate pe 18 august indică faptul că forțele ruse au făcut progrese minore la vest de Yahidne (2 km nord de Bakhmut). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat acțiuni ofensive fără succes la nord de Bohdanivka (8 km nord-vest de Bakhmut), la nord și la sud de Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut) și lângă Kurdyumivka (13 km sud-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au desfășurat un contraatac nereușit lângă Andriivka. Surse ruse au postat imagini pe 17 și 19 august care indică faptul că Divizia 98 Aeropurtate de Gardă (VDV) rusă continuă să opereze în zona Bakhmut.

UPDATE 03.20 Forțele ucrainene și ruse au continuat să se lupte pe linia orașului Avdiivka-Donețk pe 20 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene continuă să se apere împotriva forțelor ruse lângă Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka). Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Krasnohorivka (9 km nord de Avdiivka), Vesele (4 km nord de Avdiivka), Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiivka) și Staromykhailivka (19 km sud-vest de Avdiivka).

UPDATE 03.04 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în zona de frontieră de vest Donețk-estul Oblast Zaporijia pe 20 august, dar nu au făcut niciun avans confirmat sau susținut. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în direcția Berdiansk (zona de frontieră est Donețk-estul Oblast Zaporijia). Un agregator de știri rus a susținut în seara zilei de 19 august că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka) și Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în direcția Staromlynivka (14 km sud de Velyka Novosilka) și nord-est de Kermenchyk (16 km sud-vest de Velyka Novosilka) de când forțele ruse s-au retras din Urojaine pe 16 august.

UPDATE 02.47 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în zona de frontieră de vest Donețk-estul Oblast Zaporijia pe 20 august, dar nu au făcut niciun avans confirmat sau susținut. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au încercat fără succes să restabilească pozițiile pierdute lângă Urojaine. Un blogger rus a susținut în seara zilei de 19 august că forțele ruse au contraatacat lângă Staromayorske. Filmările publicate pe 20 august arată elemente ale Brigăzii 60 de Infanterie Motorizată (Armata a 5-a de Arme Întrunite, Districtul Militar de Est) care operează la sud de Urojaine.

UPDATE 02.32 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia pe 20 august și au avansat recent. Imaginile geolocalizate publicate pe 19 și 20 august arată că forțele ucrainene au avansat recent la est de Robotyne (10 km sud de Orikhiv). Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au capturat poziții rusești nespecificate la vest de Verbove (18 km sud-est de Orikhiv) și continuă să atace pozițiile rusești de-a lungul liniei Robotyne-Verbove. Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene au reușit parțial să ocolească Robotyne și să treacă prin apărarea rusă până la Novoprokopivka (17 km sud de Orikhiv). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Mai mulți bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene operează în periferia de nord a Robotyne și că luptele sunt în desfășurare în așezarea însăși. Un blogger a susținut, de asemenea, că forțele ucrainene au atacat lângă Nesteryanka (10 km sud-vest de Orikhiv) și Kopani (12 km sud de Orikhiv).

UPDATE 02.19 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia în seara zilei de 19 august, dar nu au făcut niciun avans confirmat sau susținut. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au contraatacat lângă Robotyne în seara zilei de 19 august. Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a publicat imagini pe 20 august care arată o unitate de drone a batalionului cecen „Yug-Akhmat” care operează în direcția Orikhiv.

UPDATE 02.04 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene continuă să opereze pe insulele din delta fluviului Nipro. Un blogger rus a susținut că luptele sunt în desfășurare pe insulele din râul Nipro și că forțele ruse continuă să bombardeze pozițiile ucrainene în apropierea podului Antonivsky. Un alt blogger a susținut că bombardamentele intense ucrainene nu permit infanteriei ruse să se angajeze cu forțele ucrainene pe insulele din delta râului Nipro.

