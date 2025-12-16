search
Marți, 16 Decembrie 2025
Lideri din zeci de țări au semnat, la Haga, un acord pentru crearea unei comisii internaționale de despăgubiri destinate Ucrainei

Război în Ucraina
Lideri din zeci de ţări au asistat marţi, la Haga, la semnarea tratatului care pune bazele unei comisii internaţionale menite să analizeze şi să decidă asupra despăgubirilor pentru pagubele provocate Ucrainei de invazia Rusiei, estimate la sute de miliarde de dolari.

Liderii mondiali semnează la Haga crearea unei comisii internaționale FOTO: X/ @MinPres
Liderii mondiali semnează la Haga crearea unei comisii internaționale FOTO: X/ @MinPres

Liderii mai multor state, printre care preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au participat la semnarea documentului care lansează Comisia internaţională pentru revendicări. Noul organism va avea rolul de a compensa Ucraina pentru distrugerile masive şi presupusele crime de război comise în timpul agresiunii ruse, potrivit Reuters.

Peste 50 de state, alături de Uniunea Europeană, au elaborat o convenţie sub egida Consiliului Europei pentru înfiinţarea comisiei. Documentul va intra în vigoare după ratificarea de către cel puţin 25 de semnatari, cu condiţia asigurării fondurilor necesare funcţionării acesteia. Până în prezent, peste 35 de ţări şi-au exprimat sprijinul pentru acest demers.

Cum va funcţiona mecanismul de despăgubire

Comisia reprezintă a doua etapă a mecanismului internaţional de compensare pentru Ucraina. Ea va examina, evalua şi decide asupra cererilor înregistrate în Registrul daunelor pentru Ucraina, creat de Consiliul Europei în 2023, şi va stabili despăgubirile acordate în fiecare caz.

Cererile pot viza daune, pierderi sau vătămări provocate de acţiunile Rusiei comise în sau împotriva Ucrainei începând cu data invaziei din 24 februarie 2022. Acestea pot fi depuse de persoane fizice, companii sau de statul ucrainean şi se referă la încălcări ale dreptului internaţional, se arată într-un proiect al propunerii.

La conferinţa de o zi organizată în comun de Ţările de Jos şi Consiliul Europei au participat zeci de oficiali europeni şi internaţionali, inclusiv şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Evenimentul a avut loc în paralel cu demersurile diplomatice iniţiate de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a subliniat importanţa asumării responsabilităţii pentru victimele ucrainene. „Fără asumarea responsabilităţii, un conflict nu poate fi rezolvat pe deplin. Şi o parte din această asumare a responsabilităţii este şi plata daunelor cauzate”, a declarat el reporterilor. „Aşadar, consider că este un pas important astăzi faptul că înfiinţăm o comisie pentru despăgubiri şi că semnăm un tratat în acest sens”, a adăugat oficialul olandez.

Activele ruseşti îngheţate, în centrul dezbaterilor

Detaliile privind modul de plată al despăgubirilor urmează să fie stabilite. Comisia, care va avea sediul în Ţările de Jos, ar putea avea la dispoziţie active ruseşti îngheţate în Uniunea Europeană, completate de contribuţii ale statelor membre.

Obiectivul este de a valida cererile de despăgubire care vor fi plătite în cele din urmă de Rusia. Acestea vor trebui să fie plătite de Rusia, comisia nu oferă nicio garanţie pentru despăgubiri”, a explicat David van Weel.

Registrul daunelor, care va deveni parte a comisiei, a primit deja peste 80.000 de cereri de despăgubire depuse de persoane fizice, organizaţii şi instituţii publice din Ucraina, acoperind o gamă largă de categorii de pierderi.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că acest mecanism este esenţial pentru obţinerea unei păci reale. „Exact de aici începe adevărata cale către pace”, a spus liderul ucrainean. „Nu este suficient să forţăm Rusia să încheie un acord. Nu este suficient să o facem să înceteze uciderile. Trebuie să determinăm Rusia să accepte că există reguli în lume”, a subliniat el.

Kremlinul respinge acuzaţiile de crime de război şi consideră ilegală propunerea UE de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea apărării şi a bugetului Ucrainei, ameninţând cu represalii.

Posibila amnistie, un obstacol suplimentar

Planurile de compensare a victimelor, inclusiv pentru violenţă sexuală, deportarea copiilor sau distrugerea siturilor religioase, ar putea fi complicate de eventuala includere a unei amnistii pentru atrocităţile comise în timpul războiului într-un acord de pace. O astfel de opţiune a fost propusă anterior de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, costul reconstrucţiei Ucrainei în următorul deceniu se ridică la 524 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 447 de miliarde de euro, de aproape trei ori producţia economică a ţării din 2024. Această evaluare se referă însă doar la perioada până în decembrie 2024 şi nu include pagubele provocate în acest an, când atacurile ruseşti cu drone şi rachete s-au intensificat, vizând utilităţile, transporturile şi infrastructura civilă.

Consiliul Europei, fondat în 1949 pentru a promova democraţia, drepturile omului şi statul de drept, este cea mai veche organizaţie interguvernamentală de pe continent. Rusia s-a retras din Consiliu după declanşarea invaziei în Ucraina, în 2022.

Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
