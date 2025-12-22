search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
Putin trimite cazaci pe frontul din Ucraina. „Ei sunt gardienii sufletului Rusiei”

Război în Ucraina
Publicat:

Odinioară luptători de preț sub țari, cazacii Rusiei au fost ostracizată de autorități în perioada sovietică, însă, de la venirea la putere a lui Vladimir Putin, s-au reintegrat în societatea rusă, acționând ca o forță de poliție suplimentară, restabilindu-și statutul militar pe linia frontului în Ucraina, potrivit France 24

Luptător cazac prorus. FOTO Maxim Dondyuk via Times
Luptător cazac prorus. FOTO Maxim Dondyuk via Times

Imaginea populară a cazacilor se bazează pe folclor: soldați înfricoșători galopând călare prin stepele Europei de Est, cu săbii scoase pentru a lupta împotriva dușmanilor Țarului.

În Rusia zilelor noastre, cazacii au reapărut ca figuri familiare în sfera publică. Ei acționează ca autorități în uniformă alături de poliție, efectuând patrule stradale și ajutând la menținerea ordinii la meciuri sportive, adunări religioase și evenimente culturale, arată sursa citată.

Totodată, cazacii sunt mobilizați de Kremlin pentru a întări efectivele pe câmpul de luptă: din aproximativ 180.000 de cazaci înregistrați, peste 60.000 au luptat în Ucraina din 2022 încoace.

„Gardienii sufletului Rusiei"

Istoric, cazacii au trecut de la călăreți semi-nomazi care trăiau în comunități autonome din Ucraina actuală și sud-vestul Rusiei, la supuși ai țarilor în timpul expansiunii Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea. Au luptat pentru armata imperială în schimbul unui grad ridicat de autoguvernare și, de asemenea, pentru împăratul Nicolae al II-lea în timpul revoluției din 1917, pentru care au fost ostracizați și persecutați sub comunism.

Ulterior dizolvării Uniunii Sovietice în 1991, populația cazacă a început treptat să-și recâștige locul în societatea rusă.

Administrația rusă a formalizat activitatea cazacilor ca gardieni de frontieră și miliție urbană, funcții pe care grupul le îndeplinea sub țari.

Potrivit unui proverb popular rusesc „un cazac fără credință nu este cazac", iar grupul are legături strânse cu biserica ortodoxă rusă.

„Ei sunt gardienii sufletului Rusiei, tradițiilor și caracterului său bun" spune Pierre Labrunie, specialist în cazacii din Rusia la `École des hautes études en sciences sociales(EHESS) din Paris.

Kremlinul „îi prezintă ca model al a ceea ce ar trebui să fie cetățeanul rus perfectEle reprezintă angajament loial și serviciu voluntar și sunt un model contrar față de Occidentul 'decadent'" , adaugă el.

O forță militară în Ucraina

Sub conducerea lui Putin, Rusia a trecut printr-o militarizare rapidă, pregătindu-se spre invazia la scară largă a Ukrainei în 2022. Aflat în fața unui conflict prelungit, Kremlinul a vrut să evite un nou val de mobilizare generală și a apelat la forțele paramilitare pentru a-și alimenta efortul de război,  potrivit France 24

Grupul Wagner a jucat un rol de lider în furnizarea de „carne de tun" pe liniile frontului din Ucraina, însă nici forța cadeților cazaci nu este departe.

„Există școli specializate unde cadeții studiază curriculumul național alături de componentele cazace și militare. Ei predau istoria cazacilor, cântecele tradiționale, călăria, luptele și cum să mânuiască armele”, spune Labrunie.

Citește și: Rusia pregăteşte noi forţe de invazie la graniţa cu Ucraina

În 2023, în Rusia erau  31 de astfel de instituții care pregăteau mii de tineri ruși să lupte împotriva dușmanilor națiunii.

Corpul de Cadeți este cel mai activ în sud-vestul Rusiei (zona istorică a cazacilor și unde majoritatea locuiesc și astăzi), însă astfel de unități există în toată țara.

Două noi Corpuri au fost introduse recent în regiunea Luhansk a Ucrainei, care este ocupată de Rusia din 2014.

Altele sunt create în Donețk, Zaporojia și Herson, regiuni ocupate sau parțial ocupate de Rusia, ca parte a unui efort continuu al Kremlinului de a coloniza și îndoctrina locuitorii ucraineni, potrivit sursei citate.

Comunitățile cazace sunt, de asemenea, implicate  în eforturi „umanitare" pentru a sprijini soldații de pe linia frontului prin organizarea colectărilor de alimente, haine și echipamente de la populația locală.

De la reintegrarea lor în anii 1990, voluntarii cazaci au luptat în toate războaiele Rusiei: Cecenia în anii 1990, Donbasul și Crimeea din Ucraina în 2014 și din nou în Ucraina în 2022.  De data, implicare e la o scară mult mai mare și sub control sporit din partea Moscovei.

Sub conducerea lui Putin, 11 armate cazace înregistrate au fost consolidate sub o singură autoritate, Societatea Cazacilor.

Putin a înființat „Armata de rezervă cazacă": „Noua elită"

În martie 2023, liderul de la Kremlin a început un proces de înființare a unei „armate de rezervă cazace". Se estimează că această forță de rezervă ar putea furniza încă 60.000 de soldați cazaci pentru a lupta în Ucraina.

În discursurile difuzate de televiziunile ruse, Vladimir Putin a cerut în mod repetat apariția unei „noi elite ruse" pentru a-i înlocui pe tehnocrați și oligarhi, pe care îi consideră egoiști și corupți.

Această nouă clasă superioară ar trebui să posede abilități militare, respect pentru lege și loialitate absolută, potrivit liderului rus.

Cazacii îndeplinesc toate criteriile acestei forme militarizate de patriotism, însă loialitatea lor față de Putin s-ar putea să nu fie garantată, potrivit France24.

După o perioadă de creștere rapidă, numărul cazacilor înregistrați în Rusia a scăzut cu 9.000 în 2024, un declin ce poate fi explicat parțial prin pierderile suferite în Ucraina sau prin demografie.

Citește și: Ursula von der Leyen: Rusia este „cea mai directă ameninţare la adresa ordinii mondiale”

Auxiliari ai statului rus

Labrunie consideră că ar putea fi, de asemenea, un semn al „deziluzionării" cazacilor față de statutul lor de auxiliari ai statului rus.

Cazacii care luptă în Ucraina sunt în mare parte grupați în 18 batalioane, ale căror însemne și nume fac referire la istoria cazacă, mai degrabă decât la cea rusă.

Ironic e faptul că există și cazaci de cealaltă parte a liniei frontului care luptă în rândurile armatei ucrainene.

Teoretic, luptătorii cazaci ai Rusiei sunt controlați de comanda militară rusă, dar există rapoarte conform cărora aceștia au devenit incontrolabili în Ucraina, în special în timpul luptelor din republicile separatiste Donețk și Luhansk.

Acolo, visurile cazacilor de a înființa un stat independent intrau în conflict cu obiectivele reprezentanților pro-rusi ucraineni și cu proiectul imperialist al lui Putin.

Rusia

