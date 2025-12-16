Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții la Haga despre situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut o întrevedere la Haga, unde cei doi participă la formarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discuțiile au vizat situația de pe front și aderarea țărilor lor la UE.

Cei doi șefi de stat au discutat, de asemenea, despre avansarea procesului de integrare europeană al celor două țări, reconfirmând angajamentul de a se sprijini reciproc pe această cale.

„Apartenența la UE va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui la sporirea securității Ucrainei. Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Șefa statului vecin a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că pacea trebuie să fie una demnă și durabilă.

Întrevedere în marja formării Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina

De asemenea, președinta Maia Sandu a salutat înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, sub egida Consiliului Europei, considerând-o un mecanism esențial pentru acordarea despăgubirilor către victime și către statul ucrainean, în urma daunelor provocate de agresiunea militară rusă.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este înființată în cadrul conferinței diplomatice sub egida Consiliului Europei. Chișinăul deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina are scopul de a examina și soluționa cererile de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

Aceasta reprezintă etapa următoare instituirii Registrului de Daune pentru Ucraina, convenit de șefii de stat și de guvern la Summitul Consiliului Europei de la Reykjavík. Până în prezent, 44 de state și Uniunea Europeană au aderat la Registru, care a primit deja peste 80.000 de cereri.

Noua Comisie va avea mandatul de a examina, evalua și soluționa cererile depuse în Registru și de a stabili, de la caz la caz, cuantumul despăgubirilor datorate.