Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Un nou nume politic apare în dosarul în care fostul ministru PSD Răzvan Cuc a fost reținut pentru complicitate la dare de mită

Publicat:

În dosarul în care fostul ministru al PSD al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, iar omul ce afaceri Cătălin Bușe, pentru dare de mită, mai apare numele unui politician. 

Răzvan Cuc a fost ministru în trei guverne. FOTO gov.ro
Este vorba despre fostul parlamentar Costel Barbu.

Barbu ar fi făcut și el presiuni asupra conducerii RAR pentru atribuirea contractului firmei omului de afaceri Cătălin Bușe, potrivit Antena 3.

Directorul RAR, Mihai Alecu, a fost cel care a făcut denunțul.   

DNA a descoperit un mecanism amplu de presiuni, intermedieri și negocieri purtate în toamna acestui an pentru atribuirea unui acord-cadru de zeci de milioane de lei între Registrul Auto Român și firma privată.

Potrivit unor surse judiciare, în perioada premergătoare procedurii de reînnoire a acordului-cadru privind mentenanța echipamentelor de diagnosticare utilizate de RAR, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administrator al societății Euro Quip International SRL, ar fi apelat la sprijin politic pentru a-și asigura atribuirea contractului.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în trei guverne - Grindeanu, Tudose și Dăncilă - i-ar fi promis 6% din valoarea contractului directorului RAR.

Fostul ministru ar fi garantat pentru omul de afaceri, argumentând că este un om de cuvânt și că își va ține promisiunea. Directorul RAR ar fi refuzat mita și i-ar fi spus că societatea administrată de Bușe este singura care s-a înscris la licitație, dar Cuc ar fi insistat ca această tranzacție să aibă loc, ca să fie sigur că firma administrată de omul de afaceri va primi contractul. 

Alături de Cuc ar fi intervenit și Costel Barbu, fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2020–2024. Surse judiciare susțin că acesta ar fi intervenit pentru a garanta atribuirea contractului către firma administrată de Bușe, potrivit Antena 3.

Pe 8 octombrie 2025, a avut loc o întâlnire la un restaurant din București între directorul RAR, Mihai Alecu, și fostul ministru Răzvan Cuc. Cuc ar fi confirmat faptul că omul de afaceri îi propusese directorului RAR un procent de 7% din valoarea totală a acordului-cadru, în schimbul atribuirii preferențiale a contractului către Euro Quip International SRL.

Surse judiciare arată că fostul ministru ar fi recunoscut că a intermediat aceste discuții pentru a-l ajuta pe Bușe să obțină reînnoirea contractului.

Potrivit sursele judiciare, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Daniel Bușe s-au întâlnit la domiciliul omului de afaceri din București. Acolo ar fi fost clarificat cuantumul mitei, stabilit la 6% din valoarea totală a contractului, sumă ce urma să fie remisă directorului RAR în schimbul  urgentării și îndeplinirii demersurilor necesare semnării acordului-cadru.

Mita, negociată în tranșe

Amintim că, în ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

„În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C. (n.r. Cătălin Bușe,), beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A. (n.r. Răzvan Cuc), i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat

  În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt”, a transmis, marți, DNA  

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpații Cătălin Bușe ți Răzvan Cuc, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită (...)

„Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. La data de 17 decembrie 2025, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a transmis DNA.

