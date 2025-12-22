AUR contestă la CCR desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public

AUR anunţă luni, 22 decembrie, că a atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie (CA) ale Societății Române de Televiziune (SRTv) şi Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituţiei României, în special ale art. 1 alin. (3) şi (5), precum şi nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTV şi SRR cu respectarea configuraţiei politice şi a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament”, anunţă, luni, AUR, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

Potrivit documentului citat, în cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcţii de membri titulari şi două funcţii de membri supleanţi, proporţional cu ponderea parlamentară.

AUR reclamă că, deși legea prevede o reprezentare echilibrată în consiliile de administrație ale SRTV și SRR, partidul a primit doar un loc, în timp ce formațiuni cu pondere parlamentară mai mică, precum PNL, USR și UDMR, au primit o reprezentare egală sau mai mare, situație pe care o consideră contrară legii și jurisprudenței CCR.

Partidul precizează că în sesizare se arată că „Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituţională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 28/2012, prin care CCR a sancţionat o situaţie similară de încălcare a principiului reprezentativităţii politice în Consiliile de Administraţie ale serviciilor publice de radio şi televiziune”.

AUR contestă la Curtea Constituțională Hotărârea Parlamentului nr. 45/2025, adoptată și publicată în Monitorul Oficial pe 18 noiembrie, susținând că aceasta încalcă legea și deciziile CCR, afectează statul de drept și legalitatea funcționării unor instituții publice fundamentale.

Partidul cere admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității hotărârii pentru a restabili legalitatea, respectarea configurației politice a Parlamentului și funcționarea corectă a serviciilor publice de radio și televiziune.

Mandatul persoanelor desemnate în aceste consilii este de patru ani.