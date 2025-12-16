Țara în care au călătorit suspecții atacului terorist din Sydney înainte de atac. Momentul în care un polițist se furișează în spatele trăgătorilor

Autorii atacului terorist din Australia, Sajid și Naveed Akram, tată și fiu, au călătorit în Filipine pentru „antrenament de tip militar” cu o lună înainte de a deschide focul asupra unei adunări a comunității evreiești pentru sărbătoarea Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, potrivit unor surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Abc.net.au. 15 persoane au fost ucise în atac. Doar unul dintre atacatori a supraviețuit după ce a fost împușcat de poliție.

Dezvăluirea vine după ce ABC a relatat că Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, avea legături vechi cu membri ai rețelei pro-Statul Islamic (IS) din Australia - inclusiv cu notoriul lider spiritual jihadist Wisam Haddad și cu recrutorul condamnat al ISIS, Youssef Uweinat.

Prin intermediul unui avocat, Haddad a transmis că „neagă vehement orice cunoștință sau implicare în atacurile armate care au avut loc pe plaja Bondi”.

Anchetatorii australieni examinează acum legăturile familiei Akram cu o rețea jihadistă internațională, după ce au descoperit că cei doi au călătorit la Manila la începutul lunii noiembrie, potrivit unor oficiali informați cu privire la anchetă.

Naveed și Sajid Akram au călătorit apoi în sudul Filipine, unde au urmat antrenament militar, a declarat sub rezerva anonimatului un înalt oficial antiterorist,

Biroul de Imigrări din Filipine a confirmat că cei doi au sosit în Filipine din Australia pe 1 noiembrie, având drept destinație finală orașul Davao din sudul țării.

„Au părăsit țara pe 28 noiembrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului de Imigrare, Dana Sandoval, precizând că Sajid Akram a intrat în țară cu pașaport indian, în timp ce fiul său, Naveed Akram, avea pașaport australian.

Davao este capitala insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, care a fost un focar de militanți islamici încă din anii 1990, după ce taberele de antrenament teroriste de la granița dintre Pakistan și Afganistan au fost desființate.

Agenția de informații australiană, ASIO, l-a investigat pe Naveed Akram în 2019 pentru asocierea cu membri ai unei celule teroriste Stat Islamic cu sediul în Sydney, a dezvăluit ieri ABC.

O sursă importantă din domeniul securității a declarat că tânărul, pe atunci în vârstă de 18 ani, a prezentat „indicii de intenție” și asocieri îngrijorătoare care au fost investigate de ASIO în 2019, dar nu s-au considerat necesară o anchetă suplimentară la momentul respectiv.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat luni seară că ASIO nu a găsit „nicio dovadă” în urma unei anchete de șase luni că fie tatăl, fie fiul ar fi fost radicalizați.

Bărbații nu se aflau pe o listă de monitorizare a terorismului în perioada premergătoare atacului, iar Sajid Akram - posesor de armă de foc autorizat - nu a fost împiedicat să aibă acces la arme de foc.

ABC a dezvăluit luni că două steaguri ale Statului Islamic au fost găsite în mașina celor doi atacatori pe plaja Bondi, iar anchetatorii cred că cei doi juraseră credință ISIS.

Momentul în care un ofițer australian îi ia în vizor pe trăgători

Imagini distribuite pe rețelele de socializare îl arată pe un ofițer australian experimentat adăpostindu-se în spatele unui copac înainte de a declanșa o rafală de focuri de armă asupra atacatorului mai în vârstă.

Poliția a numit împușcătura „o reușită unică în viață” și a lăudat acțiunile neînfricate ale detectivului.

Fiul, cel doilea trăgător, este apoi nimerit de două gloanțe și doborât la pământ în ​​timp ce polițiștii intervin.

Sajid era mort când ofițerii au sosit, în timp ce Naveed a primit îngrijiri medicale la fața locului care i-au salvat viața.

Suspectul care a supraviețuit a ieșit din comă

Naveed Akram a ieșit din comă și este interogat de poliție.

Naveed a primit resuscitare cardiopulmonară și a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat de multe ori.

Cincisprezece oameni au fost uciși de cei doi atacatori și cel puțin 20 de răniți se află în spital după atacul care a zguduit Sydney.

Cea mai tânără victimă este fetiță de 10 ani pe nume Matilda, iar cea mai în vârstă 87 de ani.

O înregistrare video realizată de cei doi a fost găsită la Airbnb-ul închiriat de ucigași înainte de atac.

Tatăl și fiul au pozat cu arme și au vorbit despre opiniile lor extremiste.

Tocmai se întorseseră la Sydney, Australia, după o lună petrecută în Filipine, un cunoscut focar de extremism islamic.

Întorși din Filipine, cei doi Akram au rezervat o proprietate de închiriat pe termen scurt în Campsie, la 19 km de Bondi, la prețul de 45 de lire sterline pe noapte.

Familia lor știa că sunt la pescuit.

Trei persoane au încercat să-i oprească pe atacatori - doar unul dintre ei reușind să scape cu viață. Imagini de la locul atacului l-au arătat pe Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, luptându-se cu atacatorul pentru a-l dezarma, înainte de a fi împușcat de mai multe ori. Starea acestuia a fost gravă, dar a fost operat și este stabil.

O altă filmare a surprins momentul în care un cuplu căsătorit a încercat să se lupte cu unul dintre atacatori pe un drum aglomerat.

Imaginile surprinse de camera de bord îl arată pe Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, luptându-se cu unul dintre suspecți, despre care se crede că este Sajid, după ce acesta a coborât din mașină.

O armă poate fi văzută în mâinile presupusului terorist, în timp ce soția lui Boris, Sofia, în vârstă de 69 de ani, încearcă să îl ajute.

Ambii au fost împușcați la scurt timp după aceea și au murit din cauza rănilor suferite.