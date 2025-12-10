search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Reconstrucția Ucrainei și viitorul ei european. Partea nevăzută a discuțiilor de pace

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat într-o fază mai avansată, odată cu apropierea părților de conturarea a trei documente distincte: un plan-cadru, un acord privind garanțiile de securitate și o schemă pentru reconstrucția postconflict.

Negocieri pentru un acord de pace în FLorida/FOTO:X
Negocieri pentru un acord de pace în FLorida/FOTO:X

Declarațiile au fost făcute la Helsinki și sunt citate de Bloomberg. Potrivit liderului finlandez, „pacea pentru Ucraina este acum mai aproape ca oricând”, în contextul în care discuțiile tehnice se desfășoară simultan pe toate cele trei direcții.

Cele trei documente

Stubb a precizat că proiectul planului-cadru a fost redus, în urma unor negocieri intense, la 20 de puncte, menționând că pozițiile europene au început să convergă în jurul acestei variante. Documentul inițial, care includea 28 de puncte, conținea elemente referitoare la o viitoare arhitectură de securitate europeană pe care Kievul nu le putea accepta.

Bloomberg notează că Ucraina a reușit să atenueze unele prevederi ale planului propus de Statele Unite, care ar fi introdus limitări legate de aderarea la NATO sau de dimensiunea forțelor armate. Chiar și așa, rămâne neclar modul în care orice acord ar putea împiedica o nouă agresiune rusă.

Stubb a adăugat că pozițiile Ucrainei și ale mai multor lideri europeni sunt în curs de armonizare, după consultările lor cu președintele Volodimir Zelenski.. „Ne apropiem de un punct în care condițiile pot deveni acceptabile. Sunt mulțumit de stadiul actual al discuțiilor”, a declarat președintele finlandez.

Un al doilea document discutat se referă la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acestea sunt negociate cu reprezentanți ai administrației Donald Trump, oficiali ucraineni și structuri europene de securitate. Stubb subliniază că nu este vorba despre garanții obligatorii de tipul celor prevăzute în articolul 5 al Tratatului NATO, ci despre un model amplu de cooperare în cadrul unei „coaliții a celor dispuși”.

Cel de-al treilea document vizează principiile reconstrucției Ucrainei după război.

În noiembrie, Stubb declara că nu anticipa un posibil încetare a focului până cel puțin în primăvară. Politico relata la acel moment că Washingtonul ar fi cerut Kievului să accepte cedarea întregii regiuni Donețk, o condiție care a blocat progresul discuțiilor. Între timp, potrivit Axios, propunerile americane s-ar fi înăsprit după întrevederea unor oficiali americani cu Vladimir Putin la Moscova.

Liniile generale ale unui eventual acord de pace încep să se clarifice

Într-o analiză separată, The Washington Post notează că liniile generale ale unui eventual acord de pace încep să se clarifice, în pofida reticenței președintelui Donald Trump de a adopta o poziție fermă față de Rusia. Un posibil scenariu, scrie editorialistul David Ignatius, ar include o Ucraină suverană, protejată prin garanții internaționale de securitate, integrată în Uniunea Europeană și sprijinită financiar de Statele Unite și Europa pentru relansarea economică.

Ignatius avertizează că presiunile exercitate de Trump asupra președintelui Zelenski și asupra aliaților europeni ar putea risca prelungirea războiului, în ciuda pierderilor semnificative. Totuși, eforturile diplomatice ale Washingtonului sunt descrise drept promițătoare: negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff lucrează, împreună cu partea ucraineană, la un pachet de trei acorduri — planul de pace, garanțiile de securitate și programul economic de reconstrucție.

Potrivit oficialilor consultați de WP, unele dintre ideile aflate pe masă includ:

• Aderarea Ucrainei la UE până în 2027. Unele state membre au rezerve, însă administrația Trump consideră că poate depăși opoziția Ungariei.

• Un sistem de garanții de securitate din partea SUA, cu mecanisme similare prevederilor de apărare colectivă, completat de acorduri separate cu state europene.

• Limitări referitoare la forțele armate ale Ucrainei, fără însă a impune restricții constituționale, așa cum solicită Rusia. Discuțiile variază între un efectiv de 600.000 și 800.000 de militari.

• Instituirea unei zone demilitarizate de-a lungul liniei de încetare a focului, cu o zonă extinsă în care armamentul greu ar fi interzis, după modelul frontierei dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

• Concesii teritoriale în regiunea Donețk, aspect asupra căruia Washingtonul și Kievul continuă să negocieze. Zelenski a reiterat că nu are „niciun drept legal” să cedeze teritorii Rusiei.

• Revenirea centralei nucleare Zaporijjea sub control nerus, fiind analizată inclusiv opțiunea administrării americane a amplasamentului.

• Finanțarea reconstrucției prin activele rusești înghețate în Europa, cu propuneri de a direcționa 100 de miliarde de dolari către Ucraina ca parte a unui pachet de despăgubiri, precum și prin investiții americane coordonate cu BlackRock și Banca Mondială.

Ignatius notează că succesul inițiativei depinde de crearea unui pachet atât de atractiv încât Ucraina să accepte compromisuri, chiar și dificile, pentru a pune capăt conflictului. În absența unui acord realist, avertizează el, războiul riscă să escaladeze.

Financial Times a relatat recent că Donald Trump i-ar fi acordat lui Volodimir Zelenski doar câteva zile pentru a răspunde la un proiect de acord propus de Washington. Surse citate de publicație afirmă că planul ar implica renunțarea la unele teritorii în schimbul unor garanții de securitate neprecizate, iar negociatorii americani ar fi sperat ca un acord să poată fi finalizat „până la Crăciun”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
gandul.ro
image
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
mediafax.ro
image
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
libertatea.ro
image
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului
digi24.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Toate măsurile fiscale pentru 2026. Impozite la case mai mari cu 70%, majorări și la mașini. Taxă pe colete și reguli noi pentru firme
antena3.ro
image
Analist: Americanii au nevoie de Europa, dar o Europă unită şi puternică e o problemă pentru SUA
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
prosport.ro
image
Vortexul polar slăbește rapid: ce înseamnă pentru iarna 2025–2026. Când vine gerul cu adevărat
playtech.ro
image
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul olimpic
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Încă o EXPLOZIE la un bloc din România! Câte victime sunt
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Wooooow! Mihai Ghiță arată FABULOS! Prezentatorul a slăbit aproape 30 de kilograme și zici că e alt om. Are și alt stil vestimentar, alt look și s-a schimbat complet
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro pentru tinerii din România! Iată cum poți obține banii
mediaflux.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Povestea controversată a lui Madeleine Astor, cea mai cunoscută văduvă din Statele Unite. Avea doar 18 ani când a rămas milionară
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultuoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani