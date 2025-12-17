Indicii că Rusia își protejează flota din umbră. Observațiile făcute de marina suedeză asupra petrolierelor din Marea Baltică

Marina suedeză a identificat personal militar rus în uniformă la bordul unor petroliere legate de așa-numita flotă din umbră a Rusiei în Marea Baltică, potrivit unui reportaj al SVT, postul public de radio suedez.

Marina suedeză a precizat că observările sunt rezultatul unei operațiuni militare mai amplă a Rusiei, menită să protejeze flota din umbră, folosită pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol.

Flota din umbră a Rusiei este formată în mare parte din petroliere mai vechi care transportă petrol rusesc în pofida sancțiunilor occidentale. Proprietatea este adesea opacă, iar multe dintre nave nu au o asigurare fiabilă. Autoritățile suedeze estimează că aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Rusiei provin acum in flota din umbră.

Personal înarmat observat la bordul petrolierelor

Potrivit Marinei Suedeze, navele rusești au monitorizat zone specifice din Marea Baltică, în timp ce personal în uniformă a fost observat la bordul unor petroliere.

„Am văzut și am primit informații conform cărora personal în uniformă este prezent pe unele dintre aceste nave ale flotei din umbră”, a declarat șeful operațiunilor Marinei Suedeze, Marko Petkovic.

Oficialul a precizat că sunt motive de a crede că personalul era înarmat și probabil are legături cu companii private de securitate, mai degrabă decât cu unități navale rusești regulate.

Relatări despre prezența de personal în uniformă la bordul navelor flotei din umbră circulă încă din toamnă. Publicația de investigații daneză Danwatch a citat anterior piloți care au descris situații amenințătoare în timp ce ghidau astfel de nave.

Prezența navală a Rusiei devine „permanentă”

Marina suedeză a declarat că Rusia și-a sporit, totodată, treptat prezența navală în regiune. „Activitatea navală rusă a început să fie permanentă și mult mai prezentă în mari părți ale Mării Baltice”, a spus Petkovic.

El a adăugat că navele de război rusești operează periodic în apropierea rutelor maritime cheie din Marea Baltică, Golful Finlandei și apele de vest ale Suediei, având probabil sarcina să sprijine operațiunile flotei din umbră.

Surse militare citate de SVT au descris o prezență navală rusă aproape constantă în mai multe zone apropiate de principalele rute de navigație. Din câte se pare, această sarcină a blocat părți din Flota Baltică a Rusiei în roluri statice de supraveghere maritimă.

Atât marina, cât și Garda de Coastă a Suediei au declarat că nu văd nicio amenințare imediată.

Flota din umbră joacă un rol critic în economia de război

Daniel Stenling, șef operațional adjunct al Gărzii de Coastă Suedeze, a declarat că a fost observată o activitate navală rusă sporită în zone maritime importante din punct de vedere strategic.

Deși Garda de Coastă nu a confirmat direct apariția de personal înarmat pe petroliere, acesta spune că rapoartele subliniază cât de importantă este flota din umbră pentru Moscova.

„Această activitate este atât de importantă pentru Rusia încât ne așteptăm să fie implementate diverse măsuri de securitate”, a spus el.