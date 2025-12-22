Video Reacții virale după ce Andrew Tate a fost învins în ringul de box: „Cam asta ți se întâmplă când nu te lupți cu femei”

Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box la vârsta de 39 de ani, însă a ieșit învins din primul său meci oficial.

Într-o gală organizată la Dubai, influencerul și sportivul s-a confruntat cu Chase DeMoor, actor, boxer amator și fost jucător de fotbal american, în vârstă de 29 de ani. Deși Andrew Tate era văzut ca mare favorit datorită carierei sale impresionante în kickboxing, meciul s-a desfășurat surprinzător.

După două reprize echilibrate, DeMoor a preluat controlul complet în runda a treia și a fost declarat câștigător la puncte, în unanimitate. Imaginile de după confruntare îl arată pe Tate serios afectat de schimbul de lovituri.

Reacțiile pe rețelele sociale nu au întârziat să apară, iar una dintre cele mai frecvente comentarii a fost: „Cam asta ți se întâmplă când nu te lupți cu femei”.

„Nu mi-e frică să pierd, mi-e frică să nu încerc”

Într-un mesaj emoționant după meci, Tate a explicat ce l-a determinat să accepte lupta, la ani după ce și-a agățat mănușile de kickboxing. „Când am fost întrebat de Mams [Taylor, fondatorul Misfits Boxing], «Andrew, ai 40 de ani, tocmai ai ieșit din închisoare, ai atât de multe pe cap, de ce ai face asta? De ce ți-ai asuma riscul?», am simțit pentru prima dată frică în viața mea și am știut că trebuie să lupt. În momentul în care am simțit frică, am știut că trebuie să fac asta. Nu pot trăi îndoindu-mă de mine; semințele îndoielii cresc în păduri de inacțiune și nu vreau asta” a spus Tate, potrivit Bloody Elbow.

El a adăugat: „Dacă mâine ar trebui să mă lupt din nou cu Chase, aș merge fără ezitare și aș crede 100% în mine, chiar dacă știu că tocmai m-a învins. Acesta sunt eu. Nu mi-e frică să pierd, mi-e frică să nu încerc”.

În ciuda înfrângerii, Andrew Tate și-a recunoscut efortul: „Am 40 de ani, am dat totul, dar e puternic. E mai bine să încerci și să pierzi, decât să nu încerci deloc”.