UPDATE 01.43 Luptătorii Grupului Wagner continuă să comită crime violente după ce s-au întors în Rusia. O sursă din interior afiliată forțelor de securitate a susținut că luptătorul Wagner, Andrei Troyanov, din mașina lui în mișcare, l-a împușcat pe șoferul unui microbuz, deoarece șoferul nu l-a lăsat să treacă pe autostrada spre Moscova. Sursa a susținut că Troyanov s-a întors recent din Belarus și este puțin probabil să se confrunte cu acuzații penale, deoarece poliția din regiunea Moscova nu „dorește să aibă de-a face cu [luptătorii Wagner]”. O instituție de opoziție rusă a raportat că un condamnat Wagner, Aleksey Kostromin, a violat și bătut o victimă pe 18 august, după ce s-a întors recent în Rusia. Kostromin a ucis anterior o victimă de sex feminin în decembrie 2020, înainte de a se alătura Wagner. Personalul Wagner continuă să se laude cu brutalitățile pe care le-au comis atunci când luptau în Ucraina. Sursa din interior a distribuit un videoclip în care un condamnat din Wagner, Mihail Antipov, descrie modul în care el și alți militari Wagner au executat prizonierii de război ucraineni.

UPDATE 01.24 Oficialii ruși continuă să formeze noi formațiuni de voluntari și neregulate în Rusia și Ucraina ocupată. Un blogger afiliat la Kremlin a publicat un anunț de recrutare în care căuta voluntari pentru detașamentul separat de asalt „Kerch”. Republica Bașkortostan continuă să formeze batalionul de voluntari „Almaz Safin” și un al doilea batalion special „Salavat Yulaev” care va acționa în Ucraina ca parte a Rosgvardia.

UPDATE 00.52 Forțele ruse suferă din cauza lipsei de anvelope pentru camioanele Ural și Kamaz. Un blogger rus a susținut că Forțele Armate Ruse se confruntă cu lipsuri de anvelope care au fost observate anterior la milițiile populare din Donețk și Republicile Populare Lugansk (DNR și LNR). Bloggerul a remarcat că lipsa anvelopelor noi poate încetini aprovizionarea cu muniție către linia frontului și va opri mișcarea camioanelor pe vremea noroioasă din toamnă. Bloggerul a adăugat că forțele ruse se confruntă cu o penurie acută de piese auto pentru aceste camioane.

UPDATE 00.33 Oficialii ruși continuă să transporte forțat mame și copii din teritoriile ucrainene ocupate în Rusia sub pretextul unor tratamente medicale. Fostul ambasador al Republicii Populare Lugansk (LNR) în Rusia, Rodion Miroshnik, a susținut că sanatoriul Klyazma al Agenției Medicale și Biologice Federale Ruse de lângă Moscova acceptă 150 de copii cu vârste între șase și 12 ani și mamele lor din zonele de linie frontală din regiunile ocupate Lugansk și Donețk. Miroshnik a susținut că mamele și copiii vor fi supuși unui tratament medical pentru a se recupera în urma bombardamentelor și a problemelor umanitare.

UPDATE 00.22 Președintele rus Vladimir Putin a numit 222 de judecători care să servească în teritoriile ucrainene ocupate. Judecătorii vor executa un mandat de șase ani.

ȘTIRE INIȚIALĂ O investigație Telegraph a constatat că firmele chineze exportă elicoptere cu dublă utilizare, drone, obiective optice și metale esențiale necesare în baza industrială de apărare a Rusiei (DIB). The Telegraph a remarcat că bunurile cu dublă utilizare sunt vândute ca pentru a fi utilizate în scopuri civile, ceea ce permite Chinei să ocolească sancțiunile internaționale împotriva Rusiei. Telegraph a raportat că firmele rusești implicate în producția de lansatoare de rachete, vehicule blindate și bombardiere strategice au primit zeci de mii de transporturi din China de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia . Două companii chineze au transferat colectiv șase elicoptere către Russian Ural Helicopter de când Rusia a invadat Ucraina, iar această firmă furnizează în principal Rosgvardia. TheTelegraph a relatat că China ar fi putut furniza Rusiei materii prime, cum ar fi titanul, prin canale ascunse și că Rusia și China ar fi purtat discuții secrete cu Iranul pentru a furniza perclorat de amoniu - un compus folosit pentru propulsarea rachetelor balistice.