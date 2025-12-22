Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady

Supermodelul Gisele Bündchen (45 de ani) și instructorul de Jiu-Jitsu Joaquim Valente s-ar fi căsătorit. Cei doi au ținut o ceremonie privată, după trei ani de relație și la câteva luni de la nașterea primului lor copil.

Gisele Bündchen s-a căsătorit pentru a doua oară, în secret și cu o ceremonie intimă. La puțin peste trei ani de la divorțul de jucătorul de fotbal american Tom Brady, supermodelul a decis să-și unească destinele cu Joaquim Valente, instructorul de Jiu-Jitsu cu care a început să se întâlnească în noiembrie 2022 și care a făcut-o mamă pentru a treia oară în februarie anul trecut.

După trei ani de întâlniri și la câteva luni de la nașterea primului lor copil împreună, Gisele și Joaquim și-au rostit jurămintele finale, fără prea multă fanfară sau fotografii pe rețelele de socializare. O sursă apropiată lui Valente a dezvăluit vestea pentru PageSix, conform căreia nunta a avut loc pe 3 decembrie, la casa familiei din Surfside, Florida.

Așa cum s-a întâmplat și în februarie 2009, când s-a căsătorit cu Tom Brady, pentru această a doua nuntă, Gisele a ales să se înconjoare de cei dragi și să sărbătorească într-un mod intim și privat.

„Este încântată că se căsătoresc în sfârșit după ce au avut un copil împreună”, a spus sursa, în timp ce cuplul a refuzat până acum să comenteze zvonul, continuând să-și trăiască viața de zi cu zi departe de lumina reflectoarelor și de rețelele sociale.

Bündchen și Valente s-au cunoscut în 2021, pe când Gisele era încă căsătorită cu Tom Brady. Supermodelul a început să participe la cursurile lui Valente, dar primele zvonuri despre o posibilă relație amoroasă între cei doi au apărut abia în noiembrie 2022, la o lună după divorțul de Brady, după 13 ani de căsnicie și doi copii, Benjamin Rein și Vivian Lake.

Din nou singură, Bündchen s-a aruncat cu capul înainte în brațele lui Valente, iar în octombrie 2024, după aproape doi ani de relație, cuplul a anunțat a treia sarcină a supermodelului, la 12 ani de la nașterea lui Vivian Lake. În același an, când a fost întrebată despre o posibilă aventură în timp ce era încă într-o relație cu Brady, femeia în vârstă de 45 de ani a reacționat: „Este o minciună”, expresie încredințată celor de la „New York Times”.