De ce îți aduce pisica prada. Gestul generos și înfiorător, semn de afecțiune și responsabilitate felină

O pisică semi-familiară care locuia în curte a pus odată un porumbel mort pe verandă, s-a uitat mândră în ochii tăi și a fugit. Acest gest, atât de șocant pentru oameni, este considerat în lumea felinelor drept expresia supremă a responsabilității sociale și a grijii.

Prin aducerea prăzii capturate, pisica îți arată că te consideră un membru al familiei sale, un membru care, din punctul său de vedere, nu știe să vâneze. Acest comportament este moștenit direct de la strămoșii sălbatici.

Mama unei pisici le aduce mai întâi pisoilor o pradă ucisă, apoi o pradă semi-viu pe care să exerseze și abia apoi îi ia cu ea la vânătoare. În acest fel, pisica ta adultă, care îți strecoară un șoarece sub picioare, își asumă rolul de mamă educatoare și de mentor.

Încearcă să te hrănească sau să te învețe o abilitate de viață. Zoopsicologul Lidia Molchanova notează că a certa o pisică pentru un astfel de „cadou” este o greșeală gravă care rupe încrederea.

În sistemul ei de coordonate, ea a făcut o faptă eroică și generoasă, iar ca răspuns a primit furie și respingere. Cea mai bună reacție este o recunoștință rezervată (puteți spune calm „mulțumesc”), iar apoi, în timp ce pisica este distrasă, dispuneți de trofeu în absența sa.

Interesant este că unele pisici nu aduc prada propriu-zisă, ci înlocuitorii acesteia – jucării, șosete sau alte obiecte mici. Le așează la fel de mândre în fața stăpânului lor și uneori miaună puternic pentru a-și anunța succesul.

Acest lucru arată că instinctul este puternic, dar fie vânătoarea nu este disponibilă, fie animalul își dă seama că jocul „adevărat” nu va fi apreciat în casă. Propria mea pisică, care nu ieșea niciodată afară, făcea acest lucru cu un șoarece de pluș în fiecare dimineață.

Se urca pe pat cu el, bubuia ca un tractor și punea cu grijă jucăria pe pernă. Acesta era ritualul său de îngrijire, contribuția sa zilnică la bunăstarea noastră colectivă, iar eu am luat acest dar cu seriozitatea cuvenită, potrivit Akustone.

Pentru a reduce frecvența acestor ofrande înfiorătoare, puteți încerca să satisfaceți instinctul de vânătoare în joacă. Sesiunile active cu o tijă teaser, care simulează urmărirea, capturarea și „uciderea” unei jucării, dau pisicii dreptul moral de a considera vânătoarea un succes.

O seară plină de jocuri îi poate reduce dorința de a pune în aplicare programul în lumea reală. Este imposibil să eradicăm complet acest comportament și nici nu este necesar – el face parte din natura pisicii.

Puteți doar să-i minimalizați manifestările făcând viața pisicii dumneavoastră mai satisfăcătoare și oferindu-i modalități alternative de satisfacere a instinctului. Apreciați gestul, oricât de neplăcut ar părea.

Dacă o pisică începe brusc să aducă pradă când nu a făcut-o înainte, este posibil să vă simtă stresul sau să încerce să aibă grijă de dumneavoastră, să vă „hrănească” în momentele de nevoie. Sunt mult mai perspicace decât credem, iar grija lor ia uneori forme atât de bizare și înfricoșătoare.