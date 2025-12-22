Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase

Tuturor ne plac gustările, deși multe dintre ele nu sunt cele mai sănătoase, potrivit experților. Uneori ni se face poftă după aceste snack-uri pentru că ne este cu adevărat foame. Alteori, poate fi din plictiseală, stres sau pur și simplu dorim să ronțăim ceva.

Site-ul Parade a luat legătura cu trei gastroenterologi, care au vorbit despre gustările pe care le recomandă și cele care ar trebui evitate.

„În calitate de gastroenterolog, singura gustare de la care aș dori să se abțină oamenii sunt chipsurile ultra-procesate, în special cele prăjite, ambalate în pungi încrețite, cu o listă lungă de ingrediente care include amidon rafinat, uleiuri industriale, arome artificiale, pudre de «brânză» și conservanți”, spune dr. Jason Korenblit, gastroenterolog și expert în digestie.

Korenblit explică faptul că chipsurile sunt un exemplu clasic de aliment ultra-procesat, care poate afecta sănătatea intestinelor.

Dacă cineva mănâncă chipsuri ocazional, nu este mare problemă. Dar consumul zilnic poate afecta intestinele în mai multe feluri:

Bacteriile intestinale se hrănesc cu fibre și amidon rezistent, componente din plante pe care nu le digerăm complet. Chipsurile aproape că nu conțin fibre, deci nu hrănesc bacteriile benefice.

Dietele bogate în fibre susțin o microbiotă diversă și produc acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care reduc inflamația și întăresc bariera intestinală.

Chipsurile prăjite și procesate pot favoriza inflamația prin compușii produși la temperaturi înalte.

Anumite emulgatori și aditivi pot perturba mucusul intestinal și modifica microbiomul, crescând inflamația și permeabilitatea intestinală, asociate cu IBS.

Dr. Korenblit adaugă: „Nu înseamnă că o porție de chipsuri îți distruge intestinul, dar consumul regulat poate duce, în timp, la inflamație ușoară cronică.”

De asemenea, ar trebui evitată combinarea chipsurilor cu sucuri îndulcite, deoarece pot afecta intestinele și cresc riscul de cancer colorectal.

Gustările sănătoase recomandate de experți

În schimb, experții recomandă gustări neprocesate, bogate în fibre, precum nuci, fructe de pădure, hummus sau năut crocant, pentru a susține sănătatea intestinală.

Aceste gustări susțin diversitatea bacteriilor intestinale și producția de bacterii benefice.

„Eu păstrez un borcan cu migdale la birou. Nucile sunt bogate în proteine și fibre, astfel că te mențin sătul și hrănit”, spune și dr. Pasricha.

Iaurtul este recomandat pentru sănătatea intestinală datorită probioticelor pe care le conține, care ajută la echilibrarea microbiomului și pot reduce inflamația. Asocierea iaurtului cu nuci și fructe de pădure oferă beneficii suplimentare și face gustarea mai sățioasă.

„Nu căuta perfecțiunea. Caută să construiești un tipar alimentar mai sănătos. Beneficiile apar dacă faci schimbări pe care le poți menține ani de zile, nu schimbări drastice pe care le abandonezi după două săptămâni”, spune dr. Pasricha.

Pentru gustări sănătoase, este bine să ai la îndemână iaurt, fructe de pădure, nuci sau opțiuni pe bază de leguminoase, cum sunt hummusul sau năutul crocant, care nu doar că susțin sănătatea intestinelor, dar oferă și sațietate mai mare decât o mână de chipsuri.