Video Zece persoane salvate după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune: „Lipsa victimelor este un adevărat miracol”

Zece persoane au fost aduse în siguranță la mal după ce o surpare a apărut într-un canal din comitatul Shropshire, în vestul Angliei, atrăgând mai multe ambarcațiuni și provocând scurgerea unor volume mari de apă în zonele înconjurătoare.

Sursa video: YouTube/ The Guardian

Incidentul, produs în primele ore ale dimineții de luni, 22 decembrie, a determinat serviciile de urgență să declare situație majoră, după ce o breșă de aproximativ 50 de metri a afectat canalul, lăsând bărci pe marginea unei prăpastii abrupte sau blocate la baza cavității formate.

Localnicii au spus că, la început, au crezut că este vorba despre un cutremur, când prăbușirea a început înainte de răsărit. Au existat temeri că apa ar putea inunda orașul apropiat Whitchurch.

Potrivit poliției din West Mercia, nu au fost raportate victime, iar persoanele aflate în zonă au fost asistate de echipajele de pompieri.

Serviciul de pompieri și salvare din Shropshire a anunțat că a primit primele apeluri în jurul orei 4:22 dimineața, semnalând prăbușirea malului canalului și scurgerea unor cantități mari de apă pe terenurile din jur. „Trei bărci au fost prinse într-o surpare aflată în dezvoltare, de aproximativ 50 de metri pe 50 de metri, iar echipajele au ajutat peste 10 membri ai publicului să ajungă în siguranță”, se arată într-un comunicat citat de The Guardian.

Operațiune dificilă de intervenție

„Pompierii au lucrat în condiții dificile, cu teren instabil și apă în mișcare rapidă. Echipajele au stabilit imediat zone de siguranță în amonte și aval și au început să reducă debitul apei folosind panouri de baraj și sisteme de porți de apă”, au mai precizat autoritățile.

Aproximativ 12 persoane care locuiau pe bărci ancorate în apropiere au fost sprijinite și relocate într-un centru de asistență amenajat la fosta secție de poliție din Whitchurch, a declarat Scott Hurford, manager de zonă al serviciului de pompieri.

Acesta a adăugat: „Un incident major a fost declarat la ora 5:17, însă, la ora 8:30, situația era stabilă, cu fluxul de apă redus, și nu mai exista nicio activitate de căutare și salvare în desfășurare”.

„Lipsa victimelor este un adevărat miracol”

Breșa s-a produs pe canalul Llangollen, în apropiere de podul New Mills Lift Bridge din Whitchurch, potrivit Canal and River Trust, organizația caritabilă care administrează aproximativ 3.200 de kilometri de canale și râuri istorice din Anglia și Țara Galilor. Reprezentanții acesteia investighează cauza incidentului și colaborează cu alte agenții pentru a restabili cât mai rapid nivelul apei de o parte și de alta a breșei.

„Sunt trei sau patru ambarcațiuni care au fost afectate de această surpare, care s-a produs extrem de rapid. Lipsa victimelor este un adevărat miracol”, a declarat la fața locului pentru ziarul Shropshire Star Sho Abdul, consilier și membru al executivului consiliului județean Shropshire.

„Am fost atât de șocați când am văzut ce s-a întâmplat. Este un crater uriaș, devastator, mai ales pentru oamenii care folosesc des această zonă. Este trist, cu Crăciunul chiar după colț, dar cel mai important lucru este că nimeni nu a fost rănit”.

Un alt consilier local, Andy Hall, a declarat pentru BBC că oamenii au crezut inițial că a avut loc un cutremur. „În dreapta, avem un câmp care a preluat probabil aproximativ un milion de galoane de apă din canal”, a spus el.

„Cel mai important este că canalul a fost securizat de pompieri. Cea mai mare îngrijorare a lor era că breșa s-ar putea mări și mai mult și ar putea inunda locuințele din oraș”.

Deocamdată nu este clar dacă numărul surpărilor de acest tip este în creștere în Regatul Unit, deoarece multe astfel de incidente nu sunt înregistrate oficial. Specialiștii atrag însă atenția că apariția lor este uneori legată de perioade prelungite de ploi abundente.