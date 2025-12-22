search
Luni, 22 Decembrie 2025
Vremea de Crăciun: prognoza pe regiuni. ANM anunță un val de aer polar și ninsoare

România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului, iar ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Precipitațiile vor începe din 24 decembrie, iar meteorologii nu exclud depunerea unui strat de zăpadă.

Meteorologii nu exclud depunerea unui strat de zăpadă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Meteorologii nu exclud depunerea unui strat de zăpadă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit șefei ANM, începând din Ajunul Crăciunului sunt prognozate precipitații în extindere în cea mai mare parte a țării. În zonele montane, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, dar și în Moldova, vor predomina ninsorile, cu cantități moderate de precipitații, de 15–20 l/mp. Nu se exclude depunerea unui strat de zăpadă.

Din seara zilei de 24 decembrie, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare și în sudul și sud-estul țării. Din punct de vedere termic, cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate în nordul Moldovei, unde se vor atinge valori de până la minus 3 grade Celsius, din cauza pătrunderii unei mase de aer polar foarte rece dinspre Câmpia Rusă. La polul opus, pe litoral se vor menține temperaturi pozitive, de 5–6 grade Celsius. Minimele din perioada Crăciunului pot coborî până la minus 10 grade în zonele depresionare.

Meteorologii explică faptul că România se va afla la contactul dintre anticiclonul azoric, care va favoriza transportul aerului polar, și un ciclon mediteraneean ce va aduce aer mai cald și umed. În aceste condiții, între 24 decembrie, ora 08.00, și 25 decembrie, ora 08.00, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării.

La munte și în Moldova va ninge, cu depunere de strat consistent de zăpadă, în timp ce în restul teritoriului va ploua la început, urmând ca, spre seara de Ajun și în noaptea de 24 spre 25 decembrie, ploile să se transforme în lapoviță și ninsoare, inclusiv în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea continentală.

Un alt fenomen important va fi intensificarea vântului, cu rafale de 45–50 km/h, în special în regiunile sudice și sud-estice, unde sunt posibile ninsori viscolite, mai ales în sudul Moldovei și parțial în Muntenia și Oltenia.

Prognoza meteo de Crăciun pe regiuni 

Banat

În Banat, temperaturile vor fi peste media climatologică până marți, maximele situându-se în jurul valorii de 8 grade. În Ajunul Crăciunului, valorile termice vor scădea cu 3–4 grade, apropiindu-se de normalul perioadei. În zilele următoare, maximele vor oscila între 0 și 4 grade, iar minimele vor coborî treptat, ajungând între -2 și -5 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în 24 și 25 decembrie, când vor predomina ploile și lapovița, și după 29 decembrie, cu intervale de lapoviță și ninsoare.

Crișana

Până în 25 decembrie, vremea se va menține mai caldă decât normal, cu maxime între 5 și 8 grade și minime de -1…2 grade. După 25 decembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, maximele urmând să fie între 0 și 2 grade, iar minimele între -6 și -4 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile în jurul datei de 24 decembrie (ploie) și după 30 decembrie (lapoviță și ninsoare).

Transilvania

În Transilvania, maximele vor scădea treptat până în Ajun, de la aproximativ 6 grade la 2–3 grade. În restul perioadei, temperaturile vor deveni normale pentru această perioadă a anului, cu maxime între -2 și 0 grade și minime de -9…-7 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente în 24 decembrie, sub formă de lapoviță și ninsoare, iar după 30 decembrie vor fi izolate și slab cantitative.

Maramureș

Temperaturile vor scădea treptat, maximele urmând să varieze între 2 și 7 grade în prima săptămână și între -2 și 0 grade spre sfârșitul intervalului. Minimele vor fi preponderent negative, unele nopți coborând sub -5 grade. Cele mai mari șanse de precipitații, în special lapoviță și ninsoare, vor fi în noaptea de 24 spre 25 decembrie și după 29 decembrie.

Moldova

Vremea se va răci până în jurul datei de 25 decembrie, când maximele vor fi între -3 și -5 grade, iar minimele între -7 și -9 grade. Spre finalul perioadei, maximele vor fi în jurul valorii de 0 grade, iar minimele între -7 și -5 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente în 23 și 24 decembrie (ploaie la început, apoi ninsoare) și după 1 ianuarie (ninsori și lapoviță).

Dobrogea

Maximele din Dobrogea vor crește până pe 24 decembrie, de la 5 la 8–9 grade, iar minimele de la 2 la 4 grade. În jurul zilei de 25 decembrie, se va răci cu 6–7 grade, urmând ca ulterior maximele să fie între 2 și 6 grade, iar minimele între -4 și 0 grade. Cele mai mari șanse de precipitații vor fi între 23 și 25 decembrie, când vor alterna ploaia, lapovița și ninsoarea, și după 1 ianuarie.

Muntenia

În primele trei zile de prognoză, valorile termice se vor menține peste mediile climatologice, maximele fiind în jur de 5 grade, iar minimele de 1–2 grade. În 25 decembrie, temperaturile vor scădea cu aproximativ 6 grade, urmată de o ușoară creștere în ultimele zile ale perioadei, maximele între 0 și 5 grade, minimele între -3 și -7 grade. Precipitațiile sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare vor fi mai probabile între 23 și 25 decembrie și după 30 decembrie.

Oltenia

Până în 24 decembrie, maximele vor fi între 4 și 6 grade, iar minimele între 1 și 2 grade. Se va răci cu 4–5 grade, iar după 26 decembrie maximele vor varia între 1 și 5 grade și minimele între -2 și -7 grade. Precipitațiile vor fi inițial ploi, apoi lapoviță și ninsoare în 24–25 decembrie și după 1 ianuarie, cu intensitate redusă în restul perioadei.

Cum va fi vremea în București

Și în București vremea se va schimba semnificativ. Potrivit ANM, în ziua de 24 decembrie cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar în noaptea de Ajun spre Crăciun ploaia se va transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade Celsius, iar minima va coborî la -2…-1 grad.

În ziua de Crăciun, 25 decembrie, vremea va deveni rece pentru această perioadă. Cerul va rămâne noros, iar în primele ore ale zilei este posibil să ningă slab.

Temperatura maximă va fi în jur de -1 grad, iar minima va ajunge la -6…-4 grade Celsius. Meteorologii amintesc că ultimii fulgi de zăpadă de Crăciun în Capitală au fost consemnați în 26 decembrie 2016, iar ultimul strat de zăpadă, de 2 cm, a fost înregistrat în Ajunul Crăciunului din 2018.

Cu toate acestea, prognoza meteo pentru luna decembrie 2025 indică, per ansamblu, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în regiunile din nord-estul țării. Episodul de iarnă va fi unul de scurtă durată.

Meteo

