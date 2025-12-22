search
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 22 decembrie, că anul viitor Guvernul nu va mai adopta măsuri de austeritate, însă a subliniat că trebuie „să ne reducem cheltuielile în continuare, să absorbim bani europeni, să ne încasăm impozitele care au fost stabilite și să creăm condiții pentru dezvoltare.”

„Anul acesta nu a fost unul ușor, mai ales a doua jumătate a anului. Măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică au generat, pe anumite segmente, scăderea puterii de cumpărare prin creșterea TVA-ului. A însemnat afectarea unor câștiguri în sectorul public prin anularea unor sporuri. 

Deci, n-a fost un an ușor dar sper că toate aceste măsuri care au fost adoptate în acest an, datorită situației generată de criza bugetară în care se găsea România să se închidă. Anul viitor, nu vom mai veni cu astfel de măsuri. Ceea ce trebuie să facem este să ne reducem cheltuielile în continuare, să absorbim bani europeni, să ne încasăm impozitele care au fost stabilite și să creăm condiți pentru dezvoltare”, a transmis premierul României la Antena 3 CNN.

Bolojan este de părere că „anul viitor va fi un an în care se va vedea o scădere a ratei inflației, ceea ce va stabiliza puterea de cumpărare”.

„De asemenea, în a doua jumătate a anului, vor exista condiții pentru relansare. Trebuie să le mulțumesc românilor care trec prin aceste momente.

Cu siguranță, o parte dintre români sunt supăraţi pe mine. Întotdeauna o măsură este identificată cu o guvernare, se personifică aceste măsuri, este o retorică publică: o victorie are mulți părinți, iar înfrângerile sunt orfane. Am această responsabilitate, nu fug de ea, dar e ușor să fugi, e mai greu să ți-o asumi și am făcut-o cu toată conștiința că fac ce trebuie. Sunt împăcat. Nu mi-a fost ușor să le iau nici personal, nici gândindu-mă la oameni, dar nu aveam de ales”, a adăugat premierul.

„Crește salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul pe cifra de afaceri”

Premierul a mai explicat că majorarea impozitelor pe proprietate nu a fost făcută din dorința de a le crește, ci pentru că venitul colectat era de trei ori mai mic decât în alte țări europene. El a precizat că aceste măsuri, menite să asaneze bugetul și să combată evaziunea, nu au fost ușoare sau populare, dar și-a exprimat satisfacția că românii le-au acceptat.

Despre „Ordonanța Trenuleț”, premierul a spus că măsurile care sunt propuse a fi adoptate mâine se iau anual.

Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul. Din păcate, trebuie să continuăm această amânare. De asemenea, această ordonanță clarifică ce s-a stabilit la ultimele întâlniri – crește salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul pe cifra de afaceri, un impozit care inhiba investițiile, reduce cu 10% fondurile partidelor, reduce cu 10% sumele pentru parlamentari și vine cu niște măsuri care clarifică aspecte din zona fiscală.

Una dintre problemele noastre ține de încasarea TVA. Avem o problemă în zona de combustibili și alcool și luăm măsuri pe baza a ceea ce au făcut și alte țări”, a spus premierul.

Premierul a mai transmis faptul că, „în cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară”.

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu.

Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a subliniat Bolojan.

