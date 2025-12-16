Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase”

Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor.

Printre țările vizate se numără Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud, majoritatea statelor membre UE și Ucraina.

Pe lângă restricționarea apelurilor internaționale, autoritățile vor introduce și marcarea obligatorie a acestora. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează Ukrinform, care citează Serviciul ucrainean de Informații Externe.

În ultimele săptămâni, Roskomnadzor a blocat mai multe platforme populare, printre care Roblox, FaceTime, Snapchat și WhatsApp, iar Duma de Stat a discutat restricționarea telefoniei internaționale pe liniile fixe.

Totodată, Ministerul Dezvoltării Digitale a început să suspende temporar serviciile de internet mobil și SMS pentru cetățenii care se întorc din străinătate.

În ceea ce privește YouTube, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, Andrei Svintsov, a declarat că platforma va fi complet blocată în următoarele șase luni până la un an.

Autoritățile invocă „ignorarea legislației ruse” și recomandă trecerea utilizatorilor la alternative locale, precum Rutube sau VK Video.

În paralel, autoritățile ruse pregătesc „cartele SIM pentru copii”, care vor permite părinților să monitorizeze conținutul accesat, și continuă blocarea serviciilor digitale populare, precum WhatsApp, FaceTime, Snapchat și Roblox.