Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni

Publicat:

Judecătorul Mihai Cătălin Constantin, de la Curtea de Apel Ploiești, cunoscut pentru hotărârea prin care a desființat decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, s-a numărat printre magistrații care au participat, luni, la discuțiile de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, în contextul scandalului declanșat în sistemul de justiție după apariția materialului Recorder.

La discuțiile desfășurate la Palatul Cotroceni au participat 11 magistrați FOTO: Arhivă
La discuțiile desfășurate la Palatul Cotroceni au participat 11 magistrați FOTO: Arhivă

Mihai Cătălin Constantin este magistratul care a anulat decizia CCR privind alegerile prezidențiale din 2024. Luni, acesta a participat la întâlnirea cu președintele României, unde au avut loc discuții despre funcționarea justiției și despre acuzațiile apărute recent în spațiul public.

Parcurs profesional: de la MAI la magistratură

Judecătorul Mihai Cătălin Constantin este magistrat din anul 2008. Conform documentelor Consiliului Superior al Magistraturii, anterior intrării în magistratură, el a activat timp de șapte ani ca ofițer în Ministerul Afacerilor Interne.

De-a lungul carierei, acesta a judecat mai multe cauze cunoscute publicului. Printre ele se numără și dosarul în care i-a dat câștig de cauză lui Dragoș Călin, președintele Asociației Forumul Judecătorilor din România, într-un litigiu cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu.

Prin sentința din 20 noiembrie 2023, judecătorul Mihai Cătălin Constantin, de la Curtea de Apel Ploiești, a dispus ca președinta ÎCCJ să emită un ordin prin care să-i acorde lui Dragoș Călin drepturi salariale neplafonate, calculate pe baza valorii de referință sectoriale, începând cu data de 1 august 2016. Prin aceeași sentință, Curtea de Apel Ploiești a obligat atât ÎCCJ, cât și Curtea de Apel București să îi plătească șefului FJR sporuri salariale de 45%, reprezentând cumulul sporului pentru condiții de muncă grele de 15%, al sporului pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de 25% și al sporului pentru păstrarea confidențialității de 5%, potrivit publicației Lumea Justiției.

Propunerile făcute de judecător în cadrul discuțiilor de la Cotroceni

În cadrul consultărilor, Mihai Cătălin Constantin a propus introducerea unui concurs tip grilă axat pe gândirea critică. El a mai cerut ca dosarele de cercetare disciplinară de la Inspecția Judiciară să fie repartizate aleatoriu, așa cum se întâmplă la instanțe.

Potrivit QMagazine, judecătorul a explicat că la Tribunalul Ilfov, unde a activat anterior, gestiona anual aproximativ 1.300 de dosare. 

Citește și: Nicușor Dan, discuții publice cu 11 magistrați, alți 20 participă la consultări cu ușile închise. Reclamații privind un „sistem oligarhic” în Justiție

Pentru a evita prescripția, Constantin a propus ca „un dosar greu” să fie alocat unui singur complet, care să se ocupe de acesta până la finalizare, cu termene cât mai scurte, astfel încât avocații să nu mai poată întârzia procedurile.

Cine sunt magistrații prezenți la întâlnirea de la Cotroceni

La discuțiile desfășurate la Palatul Cotroceni au participat 11 magistrați:

1. Dragoș Cătălin, președinte Asociația Forumul Judecătorilor din România, judecător la Curtea de Apel București

2. Alin Bodnar, Secretar General Asociația Forumul Judecătorilor, judecător la Tribunalul București

3. Mihai Cătălin Constanstin, judecător Curtea de Apel Ploiesti

4. Andrei Soare – Judecător Tribunalul Brașov

5. Liviu Cârneci, judecător Tribunal Covasna

6. Daniel Ungureanu, procuror Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

7. Deriuș Laura, procuror Parchet Judecătoria Sector 1, București

8. Vartic Marius Catalin, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat

9. Alexandru Oancea, procuror Judecătoria Gherla, eliberat din funcția la data de 01 noiembrie prin decret prezidențial, la inaintarea demisiei

10. Bogdan Pârlog , președinte Asociația Inițiativa pentru Justiție, procuror militar

11. Cristian Anghel, fost procuror la Parchet Tribunalul București și DNA, a ocupat o perioada funcțiile de consilier juridic și director ajunct in Ministerul Justiției. Pensionat in octombrie 2025.

Discuții de aproape patru ore. Ce a spus Nicușor Dan

Întâlnirea a început la ora 10.00. La debutul consultărilor, președintele Nicușor Dan a declarat: „Trebuie să avem o discuție despre sistemul justiție. Este o discuție publică, așa cum v-am anunțat”, după care le-a cerut fiecăruia dintre participanți să se prezinte.

Consultările s-au încheiat după aproape patru ore, iar președintele Nicușor Dan a subliniat importanța continuării dialogului: „Mulțumesc pentru discuția asta care cred că a fost extrem de utilă și pentru profesioniști, și pentru oameni care nu sunt în sistemul de Justiție, dar au interes pentru funcționarea lui. O să aibă spațiu în aceleași condiții oameni care s-au simțit vizați de ce ați spus dvs, ca să poată să răspundă la asta. Discuțiile vor continua”.

Alți aproximativ 20 de magistrați au intrat ulterior la consultări cu președintele Nicușor Dan. Aceste discuții au avut loc cu ușile închise, fără accesul presei, fiind vorba despre magistrați care au preferat să rămână anonimi.

