Ucraina pregătește campania pentru 2024: Avioane de luptă și un nou sistem de drone

Ucraina speră ca avioanele de luptă pe care urmează să le primească să accelereze ritmul contraofensivei sale, care durează de mai bine de două luni.

Duminică, la trei zile de la confirmarea undei verde date de Statele Unite pentru înzestrarea armatei ucrainene cu avioane de luptă F-16, Danemarca și Țările de Jos au anunțat că vor furniza 19, respectiv 41 de aeronave militare de acest tip odată cu finalizarea instruirii piloților ucraineni. Practic, Țările de Jos oferă Ucrainei întreaga sa flotă de F-16, care va fi înlocuită cu 46 de avioane mai avansate de tip F-35.

Este o decizie „istorică” și „un sprijin foarte puternic pentru noi”, a salutat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a deplasat duminică la baze aeriene din Țările de Jos și Danemarca după o vizită-surpriză efectuată în Suedia.

Însă, ținând cont de perioada de instruire și pregătirea pistelor, Ucraina are nevoie de cel puțin o jumătate de an pentru a folosi aceste avioane. Din acest motiv unii experți consideră că autoritățile de la Kiev se pregătesc de fapt pentru campania din 2024.

În opinia unor oficiali de la Kiev, avioanele atât de insistent cerute ar oferi acoperirea necesară pentru înaintarea trupelor terestre care se confruntă mai ales cu câmpuri dens minate.

Pe lângă avioane de luptă F-16, dar și JAS 39 Gripen - un subiect discutat de Zelenski cu prilejul vizitei în Suedia -, Ucraina speră să primească noi echipamente occidentale, de la blindate și tancuri până la rachetele pentru lovituri de precizie Taurus și superdronele Luna New Generation.

Pus sub presiune, Guvernul german a inițiat discuții cu producătorul MBDA pentru a căuta modalități de reducere a razei de acțiune a rachetelor Taurus în așa fel încât să poată fi livrate Ucrainei. Rachetele Taurus au o rază de acțiune de 500 de kilometri, ceea ce le-ar da ucrainenilor posibilitatea de a ataca ținte din teritoriul Rusiei, dar Berlinul, la fel ca Washingtonul, insistă ca armele oferite Kievului să fie folosite doar împotriva pozițiilor rusești din teritoriul Ucrainei. Experții afirmă că limitarea razei de acțiune a rachetei Taurus este o operațiune simplă, astfel încât există șanse ca această armă să ajungă pe câmpul de luptă în câteva luni.

În afară de Taurus, ucrainenii își doresc superdronele Luna New Generation, care oferă o acoperire spațială de 30.000 de kilometri pătrați. De altfel, conform BILD, un sistem Luna New Generation, care conține o stație de control la sol cu mai multe drone, o catapultă de lansare și camioane militare, va fi furnizat Ucrainei până la sfârșitul acestui an.