Marți, 16 Decembrie 2025
Război în Ucraina

Rusia și Ucraina sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind încheierea războiului, spune viceministrul rus de externe

Război în Ucraina
Publicat:

Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat luni pentru ABC News, într-un interviu în exclusivitate, că, din punctul său de vedere, părțile beligerante sunt „pe punctul” de a ajunge la o soluție diplomatică de încheiere a războiului.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

„Suntem pregătiți să ajungem la o înțelegere”, a declarat oficialul rus cu privire la perspectiva Moscovei, adăugând că speră că se va ajunge la un acord „mai degrabă mai devreme decât mai târziu”.

Oficiali ai administrației americane au semnalat luni că un acord de pace între Rusia și Ucraina ar putea fi mai aproape ca niciodată, aceștia declarând reporterilor sub rezerva anonimatului că „literalmente 90%” din problemele dintre cele două țări aflate în război au fost rezolvate.

Însă Riabkov a reiterat, totodată, cerințele de lungă durată ale Moscovei, pe care Kievul e consideră inacceptabile ca parte a unui acord de pace. Printre acestea se numără controlul rusesc asupra Crimeei, anexată în 2014, și a altor patru teritorii parțial ocupate - Donețk, Lugansk, Zaporijie și Herson - teritorii aflate în sudul și estul Ucrainei.

Problema teritoriilor

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exclus în repetate rânduri, inclusiv după cele mai recente discuții, concesii teritoriale față de Rusia.

„Avem cinci în total și nu avem posibilitatea, sub nicio formă, să facem compromisuri în această privință”, a spus Riabkov cu privire la controlul Rusiei asupra acestor teritorii.

Oficialul rus a acordat un interviu pentru ABC News în timp ce Moscova și Kievul lucrează cu reprezentanți americani la detaliile celei mai recente inițiative de pace a Casei Albe, menită să asigure încetarea invaziei la scară largă a Rusiei asupra vecinului său.

Un alt punct de blocaj pentru Moscova este posibila desfășurare de trupe din țările NATO în Ucraina după război.

Acesta a subliniat că Rusia nu va accepta cu un acord care să prevadă prezența lor pe teritoriul ucrainean, fie și doar ca parte a unor garanții de securitate sau ca membri ai așa-numitei „Coaliții a celor Voluntari”, formată dintr-un grup de lideri în mare parte europeni ce doresc să sprijine Ucraina la mai multe niveluri.

„Cu siguranță nu vom adera, nu vom accepta și nici măcar nu vom tolera vreo prezență a trupelor NATO pe teritoriul ucrainean”, a declarat Riabkov.

Riabkov - o figură importantă din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, care vorbește în mod regulat cu instituțiile de presă internaționale - ocupă funcția de ministru adjunct de externe din 2008, lucrând sub conducerea ministrului de Externe, Serghei Lavrov, în funcție din 2004.

Acesta s-a numărat printre oficialii ruși care au minimalizat amenințarea care plana asupra Ucrainei în perioada premergătoare invaziei la scară largă.. În timp ce trupele rusești se adunau de-a lungul granițelor Ucrainei în ianuarie 2022, Riabkov spunea că Moscova „nu avea nicio intenție de a ataca, de a organiza o ofensivă sau de a invada Ucraina”.

E pregătită Rusia să oprească războiul?

Într-o declarație acordată luni publicației ABC News, ministrul adjunct de externe a refuzat să califice invazia în curs un război, folosind în schimb sintagma preferată de Kremlin, „operațiune militară specială”.

„Facem ceea ce facem, vrem să-l oprim, dar asta depinde în mare măsură de modul în care cei ce susțin autoritățile de la Kiev admit rezultatul inevitabil al succesului nostru”, a spus Riabkov.

Oficialii ruși au prezentat invazia ca o măsură necesară pentru a proteja etnicii ruși care locuiesc în Ucraina. Întrebat despre suferința și decesele membrilor acestei comunități ca urmare a războiului declanșat de Moscova, Riabkov a spus că simte compasiune pentru cei afectați.

„Scopul a ceea ce facem acolo este de a ne asigura că cel puțin o parte din acești oameni, chiar majoritatea, consideră că este mai bine și, aș spune, mai potrivit să fie acolo unde le este locul, adică în Rusia.”

Riabkov a comentat în mod regulat diverse aspecte ale relațiilor dintre SUA și Rusia în timpul războiului în curs. De exemplu, el a cerut în repetate rânduri o concentrare reînnoită asupra tratatelor bilaterale privind controlul armelor nucleare și al celor privind controlul armelor.

Totuși, el sublinia recent că progresele în această privință „vor deveni posibile pentru noi doar după ce ne vom convinge în privința unor îmbunătățiri substanțiale și ireversibile ale politicii Washingtonului față de Rusia”.

Luna trecută, Riabkov a declarat pentru revista de stat International Affairs că o nouă întâlnire între Trump și Putin este posibilă, în contextul continuării negocierilor de pace cu Ucraina. „Nu aș exclude nimic”, a spus el.

Rusia

