CSM a consultat judecătorii pe temele majore din spațiul public. Peste 56% din corpul activ a răspuns chestionarului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a derulat un amplu proces de consultare a judecătorilor, prin intermediul unui chestionar intern care a vizat principalele probleme de actualitate din sistemul judiciar.

Chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcție. FOTO: Pixabay
Potrivit CSM, 56,50% din corpul activ al judecătorilor a participat la această consultare. Acesta ar fi cel mai ridicat nivel de implicare înregistrat până în prezent într-un demers similar.

Consultarea a fost inițiată de Secția pentru judecători a CSM și a avut ca obiectiv evaluarea percepțiilor magistraților asupra unor subiecte intens dezbătute în spațiul public, precum prescripția răspunderii penale și înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată.

Totodată, chestionarul a permis semnalarea unor neajunsuri din activitatea curentă a instanțelor, prin intermediul unor câmpuri deschise, unde erau așteptate opiniile, informează CSM într-un comunicat. 

Chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcție, din toate gradele de jurisdicție, și a fost disponibil în perioada 16–21 decembrie 2025. La procesul de consultare au participat 2.583 de judecători, reprezentând 56,50% din totalul corpului activ.

Consultarea s-a desfășurat exclusiv online și direct, fără a fi intermediată de conducerile instanțelor. Accesul la chestionar a fost posibil de pe orice dispozitiv, iar completarea a putut fi realizată anonim, opțiune aleasă de un număr semnificativ de respondenți. Astfel, 1.315 chestionare au fost anonime, aspect care, potrivit CSM, a contribuit la încurajarea exprimării oneste și la semnalarea unor disfuncționalități reale din sistem.

CSM subliniază că nivelul ridicat de participare conferă chestionarului un grad înalt de reprezentativitate, atât prin numărul mare de respondenți, cât și prin distribuția acestora pe toate gradele de jurisdicție. Judecătorii participanți reflectă structura reală a sistemului judiciar: 55,9% provin de la judecătorii, 24,8% de la tribunale, 16,8% de la curți de apel și 2,5% de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Distribuție completare chestionar. FOTO: csm1909.ro
De asemenea, respondenții acoperă toate materiile de drept. Potrivit datelor comunicate, 63,7% dintre judecători activează exclusiv în materii non-penale, 14,7% soluționează doar cauze penale, iar 21,6% judecă atât cauze penale, cât și non-penale. Ponderea cumulată a judecătorilor care soluționează dosare penale este de 36,3%.

Consiliul Superior al Magistraturii precizează că acest chestionar reprezintă „cel mai amplu demers de acest tip realizat până în prezent”, depășind semnificativ consultările anterioare, cel mai mare număr de respondenți fiind înregistrat anterior în anul 2018, când au participat 1.028 de judecători.

Totodată, CSM compară gradul de participare cu practicile europene, arătând că nivelul de peste 56% este unul foarte ridicat. În acest context, este menționat chestionarul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare privind independența justiției, în care pragul de reprezentativitate este de 20% pentru fiecare stat, România înregistrând atunci o rată de răspuns de aproximativ 31%.

Concluziile finale ale consultării vor fi prezentate ulterior, după centralizarea și analiza tuturor datelor colectate.

Odată cu informarea publică a fost publicat și chestionarul utilizat, cu întrebările adresate judecătorilor.

întrebările adresate judecătorilor. FOTO: csm1909.ro
