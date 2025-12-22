A murit artistul britanic Chris Rea, autorul hitului „Driving Home for Christmas”

Chris Rea, cântărețul britanic născut în Middlesbrough, cunoscut pentru hiturile „Driving Home for Christmas”, „On the Beach” și „The Road to Hell”, a murit luni, 22 decembrie, la 74 de ani.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de purtătorul de cuvânt al familiei sale, artistul a murit „liniștit, în spital … după o scurtă boală”, scrie The Guardian.

Chris Rea a combinat blues, pop, soul și soft rock pe parcursul a 25 de albume de studio, printre care se numără hituri precum „The Road to Hell”, extras de pe albumul cu același nume, care a ajuns pe locul 1 în UK; „Driving Home for Christmas”, un favorit sezonier recurent; și piese precum „On the Beach” și „Josephine”, care au câștigat popularitate în scena de muzică balearică.

A vândut peste 30 de milioane de albume.

S-a născut în 1951 în Middlesbrough, dintr-un tată italian și o mamă irlandeză, și a avut șase frați.

„Să fii irlandez-italian într-o cafenea din Middlesbrough – așa mi-am început viața ca outsider”, a spus el mai târziu.

Chris Rea a petrecut nenumărate ore pe drum, iar dragostea sa pentru mașini și condus a fost sursa de inspirație pentru multe dintre cântecele sale.

Chris a lucrat în cafenele în adolescență și și-a susținut examenul auto într-una dintre dubele de înghețată ale tatălui său. Când i s-a cerut să facă o oprire de urgență, examinatorul a căzut de pe cutia pe care stătea, s-a rănit la picior și s-a tăiat.

Rea a spus: „A trebuit să-l duc la spital, dar tot m-a trecut.”

El încă lucra pentru tatăl său când și-a cumpărat prima chitară, un Hofner V3 din 1961, la începutul vârstei de 20 de ani.

Rea a povestit că, la acea vreme, „ar fi trebuit să dezvolt afacerea cu cafenele de înghețată a tatălui meu într-un concern global, dar eu îmi petreceam tot timpul în depozit cântând la chitară”.